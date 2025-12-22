《逆轉上半場》以足球喻人生　是近年難得香港運動電影佳作｜何故

《逆轉上半場》成功以足球比賽比喻人生，演員出色，故事動人，老少咸宜，非常貼地的勵志電影。



（《逆轉上半場》海報）

《逆轉上半場》由柯星沛及張潔妮監製，黃柏基導演，郭逸材編劇，梁詠琪、陳湛文、凌文龍及梁雍婷領銜主演，其他演員包括：陳輝虹、楊偲泳、陳獻略，以及年輕演員周衹月、林諾、陳諾霆、譚峻然和單焯翹，黃浩銘擔任攝影指導，歐穎雯擔任美術指導，周啟邦負責剪接，戴偉負責原創音樂，台前幕後，一起造就這部既有溫度，也有質素的運動電影。

（《逆轉上半場》劇照）

《逆轉上半場》講述在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因為股災一夜破產，被迫搬到深水埗寄居於比她年輕的表舅父（陳獻略 飾）家中，與表舅母（梁雍婷 飾）及表妹曾芷瑩（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為了替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾）完成任務，希文找其表妹及其四名熱愛足球的朋友仔，籌組一隊小孩基層足球隊「光希隊」，找來同樣處於人生低潮的前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，「光希隊」跟富豪（陳輝虹 飾）孫仔的精英隊對決，希文對事業與小孩前途面臨人性考驗……

《逆轉上半場》勝在沒有賣慘，亦不是空談追夢，反而是既熱血，又搞笑，令觀眾看得開心，亦有不同的共鳴。由梁詠琪飾演的方希文，正是本片焦點所在，她的口頭禪「一日唔認輸，一日都未輸！」，正是本片的主旨，也反映了香港人的靈動變通，以及「打不死精神」。身處逆境，「馬死落地行」又如何？只要擁有這樣激勵自己、鼓舞別人的強大信念，就可以踢出人生奇蹟。

（《逆轉上半場》劇照）

《逆轉上半場》的另一個重要主題，除了是「個人成長」，還有更重要的「自我救贖」。破產的方希文還清巨債，胡肇豪因為打假球而鋃鐺入獄，其後更因為遇上車禍而變成殘廢，一蹶不振的他也重新燃起鬥志，連同曾經恥辱性慘敗18:0的「光希隊」球員，一班雜牌軍走出人生低谷，重新振作，為自己而奮戰，讓我們相信人生仍然充滿希望，然而，你必須承認自己的不足、過失、甚至罪孽，再配合積極的行動，以及清晰的目標，才會出現「天助自助人」的逆轉機會。

（《逆轉上半場》劇照）

《逆轉上半場》可算是梁詠琪的電影代表作品，本片讓她有很大的發揮空間，方希文這個角色很容易誇張過火，但她在不同階段都演繹得恰到好處。陳湛文透過眼神和語氣，有層次地表現出胡肇豪在覺悟前後的變化。朱栢康演活了一個表面上唯利是圖，實際上卻是有情有義的好男人。凌文龍的富二代夠傻氣，不斷為觀眾帶來歡笑。雖然貧賤夫妻百事哀，但梁雍婷飾演的年輕慈母很樂觀積極，跟飾演其丈夫的陳獻略也有不少有趣互動。然而，最厲害的是陳輝虹，他飾演本片的BIG BOSS，很有說服力。

(《逆轉上半場》劇照)

《逆轉上半場》的一群小演員，絕對不比大人遜色！「光希隊」四男一女、高矮肥瘦的組合，不禁令人聯想起日本動畫《神勇飛鷹俠》，五名隊員，形象鮮明，各自特色，重點是他們都有亮麗表現。《4拍4家族》童星陳諾霆飾演的OK仔，非常可愛，「OK啊」這句有意思的台詞，令觀眾留下深刻印象；《白日青春》童星林諾飾演的林友，是一個孝順的好孩子，在他身上，我們清楚看見香港貧富懸殊的社會問題；單焯翹飾演的阿倫，是敢言的行動派，而且很有領導能力，很喜歡他對教練直斥其非的一幕；譚峻然飾演的肥B，除了負責搞笑，更在比賽裡建奇功，成功牽動觀眾情緒；當中最突出的是真足球女將香港U16代表隊周祇月，不只球技了得，而且外型討好，更重要是演出自然，毫不怯場，作為影壇新人，前途無可限量。

《逆轉上半場》裡的足球片段，無論是在深水埗的公園街場，或是在綠草如茵的比賽場地，都拍攝得很有水準，攝影和剪接應記一功。香港運動電影，向來不是主流，《逆轉上半場》除了是近年難得的香港運動電影佳作，也是2025年香港電影的黑馬。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多藝文評論文章，可參看作者Facebook