住在臨時住所的人，過著什麼生活？攝影師走遍日本拍攝其生存面貌

「這些人住在街邊、河岸的臨時住所，他們多樣的個性和生活空間讓我驚訝，我時常會去找他們聊聊天、替他們拍照。活著、居住、睡覺──每個人心裡渴望的生活和自由，究竟是什麼模樣呢？在日常的縫隙裡，我偶爾會停下來想這件事。」── 野口健吾

文：moom bookshop｜圖片來源：野口健吾《庵の人々》



野口健吾《庵の人々》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/bffnAj）

野口健吾《庵の人々》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/bffnAj）

從青少年時期起，攝影師野口健吾便走遍日本各地，尋找城市裡的臨時住所，從步行、交談到拍攝，紀錄居住與生存的不同面貌，並集結於《庵の人々》一書。

野口健吾《庵の人々》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/bffnAj）

野口健吾《庵の人々》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/bffnAj）

這些由廢材、藍色帆布、簡易結構搭建的棲身之所，雖然看似即興，卻往往能夠維持多年，擁有各自的秩序與配置。有的居民以撿回收維生，有的居民則主動選擇住在這裡，留守在這些被當代社會忽視的角落，安靜而脆弱，卻也呈現出生活最直接的形狀。

野口健吾《庵の人々》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/bffnAj）

長達約 10 年的拍攝過程，野口健吾思考著生活如何在消費社會的剩餘物之間被重塑，質疑何謂生活空間，以及何謂公共性、自由與常識。他認為，生活沒有固定的模樣，臨時住所本身也像是尚未抵達的未來與仍未經驗的人生，在更廣闊的時空裡，這些空間終將成為反覆循環的記憶與時代。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）