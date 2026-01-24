還記得「黑人抬棺」迷因嗎？人類學家到加納拍下「專業抬棺團隊」

你可能會覺得「抬著棺材跳舞」不過只是為了吸引目光的舉動，但其實，這與非洲的喪葬文化有著頗深的淵源，而他們的所作所為，全是為了讓失去親人的家屬在喪禮上可以減少一絲悲傷。



這個故事，得從迦納當地的民俗開始說起。他們和台灣人一樣，深信祖先能左右家族的興衰吉凶，因此為往生者舉辦盛大的喪禮不僅是尊敬，更是為了祈求日後的庇蔭。

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

特別的是，迦納有句諺語是這麼說的：「既然我們慶祝生命，就該同樣慶祝死亡。(Celebrate death as we celebrate life.)」

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

因此他們認為，喪禮不該只是一味地難過傷悲，還要 High 他個三天三夜，於是多數都會辦在週四至週日這段區間，讓親友有時間團聚，也方便左鄰右舍共襄盛舉。

後來「造型棺材」的出現，進一步豐富了迦納地區本就熱鬧的喪禮文化。

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

起初，這類精緻漂亮的棺材只提供給當地首領或政要使用；但隨著社會開放、觀念改變，各種各樣的棺材開始在一般家庭間流行，造型也由往生者生前決定或其家屬日後選定，並根據主人的職業、興趣或未竟的夢想，而有繽紛又多元的表現。

不只如此，迦納的造型棺材後來更引起西方藝術商的注意，還被帶去巴黎龐畢度中心舉辦了展覽，向全世界隆重介紹此一藝術形式；民族學博士 Regula Tschumi 也為此來到迦納，用上二十幾年的時間，致力研究和拍攝當地的棺材及獨特的喪葬習俗。

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

所以我們如今才能看到鯛魚、辣椒、飛機造型的棺材出現在眼前，並隨著這群專業抬棺團隊翩翩起舞，見證這嘉年華般的盛典如何讓人們破涕為笑，最後跟著手舞足蹈的畫面——這也讓創造「黑人抬棺」迷因的當地殯葬業者 Benjamin Aidoo 倍感榮耀。

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

Regula Tschumi《Buried in Style. Artistic Coffins and Funerary Culture in Ghana》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/seDMRG）

「其實，我們的成員都經過多次排練，並且過程中都是肅穆無比的，畢竟稍有不慎讓棺材滑落的話……你也知道下場會有多慘。」Benjamin Aidoo 在採訪中表示：「但是，當我們看見家屬露出笑容，並開始為我們歡呼時，一切辛苦都值得了。」

看到這，你會想幫自己訂製一個超酷棺材，再請這群專業的團隊來送你最後一程嗎？

(本文獲moom bookshop 授權轉載，詳情請參考原文，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。)