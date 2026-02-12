二月展覽｜M+坂本龍一展、LOUSY x DavidLeung點心展、李純恩貓畫

踏入2026年2月，除了農曆新年將至，藝術三月亦近在眉睫。不少畫廊及博物館推出多個重點展覽，其中最受期待的大概是坂本龍一在M+的免費展覽，Lousy與David Leung合作的飲茶主題展覽同樣有趣，而李純恩「貓在哪裏」展覽適合愛貓人士，另有來自中國美術學院的工藝作品展。以下精選8個本月展覧，讓大家在拜年之餘，也可抽空欣賞藝術。



M+《坂本龍一 | 觀音・聽時》

《坂本龍一 | 觀音・聽時》展覽現場（M+）

對於坂本龍一樂迷來說，這個無疑是近來最重要的展覽。M+博物館將於情人節起呈獻坂本龍一與高谷史郎共同創作的大型裝置作品《async-immersion》（2023）。這件作品是坂本龍一留給世界的「裝置音樂」遺作之一，更是首次在香港展出，而且費用全免。作品將坂本龍一被譽為「最個人」的專輯《async》轉化為立體視聽體驗，讓觀眾彷彿置身於教授的腦海之中。

步入展廳，觀眾將被十八米長的 LED 視訊牆與精密的環繞聲效包圍。高谷史郎將坂本龍一喜愛的鋼琴、書籍、敲擊樂器等影像，化作如潮汐般起伏的線條與光影，配合著《async》那充滿空間感與時間差的音樂，營造出一種「平行的時間軸」。

同場亦會展出白南準執導的《All Star Video》，記錄了坂本龍一與 80 年代紐約藝壇的創意交流，以及德國藝術家 Alva Noto 的相關錄像作品。在光影與聲音的流動中，感悟教授對生命、自然與時間的最後思考。

此外M+也會在最近翻新的 G 層流動影像中心接待區域，呈現一系列精選的坂本龍一黑膠音樂，三位風格不同的本地音樂界人士，包括資深電台 DJ、策展人及教育工作者黃志淙；爵士吉他手、作曲家及製作人關家傑；以及 DJ、黑膠唱片收藏家及實驗音樂藝術家 Kate Woon將分別主持不同環節，分享他們最喜愛的坂本龍一黑膠唱片，並述説他們與坂本龍一及其作品之間的故事與連結。

日期：2026 年 2 月 14 日至7月5日

地點：M+ B2 層展演空間



LOUSY X David Leung 《美點雙輝》

「一盅兩件，水滾茶靚」是香港人的集體回憶，但當點心變成當代藝術，又會是甚麼滋味？

位於中環的 JPS 畫廊今次大玩本土文化，將畫廊空間徹底改造成充滿懷舊氣息的「寶賓茶室」，由著名街頭藝術家 LOUSY 與美食攝影藝術家梁大偉（David Leung）聯手呈獻《美點雙輝》。展覽概念源自兩人無數次在清晨的飲茶時光，一籠籠的蝦餃與長達兩年的交流，造就此次展覽「美點雙輝」。

「美點雙輝」通常指粵式酒席中兩款特色點心的搭配組合，在這裡象徵兩種大相徑庭的藝 術各自綻放光彩，又相互映襯與碰撞。

LOUSY 放下街頭噴漆，選擇在我們熟悉的點心紙上創作。他將蝦餃、燒賣化作其標誌性的線條生物，在點菜的格子間跳躍，演繹茶樓內喧鬧而親密的眾生相。

梁大偉則透過類似心理學「羅夏克墨漬測驗」的對稱攝影手法，發掘食物隱藏的「面孔」。他鏡頭下的叉燒包與蛋撻，彷彿擁有了喜怒哀樂的靈魂，挑戰觀眾對食物的既定認知。

日期：即日起至 2026 年 3 月 7 日

地點：中環士丹頓街 88-90 號 JPS 畫廊



邦瀚斯《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》

李純恩《貓在茶餐廳》(Bonhams)

著名專欄作家李純恩不僅筆耕半生，其畫作與收藏同樣精彩。是次在邦瀚斯舉辦的展覽分為兩大單元，首先是「貓在哪裏」，展出逾 30 幅以貓為主題的畫作。

李純恩筆下的貓，時而闖入莫奈的睡蓮池，時而在茶餐廳歎奶茶，甚至化身為經典畫作的主角。這些貓咪不只是寵物，更是作者「遊世」心境的投射，充滿天馬行空的想像與幽默感。

金庸《行書書法》(Bonhams)

另一單元「黃金年代」則是對香港文化光輝歲月的回望，絕對會讓資深文藝迷感動不已。展覽將展出李純恩與金庸、倪匡、黃永玉等藝文巨匠的往來信件、照片與珍藏。當中最矚目的，莫過於金庸先生的絕筆十四字書法，十四字正好是金老每一本著作的第一個字，而字裡行間亦流露著一代武俠宗師的風骨。此外，還有金庸生前懸掛於山頂故居客廳的溥心畬山水絕品，這幅畫作也見證了無數文人雅士的聚會。

日期：2026 年 2 月 26 日至 3 月 13 日

地點：金鐘太古廣場六座十樓 香港邦瀚斯



海港城《馳騁人生 · 凝墨傳情》

適逢馬年，海港城邀請了本地藝術家黃家樂（Kenneth Wong）舉辦大型個展，為大家送上新春祝福。

Kenneth 曾投身廣告界二十多年，後重拾畫筆，以超寫實的駿馬畫作聞名。今次展覽《馳騁人生 · 凝墨傳情》展出 18 幅畫作，他筆下的馬匹眼神深邃，毛髮質感細膩，肌肉線條充滿力量，彷彿下一秒就會衝出畫布。

