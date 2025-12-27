《追光小拖車》《森林隱藏的秘密》兩本繪本　提醒孩子肯定自己

在追求「贏在起跑線」的大環境裡，我們總會不期然的與他人比較，或是被人互相比較︰他比我強、他比我厲害……久而久之，我們會開始懷疑自己，覺得自己沒有價值，覺得自己很失敗。由葉偉青、楊宜文創作的《追光小拖車》和由雅達利Adelaide Ng創作的《森林隱藏的秘密》這兩本繪本，就以溫暖的故事提醒孩子要學會肯定自己。天生我才必有用，每個個體都有其獨特與過人之處。每人的力量雖微小，但只要學習善用自身優勢，不吝嗇付出，集合起來就能改變世界。

文：鄒傳仁



《追光小拖車》

在《追光小拖車》中，主角小杜是一輛老式拖車。相比起消防車火火、救護車十仔那帥氣的身影，在災場受到眾人的簇擁；身體小小的小杜顯得特別老舊且不起眼，甚至頭上的燈也搖搖欲墜，需要用膠紙黏住。但小杜卻從沒有放棄，也沒有自卑。他每天努力工作、鍛鍊，渴望有一天能與火火和十仔並肩作戰。

《追光小拖車》

在《森林隱藏的秘密》的奇幻世界中，女孩原只喜歡待在地底的小天地，但因為懶羊羊的要求，讓女孩決定走出小天地，幫忙解決森林的危機。然而危機不是單靠女孩一人就能化解的，屢試屢敗的女孩感到很氣餒。後來，她遇見努力不懈的棕熊，明白即使一個人的力量是有限的，但集合所有人的力量或許就會成功。

《森林隱藏的秘密》

在所有動物的努力下，他們成功化解森林的危機，讓森林重新迎來一片平靜。女孩站在山頂上，望見一片廣闊的森林，背後站著的是那群與她一起努力的動物朋友。從小天地中走出來的女孩不再孤單一人，她擁有了珍貴的友誼，也明白自己其實擁有一份力量。那份力量就如女孩手中的燭光，雖然微弱，但也能點亮黑暗。

《森林隱藏的秘密》

在充滿競爭的社會中，我們很容易迷失自我，認為自己毫無能力，認為自己比不上他人。在《追光小拖車》和《森林隱藏的秘密》兩本繪本中，作者們分別以香港重機和可愛的動物們為角色，以有趣的幻想故事，讓讀者了解箇中簡單但容易被遺忘的道理——每人都有自己獨有的光，找出自己的光，並創造屬於自己的價值。

