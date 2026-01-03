《尋秦記》賣點不只是情懷！電影版隱喻現時香港困局｜何故專欄

《尋秦記》節奏明快，劇情緊湊，動作精彩，將集體回憶昇華，既搞笑，又感人，破格地擁有兩個結局，令不同年齡層的觀眾都好開心滿足！



（《尋秦記》海報）

《尋秦記》改編自黃易大師的同名小說，並且承接2001年無綫電視劇集《尋秦記》，電影由吳炫輝與黎震龍聯合執導，張家魯與賀鑫編劇，鄧維弼監製，洪金寶動作指導，古天樂主演兼任總監製，演員除了林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、黃文標、歐瑞偉、陳國邦、廖啟智、鄧一君、鄭雪兒等電視劇的原有班底，新加入了苗僑偉、白百何、蔡一智、洪天明、洪天照、張繼聰、廖子妤、朱鑑然、徐浩昌、伍詠詩、吳樾、Chris Collins等新演員，合力泡製了一部劃時代的科幻動作電影。

（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》故事發生在電視劇結局的二十年後。項少龍（古天樂 飾）與妻兒歸隱田園，過著平靜的生活，但在秦王嬴政/趙盤（林峯 飾）一統六國後，突然受到現代人Ken（苗僑偉 飾）率領特種部隊穿越時空襲擊。Ken原來是時光機的發明家，因為項少龍一去不返而蒙冤入獄，他誓言改寫歷史，企圖篡位稱帝以彌補人生遺憾，趙盤無奈向項少龍求助，闊別二十年的兩師徒，在矛盾中聯手抗敵……

盤兒於廿年後，已成為殺人不眨眼的秦王。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》作為港產片的「都市傳說」，絕對是大部分香港人的集體回憶，賣點卻不只是情懷。雖然劇本不夠完整，個別角色也未有好好發揮，但勝在保留了電視劇版各種文化差異的幽默，項少龍的現代說話方式，香港俗語混雜英語，繼續為觀眾帶來歡笑，與此同時，將現代科技放在古代的設定也很有趣，更重要是可以由地面打到上天，製造更多官能刺激。然而，本片最動人的乃是項少龍和趙盤的師徒情誼，成功牽動觀眾情緒，加上有兩個不同結局，可以滿足不同觀眾的需要。

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，廿年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》原著小說從回歸前的1994年7月開始連載，至1996年7月結束，合共推出了25卷袋裝書，電影在2018年開拍，2025年12月31日正式上映，在這段漫長的歲月裡，無論是故事的世界，或是現實的時空，都出現了翻天覆地的巨大變遷。《尋秦記》的重點，在於那個「尋」字，表面上是尋找秦王，其實是在尋找中華文化和歷史的根源，但當項少龍面對不同強敵的威脅，甚至被「秦王」出賣，他卻不斷在尋找轉機，發揮靈活變通的「香港精神」。

廿年後的烏廷芳，服裝顏色變得沉穩成熟。（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由小說到電視劇，再由電影劇到電影，主題一直是「香港人」的「身份認同」，除了「現代Vs古代」、「香港Vs戰國」，更重要是「文明Vs封建」，項少龍運用上世紀九十年代「香港人」的智慧和經驗，一再化險為夷，絕處逢生，更成功令秦國崛起，代表了當年「香港人」的成功和自信。然而，電影版的項少龍不再遊刃有餘，「香港人」的優勢已一去不復返，對手除了忘恩負義的徒弟，還有企圖改寫歷史的「香港人」，彷彿反映了現時香港的困局，大家可以嘗試從不同角度解讀。

（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》的另一重點是「家鄉」，意外地呼應了香港人近年面對「去」或「留」的問題，項少龍應該「回去」現代香港，或「留下」在古代戰國，實在令人難以取捨，特別是在他知道兒子（朱鑑然 飾）竟然是「項羽」之後。有趣的是，電影裡由善柔（滕麗名 飾）所建立的山寨，寨內的男女老幼，都是希望在暴政下尋找安身定命之所，彼此成為了沒有血緣的「家人」，令人不禁聯想起「九龍城寨」。

古天樂主演的《尋秦記》電影版，主題曲邀請「秦王」林峯一齊唱。（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》作為華語「穿越小說」的始祖，黃易大師開創先河，為讀者帶來不同的樂趣，當中最精彩之處，可算是項少龍回到戰國時代，跟不同的史實人物擦出火花，他除了成為秦王「嬴政」的師傅，更是未來推翻秦朝的「項羽」的父親，難怪有觀眾猜想苗僑偉飾演的Ken是刺殺秦王的「荊柯」。電影版如果傳承原著小說的風格，可以大膽加入舉足輕重的歷史人物，個人首選「西楚霸王」最寵愛的「虞姬」，次選打敗「項羽」的漢高祖「劉邦」，項少龍遇見他們時，將會是什麼心情？

（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》如果有機會開拍續集，強烈建議加入「十二金人」，相信劇本可以更天馬行空！至於這班「外星人」的首領，當然是由古老闆飾演啦！

P.S. 《尋秦記》聯乘甘大滋，推出黑朱古力味甘大滋限量版盲盒，每盒隨機附送一款電影角色珍藏卡，引發全城效應，可算是近年最成功的電影宣傳案例！然而，如果能夠推出電影裡項少龍的「回憶中的香港味道」檸檬茶，甚至在拍攝時已經廣告植入，相信會有更大迴響。

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



