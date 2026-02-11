《回憶中的香港味道》巡迴　釐清台灣朋友對香港飲食的誤解｜何故

「各位，從今天開始，我們不要再說『吃飲茶』，改為說『飲茶吃點心』，可以嗎？」



2026年2月8日，《回憶中的香港味道》餐飲劇場亞洲巡迴演出第一站，台北站，在台北米其林推薦的港式餐酒館JUNTO舉行，經已圓滿結束！《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列卷二裡的短篇故事【From London with Love】所衍生，是這個系列的第八個餐飲劇場，由本人身兼編劇及導演，首位獲得廣播金鐘獎的香港人張啟樂，以及正在台北修讀電影學科的香港多棲藝人潘瑤，分別擔任是次頒獎典禮的男女主持，「青年刀神」雷啟裕師傅擔任餐飲顧問，以香港美食代表「點心」為主角，探討香港飲食文化的變遷和傳承。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「頒獎典禮」的嶄新模式，在熱鬧的氣氛下，不斷跟觀眾進行互動。因為「頒獎典禮」在台北舉行，是次演出以國語進行。張啟樂不愧為金鐘獎得主，從容不迫，莊諧並重，不斷跟觀眾互動，令這個非一般的「頒獎典禮」高潮疊起，為觀眾帶來嶄新的有趣體驗；潘瑤是香港初演的主持之一，作為文化交流的橋樑，在適當時間以粵語說出專有名稱，讓台灣朋友可以從另一個角度，重新了解香港的飲食文化。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》有別於傳統劇場演出，這是一次劇情跟食物互相緊扣，讓觀眾積極參與，可以改寫結局的「餐飲劇場」，每位觀眾飾演「茶客」，可以一邊飲茶品嚐精選美味點心，一邊認識飲茶文化和點心典故，更重要是釐清台灣朋友對香港飲食文化的誤解，並且即場投票選出「十大我最喜愛的點心」，見證香港飲食界的重要時刻！

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》台北版同樣分為三幕，然而，跟香港版相比，第一幕的時間較長，男女主持除了跟觀眾分享「點心」的歷史，以及「飲茶」的有趣小知識，重點一是跟台灣觀眾搞清楚香港「茶樓」跟「茶餐廳」的分別，重點二是解釋「一盅兩件」和「水滾茶靚」，在此特別鳴謝香港襟江酒家借出「三才杯」作為導賞的工具，重點三是很多台灣朋友將「上茶樓飲茶食點心」說成為「吃飲茶」，很多台灣餐廳都將「鹹水角」搞錯為「鹹水餃」，我們趁機會分享「飲茶文化」的真諦，修正台灣朋友的誤解。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》台北版延續對於香港旅遊發展局官方網站文章《點心中的四大天王》的深度討論，按照官方的定義，「四大天王」分別是「蝦餃」、「燒賣」、「叉燒包」和「蛋撻」，「茶客」們都覺得非常意外！第二幕是投票環節，「茶客」們都認真投票，因為他們明白手上的寶貴一票是非常重要！第三幕就是高潮所在，同時公佈「十大我最喜愛的點心」投票結果，以及跟「茶客」們玩有獎BINGO遊戲。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》台北版同樣由現場每位「茶客」以一人一票，從「專業推介」的20款點心中，投選出「我最喜愛的點心」，台北觀眾的「十大我最喜愛的點心」投票結果如下：

第一位：蝦餃

第一位：燒賣

第三位：蘿蔔糕

第四位：腸粉

第五位：流沙包

第六位：芋角

第七位：腐皮卷

第八位：山竹牛肉

第九位：春卷

第十位：鹹水角



恭喜「蝦餃」和「燒賣」獲得雙冠軍殊榮！反觀在1月18日香港初演的投票結果，「四大天王」中的「叉燒包」和「蛋撻」，再次未能入選十大，雖然「蝦餃」同樣脫穎而出，「燒賣」卻只是第六位，再次引證「一人一票」是充滿各種不同的可能性。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「選擇」與「傳承」為主題，由各位觀眾的不同選擇，決定故事流程和結局，以上的「十大我最喜愛的點心」，可以作為研究香港飲食文化的參考。這個故事以「點心」為主角，部分「茶客」也有上台的機會，分別飾演「頒獎嘉賓」，以及支持不同「點心」的「領獎代表」，感謝中央廣播電台董事長兼台港經濟文化合作策進會董事長賴秀如、大陸委員會 蔡孟潔科長、「琳記甜品」老闆娘Miss Yeung、香港資深演員邱萬城等VIP擔任「頒獎嘉賓」，令是次演出生色不少。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》包含了「吃喝玩樂」，每位「茶客」除了飲茶食點心，還有獎品豐富的BINGO遊戲，禮物是香港品牌「上稀園」的「回憶中的香港味道」盲盒，為觀眾們帶來驚喜！演出結束後，每位踴躍購買《回憶中的香港味道》小說的「茶客」，都可以獲得一張從香港帶來台北的「抱抱犬」可愛揮春，大家都滿載而歸，Happy Together！

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》1月在香港首演後，2月隨即展開亞洲巡迴演出，第一站在台北，再次感謝大家的支持！預計下半年將會在東京及其他城市，以不同方法和模式為香港「點心」打氣，一起守護香港點心文化，成就香港點心傳承。