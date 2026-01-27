被譽為世界上最會拍建築的人！荷蘭攝影師Iwan Baan捕捉建築詩意

被譽為全世界最會拍建築的人，荷蘭攝影師 Iwan Baan 擅於將當代建築的理性和詩意，用創新的影像姿態捕捉，展現令人屏息的美感，曾是 Rem Koolhaas、Herzog & de Meuron、Zaha Hadid、SANAA、伊東豊雄、王澍等眾多建築大師和機構的御用攝影師。不過，即使聲名遠播，他本人卻很抗拒「建築攝影師」這個標籤。

文：moom｜圖片來源：《Iwan Baan: Moments in Architecture》



《Iwan Baan: Moments in Architecture》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/LV1mIB）

如果仔細看他的作品，會發現確實和典型的建築攝影不太一樣。傳統的建築攝影，通常是將建築視為絕對的主體，注視它純粹的形式，頂天立地的超然姿態，相反的，Iwan Baan 的照片則是一個開放的場域，經常刻意將人物和背景融入畫面中。建築本身的孤立性，在他的影像中似乎被取消了。

「傳統的建築攝影更像一種服務，為了展示建築最美的一面⋯⋯但我覺得真正偉大的建築在任何情境下都是很有力量的。」就算是建案委託，他也不會只把鏡頭對準建築，而是拍出另一種更吸引人的建築故事：關於它如何被建造、如何被使用、如何成為生活的一部分、如何融入周邊環境或形成對比。

有時他的照片能捕捉到建築背後的社會脈絡，例如位於北京的「中央電視台總部大樓」。這棟用 50 億人民幣打造的辦公大樓，由知名建築師 Rem Koolhaas 參與設計，前衛的環形結構，顛覆了摩天大樓的高度崇拜，曾被《時代雜誌》評為年度世界十大建築奇蹟。科幻感十足的外型，在中國老百姓公寓的環繞下，顯得霸氣又突兀，象徵 2000 年代後中國崛起為世界大國的野心。

除了大師的作品，Iwan Baan 也關注體制外的建築，例如位於委內瑞拉的 Torre de David。這座 45 層高的金融大樓，從 20 年前就一直未完工，在大量佔屋者移入後，搖身一變成為全世界最大的垂直貧民窟。超過一千個家庭生活在這裡，樓中有便利商店、教堂、牙醫、理髮店，還有頂樓健身房，完全由居民一手打造，因此被形容是「沒有建築師的建築」。這系列令人驚嘆的攝影作品，也在 2012 年獲得威尼斯建築雙年展金獅獎。

「我對永恆的建築形像不太感興趣。」他說。與其追求建築的宏偉不朽，他更關心建築在特定時刻的真實樣貌，當小孩奔跑嬉戲、工人倚牆午睡、居民聚會談天，那些人與空間的有機互動，帶有濃厚的人文氣息，為他的照片賦予鮮活的地方故事。也就是說，比起建築本身，人才是重點。

「我的興趣始終是了解世界各地的人們如何生活。」他說。「比起建築師對一個地方該如何運作的精心設計，我更感興趣的是現實本身，尤其是當建築和外部世界產生摩擦的時候。」他相信，當建築完工落成、脫離了設計者的掌控，之後發生的一切，才是建築生命的真正起點。

走遍全球的 Iwan Baan 也多次來過台灣，拍攝由伊東豊雄設計的台中歌劇院和台大社科院，在他的鏡頭下，建築的獨特形式與生活質感完美交融。2018 年他接受 La Vie 專訪，談到台灣的城市肌理時，他表示，台灣的城市仍處於成長階段，如何找出獨特性並保存下來，會是我們最大的挑戰。

作為 Iwan Baan 首場大型回顧展的出版物，本書《Iwan Baan: Moments in Architecture》全面紀錄他攝影生涯中的重要作品，除了知名建案的建築之美，也見證了全球城市風景的人文蛻變，從中國土樓、印度帳篷之城到南美洲的貧民窟，用一對詩意的雙眼，展現人類建築的多元風貌。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）