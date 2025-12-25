聖誕電影馬拉松｜哈利波特、東京教父　七部陪你過節的精選片單！

聖誕節除了出外看燈飾、吃大餐，窩在家中暖笠笠地來一場電影馬拉松，也是個好選擇。無論是想重溫童年回憶，還是尋找一點冬日裡的思考，以下這七部電影，總有一部能填補你節日的空檔。



1. 寶貝智多星 (Home Alone, 1990)

1990年《寶貝智多星》電影（劇照）

如果聖誕節沒有 Kevin McCallister 雙手捧臉的經典尖叫，這個節日似乎就不算完整。這部由基斯哥倫布執導的喜劇，講述 8 歲的小男孩 Kevin 在聖誕前夕被家人意外遺留在家中。

面對兩個笨賊意圖爆竊，Kevin 沒有驚慌失措，反而利用家中各式各樣的機關陷阱：滾燙的門把、滿地的玻璃珠、從天而降的熨斗，上演了一場令人捧腹大笑的「家居保衛戰」。

長大後再看，才看懂了 Kevin 獨自吃著微波爐晚餐時的落寞，以及那位被鄰居誤解的鏟雪老伯伯背後的孤獨。電影最終回歸到家庭的溫暖與寬恕，提醒我們：聖誕節最重要的禮物，不是玩具，而是一家人整整齊齊。

2. 哈利波特：神秘的魔法石 (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001)

《哈利波特：神秘的魔法石》電影海報。（imdb）

雖然《哈利波特》系列並非嚴格意義上的聖誕電影，但霍格華茲大禮堂那飄浮的蠟燭、漫天飛雪的活米村，以及衛斯理太太親手織的粗冷衫，早已成為一代人的聖誕回憶。作為系列的開篇，電影帶領觀眾初次踏入 J.K. 羅琳筆下的魔法世界，看著稚嫩的哈利、榮恩和妙麗面對未知的冒險。

第一集的《哈利波特》擁有整個系列中最純粹的童真，聖誕節本身就是一個充滿魔力的日子，重溫這部電影，就像是給自己發了一張通往霍格華茲的車票。在現實世界充滿壓力的當下，我們都需要這兩個半小時的時間，躲進那個只要揮動魔杖就能點亮光明的世界。

3. 納尼亞傳奇：獅子·女巫·魔衣櫥 (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005)

電影改編自 C.S. Lewis 的經典文學，故事講述佩文西家的四兄妹為了躲避二戰戰火，被送到鄉間大宅，卻意外透過一個魔衣櫥，穿越到被白女巫詛咒而陷入「永恆冬天」的納尼亞王國。

在那裡，傳說中的獅王阿斯蘭正等待著預言中的四位國王與女王。而在白女巫的統治下，「總是冬天，卻從未有聖誕節」（Always Winter but never Christmas），獅王阿斯蘭的威嚴與白女巫的冷酷形成對比，適合聖誕夜細細品味。

4. 真的戀愛了 (Love Actually, 2003)

2003年上畫的《真的戀愛了》

這大概是不少人心目中「聖誕必看」的第一位。電影由多個看似獨立卻又微妙交織的愛情故事組成，發生在聖誕節前夕的倫敦。

從首相愛上助理、過氣搖滾歌手的掙扎，到暗戀好友妻子的無奈，Richard Curtis 用英式幽默與溫情，告訴我們「愛無處不在」（Love actually is all around）。那幕用紙牌無聲告白的經典場景，至今仍令人印象深刻。

5. 布達佩斯大酒店 (The Grand Budapest Hotel, 2014)

2014年《布達佩斯大酒店》（網上圖片）

如果你厭倦了傳統的紅綠色調，魏斯安德森（Wes Anderson）粉嫩對稱的視覺美學絕對能讓你眼前一亮。故事雖然並非發生在聖誕，但那座位於虛構雪山上的粉紅色大酒店，以及充滿童話色彩的雪景追逐戰，有著濃厚的冬日氛圍。

6. 東京教父 (Tokyo Godfathers, 2003)

（《東京教父》官方宣傳海報）

《東京教父》是已故動畫大師今敏的溫情之作，也是他作品中最貼近現實的一部。故事發生在聖誕夜的東京新宿，三個性格迥異的流浪漢：一個酒鬼大叔、一個跨性別者和一個離家出走的少女，意外在垃圾堆中撿到一個被遺棄的嬰兒。為了幫嬰兒尋找父母，這三個社會邊緣人在東京街頭展開了一場充滿巧合與奇蹟的旅程，同時也被迫面對自己的過去。

（《東京教父》劇照）

這部電影重新定義了「聖誕奇蹟」，它沒有發生在富麗堂皇的豪宅，而是發生在骯髒的後巷與公園。今敏用寫實的筆觸描繪底層人物的困境，卻又用溫暖的色彩包裹著他們。這三個沒有血緣關係的人，在寒夜中互相取暖，比許多真正的家庭更像一家人，讓人被那種笨拙卻真摯的愛所打動。

7. 戰場上的快樂聖誕 (Merry Christmas, Mr. Lawrence, 1983)

若想在節日裡尋求更深層次的思考，這部由大島渚執導的經典絕不能錯過。電影集結了兩位已故傳奇音樂人坂本龍一與大衛寶兒（David Bowie）。電影發生在二戰時期的爪哇戰俘營，講述了日軍軍官與英軍戰俘之間複雜的關係。

嚴格固執的日軍上尉世野井（坂本龍一 飾），被反叛不羈的英軍少佐傑克（大衛寶兒 飾）深深吸引，陷入了武士道精神與禁忌情感的掙扎。與此同時，粗魯的軍曹原（北野武 飾）與熟悉日語的聯絡官勞倫斯之間，也建立起一段超越敵我的友誼。

這不是一部輕鬆的電影，甚至可以說充滿了哀傷。北野武飾演的原中士，在戰後帶著醉意對主角說出的那句「Merry Christmas, Mr. Lawrence」，是影史上令人難忘的聖誕祝福之一。它超越了仇恨與戰爭，在絕望中閃爍著一絲人性的微光。看完電影後，你對坂本龍一創作的主題曲《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，可能又會有新的感受。