《戴珍珠耳環的少女》今夏突襲大阪！館長：或是最後一次外借日本

荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）日前宣佈，其鎮館之寶，維梅爾（Johannes Vermeer）的傳世傑作《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring），將於今年8月「快閃」日本大阪中之島美術館。



《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）將於今年8月「快閃」日本大阪中之島美術館。（Getty）

這幅名畫自2014年後便再無出國，此次破例放行，極有可能是我們在亞洲親睹真跡的最後機會。

睽違14年重返日本 僅限大阪一站

對於藝術愛好者而言，這是一則喜憂參半的消息。喜的是不用遠赴荷蘭海牙，只需飛往大阪便能一睹芳容；憂的是展期極短，且機會恐不再有。

《戴珍珠耳環的少女》日本展出（官網截圖）

根據官方公佈的消息，展覽將於2026年8月21日至9月27日舉行，地點選定在大阪中之島美術館。這也是自2012年該畫作巡迴東京與神戶、創下120萬人次入場紀錄後，睽違14年再次踏上日本土地。值得注意的是，當年展覽是巡迴多地，但今次僅限大阪一站，且展期只有一個多月左右，預計將會引發空前的排隊熱潮。

為何破例借出？全因美術館要「裝修」

既然已經被視為「不予外借」的鎮館之寶，為何莫瑞泰斯皇家美術館這次願意放行？原來，這一切源於美術館自身的整修計劃。莫瑞泰斯皇家美術館將於今年8月24日至9月20日期間閉館進行翻新工程。館方為了不讓這幅每年吸引數十萬遊客的名畫「塵封」在庫房，決定讓它展開短暫的海外之旅。

《戴珍珠耳環的少女》或許是最後一次造訪日本（Mauritshuis）

館長Martine Gosselink在聲明中地坦言：「《戴珍珠耳環的少女》是世界上最著名的畫作之一，也是無數人造訪本館的理由。因此，只有在極其特殊的情況下，我們才會將其外借。」她更補充道：「對於莫瑞泰斯皇家美術館來說，這次讓『少女』前往日本，是一個與日本觀眾分享她的獨特機會，這或許是最後一次了。」

兩筆白彩點出的神作

究竟這幅僅39厘米乘44.5厘米的畫作，魅力何在？

《戴珍珠耳環的少女》（Mauritshuis）

《戴珍珠耳環的少女》創作於1665年左右，是維梅爾留存於世僅有的30多幅作品之一。畫中一位身份不明的少女身處幽暗背景中，她轉過頭，雙唇微張，眼神彷彿正要對觀者訴說些什麼，卻又欲言又止。這種神秘、親密而難以捉摸的表情，讓她被冠以「北方蒙娜麗莎」之名。

《戴珍珠耳環的少女》局部細節（Mauritshuis）

這幅畫最為人稱道的，莫過於維梅爾對光影的極致掌控。若你有機會近距離欣賞真跡，請務必留意那顆標誌性的珍珠耳環。維梅爾並沒有細緻描繪珍珠的輪廓，而是僅用兩筆厚重的白色顏料：一筆在上方捕捉光源，一筆在下方呈現衣領的反射光。僅僅兩筆，便營造出珍珠圓潤、沈甸甸的質感與光澤。這種「點到即止」卻又栩栩如生的技法，正是維梅爾被稱為「光影魔術師」的原因。

《戴珍珠耳環的少女》局部細節（Mauritshuis）

此外，畫中少女頭巾所使用的藍色，是當時極為昂貴的「群青色」（Ultramarine），由阿富汗進口的青金石研磨而成，價格甚至超越黃金。維梅爾不惜工本的使用，也讓這抹藍色歷經數百年依然鮮豔深邃，成為後世所稱的「維梅爾藍」。

朝日新聞社牽線促成世紀借展

這次展覽的幕後推手，是日本著名的媒體機構「朝日新聞社」。早在2012年該畫作巡迴日本時，朝日新聞社便是主辦方之一，雙方建立了深厚的信任關係。此次借展不僅是為了填補美術館裝修期的空檔，所得收益也將用於資助莫瑞泰斯皇家美術館的翻新工程及未來的擴建計劃。除了《戴珍珠耳環的少女》，此次展覽預計還將展出其他荷蘭黃金時代的繪畫作品，具體展品清單將於2月下旬公佈。

隨著近年來環保抗議人士針對名畫的襲擊事件頻發，以及藝術品運輸風險的考量，歐美頂級博物館對於鎮館之寶的外借政策已日趨保守。莫瑞泰斯皇家美術館此前已多次強調該畫作「原則上不再離開海牙」。

對於身在香港的我們，飛往大阪的距離遠比飛往荷蘭近得多。如果你想親眼見證維梅爾筆下傑作，今年8月的大阪中之島美術館，或許是你人生清單中不可錯過的一站。