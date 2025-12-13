廖子妤《像我這樣的愛情》　以女性自主的角度追求愛情｜何故專欄

《像我這樣的愛情》，廖子妤足以問鼎影后的佳作！譚惠貞匠心獨運，以女性自主的角度，編寫出一個追求自由的愛情故事。



《像我這樣的愛情》由關錦鵬及管東銚監製，譚惠貞編劇並執導，廖子妤和陳家樂領銜主演，劉雅麗、楊淇、劉若寶等主演，劇情講述患有腦麻痺的少女阿妹（廖子妤 飾），在一個由Eva（劉若寶 飾）發起專為殘疾人士提供性服務的自發組織，認識了性義工阿健（陳家樂 飾），發展出一段跨越身體傷健界限和社會偏見的愛情。

《像我這樣的愛情》是有關「照顧者」與「被照顧者」的故事，片名中的「我」，不只是指身體殘障的阿妹，也可以代表背負沉重家庭負擔的阿健，甚至是他們各有不同困難和煩惱的親友，當中或許會有你和我的影子。

《像我這樣的愛情》是譚惠貞繼《以春青的名義》後，另一部以「禁忌戀愛」為主題的電影。《以春青的名義》的師生戀，代課老師葉若美（劉嘉玲 飾）和高中生張子行（吳肇軒 飾），雖然存在年齡的距離，以及身份的不對等，但他們都是「正常人」，相比之下，阿妹跟阿健一段似是而非、似有還無的「愛情」，更具有爭議性，更難以被世俗接受，這正是本片的最大衝突，以及壓軸高潮的張力，也是這個故事最吸引人的地方。

《像我這樣的愛情》雖然題材大膽，卻不嘩眾取寵，亦沒有刻意獵奇，譚惠貞平實地呈現一個渴望愛情的女人的心路歷程同時，亦有足夠的娛樂性。本片兩位主角的造型設計很有心思，為觀眾帶來不一樣的廖子妤和陳家樂。與此同時，本片有很多聚焦男女主角的近鏡，捕捉到他們臉部表情的細微變化，讓觀眾更仔細地欣賞他們的演技。譚惠貞以獨特的講故事方法，為一部平凡中見不平凡的文藝愛情片，注入了活力和詩意。

《像我這樣的愛情》有一班好演員，他們在好劇本下，都各有精彩演出。廖子妤簡直是神級演繹，透過不同的說話方式、呼吸節奏、以及身體語言，演活了一個腦麻痺患者，令人心生愛憐。多年前的《非同凡響》，她曾飾演特殊學校的學生，當時已令人眼前一亮，今次不只是更上一層樓，來年金像獎最佳女主角，我會投她一票！陳家樂一改陽光男孩的形象，成功表現出不同的內心掙扎和矛盾，可算是他從影以來的化表作。劉雅瑟飾演阿妹母親，那種複雜的情緒，掌握得恰到好處。楊淇飾演阿健家姐，因為車禍而半身不遂，那種生不如死的悲痛，令人無奈。說唱歌手Heyo客串演出，產生了微妙的化學作用，可算是本片另一驚喜！

《像我這樣的愛情》讓我們明白每個人都應該有被愛的機會，我們都有追求愛情的自由，因為這是基本人權！《像我這樣的愛情》正視障礙者的性自主與生活尊嚴，為弱勢社群發聲同時，也提醒我們幸福並非必然，除了珍惜眼前人，更要注意自己的身心健康。

