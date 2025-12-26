歷史多角度《孤獨前哨－—再論1941年香港戰役》（上）｜開卷樂

二零二五年為第二次世界大戰結束八十周年，二戰期間發生的「香港保衛戰」對香港歷史影響深遠。香港浸會大學人文及社會科學院歷史系教授鄺智文與協恩中學歷史科科主任蔡耀倫，收集多國的資料分析是次保衛戰，於二零一三年出版《孤獨前哨》一書。惟現今資訊科技發達，資料不斷更新，二人在研究和寫作過程中，有感舊書有所不足，於是他們重新審視該戰役的資料，大幅修改舊作的編排和內容，早前重新出版《孤獨前哨－—再論1941年香港戰役》一書，讓讀者對這段歷史有更全面的了解。



《孤獨前哨－—再論1941年香港戰役》

鄺智文是一名軍事史專家，尤其以海軍史作為研究的重心，另一名作者蔡耀倫則活躍於歷史教育和公眾推廣工作，二人曾合著《東方堡壘香港軍事史1840－1970》。

而《孤獨前哨－—再論1941年香港戰役》以各國檔案館的解密檔案為基礎，並加入參與者的回憶、地圖等資料輔助，全書共分為十三章，由香港防禦工事、香港內部情況、英日兩軍的戰鬥、戰爭期間的香港民防等多方面，深入探討「香港保衛戰」的背景與經過，當中亦會評價參戰各方戰略和戰前準備，以至英日兩軍的表現。

香港佈防的討論

1941年12月19日是香港抗日戰爭中最慘烈的一日，香港守軍約450人陣亡，大部分都在守衛黃泥涌峽時戰死，而他們英勇奮戰，亦令日軍傷亡慘重，死傷超過600人。營房上生鏽的窗框，靜候追尋這段歷史的人。（潘思維攝）

鄺智文指，早在第一次世界大戰之前，英國的帝國國防委員會和海陸軍已討論過如果與日本開戰，香港到底要怎樣做。討論集中於香港能否防守、英方應派多少士兵和軍艦、在哪裏可以建設防線等等。香港駐軍相隔幾年便更新防衛計劃，英國由一九三九至一九四一年一直針對亞洲的佈防作出討論，而香港軍隊亦一直佈防，在多地建設機關槍堡壘、地下軍火庫等軍事設施。

隨當時世界局勢演變，到一九三九年歐洲全面開戰，英國難以在亞洲維持一隊龐大艦隊，甚至因財政資源問題考慮完全放棄香港，但後來英國為了拉攏美國，一九四一年開始加強香港防務，並邀請加拿大派兵香港，希望令美國協防威懾日本。鄺智文概括道：「很難直接說有一個很完整的政策，而是各方有各自盤算，政策隨局勢不斷轉變。」蔡耀倫作進一步分析：「三十年代尾四十年代初，英軍希望用防線盡可能抵擋日軍，若九龍失守，就一直維持香港島防衛，直至援軍救援或拖延日軍，至少令日軍不能太快在東南亞發動進攻。」

醉酒灣防線

城門碉堡是醉酒灣防線樞紐，惜當時英軍防力不足，防線輕易被攻破。現時古蹟縱被評級，卻無保育措施，令古蹟面臨破損危機。（吳鍾坤攝）

書中亦提及到一九三五年英國陸軍部巴倫少將前往香港，當時巴倫少將以「可悲」形容香港防禦設施，砲台、工兵及運輸工具嚴重不足。他認為對香港最大的威脅並不是日軍在海上進攻，而是由新界逐步推進。

因此巴倫少將提出陸上防線的建議，並修建「醉酒灣防線」，即在九龍山脊（即畢架山）、獅子山至大老山等地建設防線，當時英軍在一九四一年防禦重心仍在香港島，難以大幅度去改動防衛計劃，只能在新界維持一定防守，以延遲日軍的步伐。

防空署的成立

戰時爐灶由英軍遺留下來。（周立賢攝）

鄺智文分析：「香港能否守住，最關鍵的是香港屬於密集市區，一方討論指如果遭到空襲香港會有大量平民死傷，故要求完全放棄香港；另一方則因戰略考慮而反對。」鄺智文指港府在抗日戰爭爆發後，曾派員前往重慶等這些經常受到日軍空襲的中國大城市「取經」，以了解防空經驗如何在香港應用。香港後來更成立了「防空署」，在港島、尖沙咀等多個地方興建防空洞，甚至設計戰時爐灶、研究民房的安排等。

書中提到港府在戰前的民防工作，一九三六至一九四一年的時任港督羅富國未有積極備戰。羅認定香港會被日軍空襲所毀，故要求香港撤防，戰爭準備大多圍繞財政和立法問題，其他安排馬虎，備戰過程混亂且舞弊叢生。一九四一年九月楊慕琦履新後，政府即採取行動調查防空署和工務局的貪污問題，又嘗試動員更多市民參與民防工作，但在消除積弊前，一九四一年戰事爆發，日軍即入侵香港，展開了漫長的抗日戰爭。