除了平面畫作，商場內更展出 12 隻由他親手繪製的大型駿馬雕塑《馬躍青雲》。這組雕塑的特別之處在於與著名風水大師李丞責博士的跨界合作。每匹馬的顏色與花紋都經過精心設計，蘊含了對健康、財富、事業、人緣等不同範疇的吉祥寓意。

其中主打作品《祥駒獻瑞》更融入了璀璨金箔與傳統吉祥紋樣，在燈光下熠熠生輝。現場還設有互動區，讓小朋友可以在「Dreamy 願望繪馬」上許願。這絕對是新春期間最「好意頭」且適合一家大小的打卡熱點。

日期：即日至2026年2月22 日（畫展）；至3月3日（雕塑展）

地點：海港城美術館及港威商場



香港藝術中心《不物于物》

香港藝術中心聯同中國美術學院手工藝術學院，帶來了「不物于物 - 中國美術學院手工藝術學院教師作品香港展」。展覽匯聚了近 50 位教授級藝術家的逾 60 件代表作，總值超過 2000 萬港元，涵蓋了陶瓷藝術、工藝美術、設計藝術及文物保護與修復四大領域。

展覽主題「不物于物」源自東方哲學，探討技藝（工巧）、器物（器）與精神（道）的共生關係。觀眾可以近距離欣賞到結合傳統琺瑯、金工與當代觀念的創新作品。例如鄭聞卿將玻璃與工業模具結合的《絕·緣》，展現了冷峻工業風背後的溫度；黃曉望的《迷鏡》則利用數碼圖像重構傳統紋樣，探討傳統工藝在數碼時代的轉譯。

日期：即日起至 2026年2月20日

地點：香港藝術中心包氏畫廊



顯影堂《探｜二人三觸》

位於黃竹坑的「顯影堂」是香港少有專注於攝影書籍的獨立書店，繼早前舉辦坂本龍一相關展覽後，今個二月帶來了極具詩意的跨界新作《探｜二人三觸》。展覽由著名攝影師陳的與書法品牌「朝花」創辦人三三聯手呈獻，概念源自「二人三足」遊戲，寓意兩位藝術家在創作路上的同步與共鳴，以及攝影、書法與觀眾之間的三重感官對話。

陳的曾憑《柴灣消防局》奪得東京國際攝影獎首獎，作品被香港文化博物館收藏。今次他將鏡頭轉向人體內部，卻摒棄了醫學解剖的冷峻。在他的微觀鏡頭下，肺部紋理如參天古樹，盆骨起伏似連綿山峰，視網膜則如輕紗曼舞，這些影像被特別印製在名為「SKIN」的特殊紙張上，質感細膩逼真。

書法家三三則以回應者的身份，選用膚色蟬衣宣紙，揮毫寫下「鎖骨」、「心室」、「時間之骨」等字句，將墨跡如第二層皮膚般輕輕覆蓋於影像之上，虛實相生。觀眾不再是被動的旁觀者，而是需要親手輕輕揭開那層薄如蟬翼的宣紙，才能窺見底下潛藏的人體風景。這種「揭開」的過程，構成了視覺、感覺與觸感的「三觸」體驗。

日期：即日至2026 年3 月 7 日（需預約）

地點：黃竹坑業勤街 33 號金來工業大廈二座 6J 室「顯影堂」



HART HAUS《無人之境》

作為身為出生於倫敦、現居香港的藝術家，汪慧華透過作品探討女性移民、離散族群與身份認同的複雜議題。她敏銳地捕捉了那些在遷移過程中容易被忽視的細節，將個人的家族記憶轉化為引人共鳴的藝術裝置。

汪慧華收集了古董首飾盒、褪色的旅行紀念品、廉價印刷的舊日曆、磨損的嬰兒鞋等充滿歲月痕跡的物件。這些看似瑣碎的物品，在她的重構下成為了關於「家」與「離開」的證物。焦點作品包括大型紡織作《Paper Plane》，靈感源自大都會博物館的清代瓷器，交織著中國女性數百年來的社會地位變遷，以及藝術家兒子在香港的當代童年縮影。

日期：即日起至 2026 年 2 月 21 日

地點：堅尼地城 HART HAUS（需預約）



英國文化協會《微光與迴響》

英國文化協會將其位於金鐘的「書店畫廊」翻新後，推出了第二個重磅展覽《微光與迴響》。策展人黃嘉瀛巧妙地利用這個集教育、閱讀與藝術於一身的獨特空間，將英國文化協會的館藏，與五位香港新生代藝術家的作品並置，展出了Conrad Atkinson、Damien Hirst 等英國大師的作品。

而與之對話的，是鄭雪姬、陳錦倫、許頌靈等五位本地年輕藝術家。他們以全新的視角回應這些館藏，創作出探討身份認同、歸屬感以及本地文化的作品。這種「交流、回應與昇華」的策展理念，讓觀眾在欣賞西方名作的同時，也能看到香港年輕創作者如何消化外來文化，並反思自身的根源。

日期：即日至2026年 6 月 7 日

地點：金鐘法院道 3 號 英國文化協會「書店畫廊」

