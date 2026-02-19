日本攝影師濱田英明攝影集Haru and Mina　紀錄成為父親的生活

日本攝影師濱田英明的全新攝影集《Haru and Mina》，收錄 11 年間他拍攝兩個孩子的照片，溫柔紀錄的美麗日常，讓許多人回想起自己逝去的童年。追溯這部作品的起源，其實是來自十多年前，當濱田成為父親的那一刻。

文：moom bookshop｜濱田英明《Haru and Mina》



濱田英明《Haru and Mina》（圖片來源： moom.com.tw/l/mPrFyB）

「成為父親後，拍下孩子的照片並上傳到部落格，是再自然不過的事。」原本在公司任職設計師的他，當爸後開始在網路上「曬娃」，沒想到意外獲得關注，也間接開啟職業攝影之路。可以說，拍孩子正是他攝影生涯的起點。

日復一日的育兒生活，需要在漫長的時間裡觀看孩子，這和攝影師的天性意外吻合，兩者都需要投注充滿關愛的注視。「我時常不自覺的注視著孩子們。我想，世上再也沒有比孩子更讓人喜愛、也更能讓人描繪未來的存在了。」

兒子調皮搗蛋的個性，雖然讓人頭痛，卻也帶來靈感。從追火車到爬大樹，從捉迷藏到田裡的桌球比賽，濱田爸爸總是跟在後面，將所有天馬行空、超乎想像的率性與遊戲捕捉到相機中，為未來留下無法重現的回憶。

育兒與拍照的生活一天天過去。有時，他感覺自己和孩子沒有區別，他也經歷過一模一樣的童貞年代。「孩子既像小小的戀人，也像我自己的分身。那種感覺彷彿近距離觀看自己的人生重新活一遍，帶著一種難以言喻的奇妙。」

幾千張拍攝孩子的照片，在 2012 年首度集結成冊後，得到廣大迴響，許多讀者都說這些照片讓他們想起小時候的自己，「一開始我非常驚訝，但仔細思考後就明白，無論是誰，都曾經是個孩子，這是全人類共通的經驗。」

為了拍出有帶入感的照片，濱田特別重視距離感，使用最近只能對焦約 1 公尺的中片幅相機，不刻意靠近，也不刻意遠離，而是一種帶有客觀性的微妙距離，融合他一貫柔和的光線，平靜地記錄兩位孩子看似無止境的平凡日常。

濱田坦言，很多人只想拍下決定性的瞬間，或是震撼人心的照片，但孩子大多時候不哭也不笑，只是平淡無奇的表情，而正是這種不加修飾的寫實讓他著迷不已：「我想留下的，是孩子們那種真實的『活著的姿態』。」

本書收錄濱田英明自 2009 至 2020 年的 11 年間拍攝的作品，從 8000 餘張照片中親自精選出 313 幅，全書厚達 504 頁，以時間順序編排，讓孩子成長的軌跡自然展開。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）