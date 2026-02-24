北京人藝《張居正》4月來港！茅盾文學獎巨著改編 看明代政治風雲

【張居正/茅盾文學獎/北京人藝/中國話劇】闊別香港舞台多時，北京人民藝術劇院將於今年4月10日至12日重臨香港參加。這次由現任院長馮遠征親自率領的原班人馬，在西九文化區戲曲中心大劇院上演曾榮獲中國文學最高殊榮茅盾文學獎的巨著改編話劇，歷史大戲《張居正》。



北京人民藝術劇院歷史大戲《張居正》將於4月10日至12日來港（北京人藝）

《張居正》這套大型歷史話劇，不僅在舞台上呈現文學巨著，更是馮遠征集導、演於一身的心血之作，帶領觀眾重回明代萬曆年間波瀾壯闊的歷史現場。

百萬字小說如何濃縮成兩小時舞台劇？

北京人藝《張居正》著名作家熊召政耗時十年創作的同名長篇小說（北京人藝）

共四卷、逾百萬字的《張居正》，原先是著名作家熊召政耗時十年創作的同名長篇小說，於2005年以全票通過的殊榮斬獲第六屆茅盾文學獎。原著以宏大的歷史視野，細膩地描繪了明萬曆年間波雲詭譎的政治風雲，並仔細刻畫張居正這位名震一時的政治家。

茅盾文學獎作為中國文學界的最高榮譽之一，獎項每四年評選一次，必須獲得2/3以上選票才可當選，獲獎作品往往能反映中國社會變遷。歷屆獲獎者包括莫言《蛙》、陳忠實《白鹿原》、蘇童《黃雀記》以及金宇澄《繁花》等，在文化界極具分量。

然而，要把洋洋灑灑百萬字、共四卷的原著小說濃縮進兩小時的話劇舞台並非易事。北京人藝特邀原著作者熊召政親自操刀編劇，歷經四年打磨、九次修稿。主創團隊大膽捨棄了小說中龐雜的後宮爭鬥與民間支線，轉而採用「雙線並進」的敘事結構：一條線聚焦張居正生前推行新政的艱難硬仗，另一條線則引入「非現實」時空，讓身後的張居正與成年的萬曆皇帝進行靈魂對話。劇目跳脫了單純的歷史敘事，更深入地探討了改革者的宿命，以及個人奮鬥在歷史洪流中的意義。

張居正究竟是誰？

張居正是明代萬曆年間的政治家與內閣首輔（北京人藝）

那麼，這部劇目的核心張居正究竟是誰？劇情的起點設定在西元1572年，即萬曆元年。此時的明王朝表面上依然龐大，實則內囊已盡。而隆慶皇帝駕崩，留給年僅十歲的萬曆皇帝朱翊鈞的，是一個千瘡百孔的爛攤子。

當時國庫空虛至極，戶部存銀不足支撐一個月，官員俸祿發不出，甚至出現了「胡椒蘇木折俸」，即用香料和木材抵扣官員的工資，這在劇中成為了引爆矛盾的導火索。與此同時，吏治腐敗，官員人浮於事，政令不出紫禁城，北方蒙古韃靼更是虎視眈眈。

《張居正》設定於明朝萬曆元年危急存亡之秋（北京人藝）

面對內憂外患，身為帝師與首輔的張居正不得不與大太監馮保結盟，輔佐年僅十歲的萬曆皇帝，開啟了轟轟烈烈的「萬曆新政」。劇中重點呈現了整頓吏治的「考成法」與改革賦稅的「一條鞭法」等歷史細節，同時也沒有迴避張居正為了改革而獨斷專行等充滿爭議的歷史側面。

馮遠征如何詮釋這位改革家？

飾演張居正的馮遠征（北京人藝）

對觀眾而言，馮遠征的名字並不陌生。2005年，熊召政曾親自操刀將自己的小說《張居正》改編為電視劇，馮遠征在劇中飾演馮保。在話劇舞臺上，他曾經成功塑造過一系列歷史文化人物，從司馬遷、杜甫等到人藝經典《茶館》裡的松二爺，他的演技早已深入人心。然而在《張居正》中，馮遠征又將進行對歷史劇的全新探索。

馮遠征在《張居正》中塑造了一個沉穩、霸氣且帶有悲劇色彩的改革家形象（北京人藝）

作為導演兼主演，馮遠征塑造了一個沉穩、霸氣且帶有悲劇色彩的改革家形象。無論是在朝堂上力戰群臣的雷厲風行，抑或是夜深人靜時的焦慮，他都演繹得層次分明。劇中張居正有不少長段獨白，馮遠征以深厚的台詞功力，精準捕捉了這位政治家「高處不勝寒」的心境。

舞台設計與配角陣容有何看點？

該劇摒棄了傳統歷史劇繁複的實景堆砌，轉而採用極具現代感與象徵意義的設計（北京人藝）

舞台呈現方面，該劇摒棄了傳統歷史劇繁複的實景堆砌，轉而採用極具現代感與象徵意義的設計。舞台上八根靈感源自故宮的紅色立柱最為吸睛，它們是莊嚴的廟堂，又象徵著皇權的壓抑與囚籠。配合流動的光影，舞台空間在皇宮、內閣乃至陰陽兩界間無縫切換。

張培飾演的李太后，既有太后的威儀，又有孤兒寡母的無助與依賴（北京人藝）

而在演員方面，劇中的大太監馮保由劉智揚飾演，不再是臉譜化的奸角，既有貪婪陰狠的一面，又是張居正不可或缺的政治盟友；張培飾演的李太后，既有太后的威儀，又有孤兒寡母的無助與依賴，她與張居正之間微妙的政治信任與情感張力是劇中的一大看點。

對於喜愛歷史、政治、文學以及高水準戲劇表演的香港觀眾來說，北京人藝的《張居正》絕對是2026年不容錯過的年度大戲。

【演出資料】

北京人民藝術劇院《張居正》

日期：2026年4月10日至12日

演出地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：$1080、$880、$680、$480

*3月4日10:00 Cityline正式開票，首周早鳥門票整單7.5折



【01獨家搶先優惠】

堂座$1,080元買一送一套票 (即$1080尊享兩張門票，原價兩張$2160)

優惠日期: 2026年2月25日-2026年3月3日

*數量有限，售完即止



“國風國韻飄香江”演出季系列節目

紫荊文化集團 傾情助力

主辦單位：北京中演環球藝術製作有限責任公司

