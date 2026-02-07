九把刀《功夫》向武俠電影致敬！熱血沸騰香港人特別有共鳴｜何故

九把刀的《功夫》，打鬥精彩，異想天開，氣勢磅礡，暗藏寓意，可算是集各家大成的武俠電影神作！這是九把刀向香港武俠電影和劇集致敬的傑作，香港人特別有共鳴，熱血沸騰同時，更會熱淚滿襟！《功夫》由九把刀原著、改編及執導，戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨及劉冠廷主演，2026年2月13日，在台灣賀歲檔正式上映。感謝刀大的邀請，可以在他2月2日的包場先睹為快，而且是官能刺激更厲害的IMAX版，感受到非一般的身心靈震撼，以及刀大對香港文化的熱愛。



九把刀《功夫》電影（劇照）

《功夫》原著小說是九把刀在2001年開始於bbs網路上連載，於2002年1月11日發表大結局，實體小說於2004年6月4日出版。故此，九把刀的《功夫》，跟由周星馳主演及執導，於2004年12月23日上映的《功夫》，是完全沒有關係。然而，刀大在2月2日包場的映後分享會回應觀眾的提問時，坦言他多年來深受香港流行文化的影響，笑言他體內有另一個「周星馳」。刀大見證香港流行文化的輝煌年代，用他屬於自己的獨特方法，保留和傳承香港的「功夫」。

九把刀《功夫》電影（劇照）

《功夫》講述高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡五百年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾），起初以為他只是精神病人，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！接連被黃駿的高強武功震懾後，淵仔和阿義一起拜師學藝，淵仔暗戀的同班女同學乙晶（王淨 飾）也因為遇上不公義的惡行而主動加入他們的練武行列，他們開始用功夫實踐正義，卻在不知不覺間，捲入黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的複雜恩怨情仇，背後竟然關乎「凌霄派」的驚天秘密……

九把刀《功夫》電影（劇照）

《功夫》電影在結構及劇情上，作出了大刀闊斧的修改，除了「淵仔」、「阿義」、「乙晶」和「關硯河」的基本設定，「黃駿」和「藍金」的關係更出現了顛覆性的改動，甚至整個「凌霄派」都出乎讀者和觀眾的意料之外，但刀大保留了原著的精髓，更昇華了原著中的金句，例如「世上有一種東西叫正義」、「正義需要高強功夫」等，呼應「真相大白」後峰迴路轉的結局，果然是匠心獨運！對比原著，淵仔、阿義和乙晶練功時的笑料更豐富且瘋狂，藍金的「練劍」沒那麼血腥和殘暴卻很「有型」，不斷牽動觀眾的情緒。作為「原著黨」，我很喜歡背後那個「神秘組織」，沒看過小說的觀眾，相信也會享受這部特技一流、極富娛樂性、而且是Happy Ending的奇幻動作鉅片。

九把刀《功夫》電影（劇照）

《功夫》的原著小說天馬行空，借用了不少武俠小說及影視作品的經典角色，包括：李尋歡、游坦之、任我行、武當七俠、少林十八銅人等，電影就出現了一再怒摔「東亞病夫」匾額的「陳真」、布袋戲的「黑白郎君」、民視經典八點檔武俠劇《飛龍在天》的「黃飛龍」和「黃飛虎」、以及背負玄鐵重劍的「鵰兄」，混搭了台灣有代表性的戲劇角色，交織出更惡搞的戲劇效果。

九把刀《功夫》電影（劇照）

《功夫》的另一重點，是加插了很多香港經典影視作品的片段，連同多段熟悉的配樂，不只是賣情懷，更重要是緊扣劇情，並且帶有弦外之音。壓軸高潮時，響起小說裡有提及的〈兩忘煙水裡〉，絕對是畫龍點睛，為結局賦予浪漫和詩意，如果也有〈萬水千山縱橫〉就更理想……

《功夫》跟刀大過往的電影一脈相承，以獨特的手法探討可謂「正義」，顛覆了傳統「平凡少年英雄夢」，是一場足以讓我們思考人生的「英雄旅程」。期待《功夫》叫好叫座，慶功宴建議吃「蛇肉火鍋」，應該會很有意思！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多藝文評論文章，可參看作者Facebook