清進士遇上港督，何以一拍即合？：《香江情懷》（下）｜開卷樂

遺民泛指前朝或前時期遺留下來的住民。生於清代並考取功名，本以為會度過平穩仕途的九位清遺民，在局勢動盪的顛沛間，命運如何與香港相互連繫？



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



《香江情懷——香港清遺民詩文集選篇》作者崔文翰博士為現任香港伍倫貢學院人文學院署理院長，於香港大學獲得哲學博士學位，研究清遺民原來與母校有一段匪淺的淵源……

香港大學中文學院成立

一九二七年，香港大學「中文學院」（School of Chinese Studies）正式成立。當時港大自辦學以來，長久處於財政拮据，加設新學院無疑是披荊斬棘的艱巨任務。而其中一位闢路的教育家便是賴際熙。他是少數活躍於社交圈子的清遺民，其名字更常被書冊載錄、被世人談論。他隨同校長康寧（W‧Hornell）赴往馬來亞，將籌備資金的寄望落在華僑身上，最終獲得捐款港幣四萬多元，在當年可謂一筆可觀的數目。

賴際熙早年進士及第，擔任國史館總纂，辛亥革命後遷居至香港，潛心文化教育事業，初時與區大典任職香港大學「傳統漢文」講師，參與創辦中文學院後，獲正式聘任為中國歷史教授，執掌院務，主力修訂課程。三年後，由學生策劃的中文學會成立，身為副會長的賴際熙在〈香港大學中文學會輯識第一期序〉撰道：「文集雜志，編輯範圍，寬嚴廣狹，即隨此世局為遷移，所以為集思廣益之宗旨則一也。」他有志於推動學生編輯刊物的風氣，期望他們具備俱收並蓄的眼界，集百家之長，然而從選材中，明顯見得着重經學古典的傾向。支持新文化運動的胡適等人主張滌故更新，猛烈抨擊中文學院的教學方針保守呆板，最終，香港大學文學院於一九三三年改組，中文學院納入文學院，成為「中文系」，踏入晚年的賴際𤋮亦悄然退場，為二十載的教學生涯畫上句號。

若說到投身教育與政治，便不得不提另一位遺民學者溫肅。溫肅在清亡後乃追隨溥儀多年，乃堅定忠誠的復辟派，直至清室財庫見底，連支俸都成問題，溫肅方經友人賴際熙搭建橋樑，離開天津到港大中文學院任職，生計暫且有了着落。

與遺民理念合拍的港督

清王朝終結以後，權力爭鬥與變革風起雲湧，內地掀起一股文化改革思潮，知識份子引進西方思想，與專制、封建禮教等舊文化角力。二十年代，港英政府為了穩定華人社會的秩序，推行偏向保守的復古教育，坊間盛行讀經授業的傳統學府。

賴溫二人與時任港督金文泰亦因此結緣，維持友好往來的關係。撇開複雜的時政考量，金文泰展現喜好漢學的形象，不僅鼎力支持中文教育（及中文學院的創立），還親身學習這門文化，每週向賴際熙請教經書學問。故朝衰敗，無奈既成事實，賴與溫將國粹存續的盼望放諸教育事務上。金文泰卸任之際，溫肅獻文〈金文泰去思頌並序〉，大力頌讚其功績：「莘莘學子能文章，書樓學舍承提倡。」不論出身，只要理念相符，也能夠惺惺相惜，若從這角度看來，不失為一番佳話。

清遺民的文藝蹤跡，仍在身邊

何藻翔與流亡的康有為曾於中環亞畢諾道會晤，寫下〈阿彬律道山樓夜話述呈長素工部〉一詩。精通書法的岑光樾留下不少墨寶，仍可見於東華義莊大門的對聯、香港仔華人永遠墳場的牌匾、元朗博愛醫院的牌坊等。

鑒於種種因素，清遺民的作品甚少被文學史重視。今人能在紙墨中見證遺民與時代的脫軌，評論其功過。遺民亦具備豐富多樣的生活面貌，在香港歷史的燈火闌珊處，他們是藝術家、文化的傳承者，也是推動教育的中流砥柱，勿忘他們的轍痕曾留在這座城市。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）