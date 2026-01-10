用菲林照片重現消失的香港舊貌《消失了的……：朱翁香江風物紀行》

《消失了的……：朱翁香江風物紀行》收錄了香港藝人及旅行家朱維德在六、七十年代，用菲林相機和手稿記錄下來的香港舊貌，為作者鄺志康的第一本著作。畢業於香港城市大學語文學文學碩士的鄺志康對香港史興趣濃厚，一次偶然機會與人稱「朱翁」的朱維德結緣，令他肩負起延續其精神的使命。

文：香港電台開卷樂｜原題：一次結緣，用菲林照片重現消失了的香港舊貌──《消失了的……：朱翁香江風物紀行》



《消失了的……：朱翁香江風物紀行》

與「朱翁」的因緣

朱翁是一名從七十年代活躍至廿一世紀的藝人，亦是香港歷史文化掌故的研究者、專欄作家及旅行家，出版過《香港掌故》、《香江舊貌》等書籍，為紀錄香港舊時光作出許多貢獻。

鄺志康從事佛教相關工作，對舊照亦深感興趣。偶然之下讀到朱翁於二零一七年出版的《朱翁同遊 香港原貌》，建立了他與朱翁的因緣：「《朱翁同遊 香港原貌》寫大嶼山香江舊貌，收錄很多六十年代舊照，其中許多與佛教史相關。我對此書很感興趣，很好奇朱翁有否遊歷過香港其他地方，所以聯絡出版社。在出版社安排之下，我在二零二一年有幸能與朱翁夫婦會面，向他請教。」

香港藝人及旅行家朱維德（朱翁同行FB）

鄺志康指出朱翁希望在二零二零年——即他九十大壽之年，出版第三十本書，命其名為《消失了的》，集其出版了的二十九本著作之大成，主要整理和記錄香港曾經出現，卻已然消失的景物。可惜疫情來襲，朱翁的健康情況不太穩定，出版計劃一直擱置。即使如此，朱太仍不希望白費朱翁多年的心血，並向鄺志康表示信任和支持，遂把朱翁的珍藏都交了給他。

整理期間，鄺志康從一場朱翁作品回顧展覽中獲得傳媒及出版社的注意。「這本著作或許可以成為朱翁精神上的延續。」鄺志康沿用《消失了的》作為本書的主標題，以回應朱翁夫婦與他的緣份，也圓滿朱翁成書的心願。

逾萬條菲林的資料

香港藝人及旅行家朱維德作品（朱翁同行FB）

整理朱翁的心血並非易事，因當中有接近一萬條菲林、數千張黑白照片、二百多本筆記，以及滿是註記的二十四張軍用地圖，資訊量極為龐大。朱翁熱愛攝影與山水，書中每一張菲林照片，皆出自朱翁的菲林相機。書中大部份內容也是六、七十年代香港各地的舊照，壯觀至山脈海峽，細微至一籮珠貝，用照片向讀者呈現香港地史，回顧香港發展成摩登都市前的面貌。

除了照片外，本書亦有收錄朱翁行山時親手寫的二百多本筆記。鄺志康指，朱翁每次遠行，都會為其訂製編號，並用筆記簿詳細記錄行程，極具系統和組織能力。其手寫的筆記有條不紊，且和這本書一樣圖文並茂。

看照片，看歷史

香港其中一個文化地標，是位於宋王臺公園裏一塊刻着「宋王臺」的石刻。這塊石刻記載南宋末期，元軍南侵時，宋末最後兩位皇帝：宋端宗及衞王趙昺曾於此短暫駐足的歷史。石刻歷盡晚清時期的城市化浪潮、日佔時期的日軍爆破聖山（即馬頭涌原址）、啟德機場擴建、港英政府欲將之拍賣等重重危機亦得以保全，是多代文化、歷史、政治事件的標誌。

從朱翁收集的黑白照可見，宋王臺石刻上寫有不少白字詩句。鄺志康解釋，這些是當時文人為抒發家國情懷的詩詞。這些內容雖有被雨水沖刷過的痕跡，但這石刻記載着的，早已不止是遺址，更是當時文士對此地文化的重視與情感。

歷史並非一門死記硬背的學問，朱翁身體力行，寓紀錄歷史於遊歷山水之中，每一次的記錄都見證着該地的變化。這些有生命力的照片，都成為我們梳理歷史洪流的珍貴材料，也驅使我們多留意和反思身邊事物的變遷。

