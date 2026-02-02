《天下無不西之閨蜜》由開場笑到完場！探討「友誼」的真諦｜何故

《天下無不西之閨蜜》，演員有發揮，劇情有共鳴，由開場笑到完場，散場後仍充滿餘韻。



《天下無不西之閨蜜》由葉雯麗執導，李偉樂改編劇本，黃智雯和楊詩敏（蝦頭）領銜主演，趙伊禕、陳卉蕾、佘樂妍、馮志佑和黃慶堯聯合演出，一起見證同病相憐的Olive和Florence如何「相見好，同住難」。《天下無不西之閨蜜》講述已離婚獨居的Olive（黃智雯 飾）在「閨蜜之夜」得悉Florence（楊詩敏 飾）突然婚變，Olive知道Florence無家可歸，決定收留她，可是二人的生活習慣完全不協調，加上Florence不斷散發負能量，甚至破壞了Olive跟年輕帥男的約會，多年好友變冤家，二人的友情面臨重大考驗！

《天下無不西之閨蜜》改編自經典劇目《The Odd Couple》，中文劇名源自「天下無不散之筵席」和「天下無不是之父母」，港式趣味之極致！焦點所在的一對「Odd Couple」，兩位主演可謂所有千秋！Olive集粗豪與性感於一身，平時在家中舉止麻甩，但在約會時立即變得誘惑動人，黃智雯狀態大勇，渾身是戲。相比黃智雯的大鳴大放，楊詩敏卻是含蓄內歛，以特別的節奏、眼神、語氣和身體語言，演活了充滿控制欲望的Florence，在意想不到的時候反客為主。

《天下無不西之閨蜜》除了兩位女主角非常出色，其他演員都各有精彩表現！三位閨蜜各有亮點，趙伊禕飾演風騷的Sylvie，陳卉蕾飾演硬朗的米奇，佘樂妍飾演傻氣的小花，角色有趣，形象鮮明，而且，她們的戀愛和婚姻狀況，也跟Olive和Florence形成強烈對比，不只是襯托的綠葉。馮志佑和黃慶堯分別飾演的韓國Oppa兄弟，林素英和林素汐，在一眾女演員中份外突出，可算是本劇的一大驚喜，特別是飾演兄長的馮志佑，不斷可以將韓國大男人主義轉化為笑料，令人拍案叫絕！

《天下無不西之閨蜜》探討「友誼」的真諦，「閨蜜之夜」遊戲的問題有心思，選用〈友情歲月〉一曲絕對是神來之筆！「來忘掉錯對 來懷念過去 曾共渡患難日子總有樂趣」這幾句歌詞，直接道出了本劇的重點，也可以作為Olive和Florence的寫照，如果有機會重演，建議由五位「閨蜜」合唱一個特別版，另加兩位Oppa的和音，應該會很有意思。