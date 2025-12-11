名廚松露拍賣為大埔火災災民籌逾57萬善款　特大白松露近10萬成交

大埔一場無情火災，牽動全港人心。城中知名的Giando意大利餐廳日前（11月30日）舉辦了一場別具意義的「巴斯利卡塔白松露慈善拍賣晚宴」（Basilicata White Truffle Auction），成功為早前大埔火災的災民及受影響家庭籌得超過57萬港元善款。



這場晚宴原是為支持國際教育組織「Room to Read」而設，旨在幫助兒童改善生活。然而，面對突如其來的大埔火災悲劇，主辦方Giando集團經與「Room to Read」協商後，毅然決定將活動重心轉向，把所有善款及資源重新調配，用以支援最急需援助的本地災民。

所有收益最終將透過非政府慈善機構「和諧之家」（Harmony House）直接送到災民手中。「和諧之家」已為此次事件啟動為期六個月的「大埔火災平安應急基金」，晚宴上其董事會成員黃女士亦有出席，並闡述善款將如何用於災後心理輔導及重建生活等關鍵援助上，為受創家庭提供最及時的支援。

意國風情與珍稀白松露

主辦方Giando的創辦人兼主廚Gianni Caprioli，同時也是意大利南部「巴斯利卡塔」（Basilicata）地區的亞洲大使。他以故鄉為靈感，精心設計了六道菜的白松露菜單，讓每位賓客都能品嚐到被譽為「大地瑰寶」（i Tesori Della Terra）的頂級白松露。

晚宴在為大埔火災悲劇默哀後正式開始，意大利駐港澳總領事 Carmelo Ficarra 先生等城中名人亦是座上客，共同見證這場結合美食與慈善的盛事。席間更有香港管弦樂團單簧管樂手 Lorenzo Losco 及結他手 Francesco Teopini 的現場演奏，以源自巴斯利卡塔的樂曲，為晚宴增添了濃厚的文化氣息，並特別為大埔社區獻上一曲，寄寓希望與堅韌。

「泥土瑰寶」高價成交

晚宴的焦點無疑是兩場緊張刺激的拍賣會，在由富藝斯拍賣行（Phillips）資深總監 Thomas Perazzi 主持的香港專場拍賣中，多款珍品均以高價成交，包括一瓶15公升的2014年份頂級紅酒以64,000港元成交。

而當晚高潮，則是與意大利馬泰拉（Matera）舉行的「世界優質白松露拍賣會」進行全球直播連線。一顆重達550克的特大巴斯利卡塔白松露，經過多地買家激烈競投後，最終由Giando餐廳現場一位香港熟客以10,500歐元（約95,000港元）成功投得，其慷慨解囊引來全場掌聲。

連同晚宴餐券、合作夥伴捐贈的食材美酒，以及現場賓客的額外捐款，整個活動共籌得超過57萬港元，所有款項將全數撥捐「和諧之家」，為災民的漫長重建路出一分力。