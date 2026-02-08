攝影｜蘇聯人小時候玩什麼？攝影集搜羅前蘇聯成員國殘留遊樂場

鐵幕瓦解已久，凜冽大地上的各種建築矗立依舊，但《Soviet Playgrounds》捨壯觀絕景，反而選擇環遊烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、塔吉克、烏茲別克等前蘇聯成員國殘留的遊樂場，拍出一輯明明無意搞怪，卻又莫名帶點 B 級景點魅力的攝影遊記。

文：moom bookshop｜圖片來源：Zupagrafika《Soviet Playgrounds》



《Soviet Playgrounds》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

《Soviet Playgrounds》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

盡情玩耍的無憂時光或許複製不來，遊樂設施倒是能夠量產，而且還各具特色。《Soviet Playgrounds》穿越歷史的風雪，走回一片片社會主義時代的住宅區，從地球造型攀爬架、太空船、動物主題梯、宇宙旋轉盤，各式各樣的奇特遊具放到現代來看，恐怕會掀起不少安全疑慮，畢竟工程師顯然將心力全傾注到創意層面，悠哉撐地的巨人軀幹上長出繽紛溜滑梯，簡約和簡陋有時候只有一線之隔，結構可以冒個險，但配色絕不馬虎。

《Soviet Playgrounds》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

《Soviet Playgrounds》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

遠從拉脫維亞首都里加到塔吉克首都杜尚貝，再到基輔甚至是極東的海參崴，無數蘇聯小孩都曾懷抱著浩瀚無垠的志願，在那些冷戰時期激增的太空主題遊樂場中，也曾飛向想像中的宇宙。時隔 30 餘年，部分遊樂場至今仍繼續使用，但童年餘暉終究難敵現代化浪潮；還有一些在上一個亂世中倖存，卻毀於 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭之後，從此化為一整代蒼茫記憶的底色。

《Soviet Playgrounds》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

《Soviet Playgrounds》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/dBJ02m）

《Soviet Playgrounds》本書由波蘭獨立出版社 Zupagrafika 親自拍攝及編纂，以五個章節集結超過 150 幅遊樂場肖像，每章均附上遊樂場詳細地圖供讀者按圖尋奇，前言則邀請來自烏克蘭的城市規劃師 Mykola Gorokhov 撰寫。

+ 3

Zupagrafika 出版社的共同創辦人 David Navarro 為攝影師兼設計師，Martyna Sobecka 則負責編輯撰文，並與眾多建築師、評論人、歷史學家攜手，秉持著活潑幽默的風格出版多本探索戰後現代主義、粗獷主義建築的攝影集、建築紙模型書、互動式抽拉書，包括《Blok Wschodni》、《The Constructivist》、《Hidden Cities》、《Panelki》、《Kiosk》等，雖然主要從共產主義陣營「東方集團」出發，探索範圍亦不乏倫敦、巴黎、香港等城市。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）