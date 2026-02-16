2月電影｜奧斯卡熱門《情感的價值》+新版《咆哮山莊》+《夜王》

今日是年廿九晚，除了準備團年飯，也是時候規劃農曆新年假期的觀影行程！今年2月的電影檔期相當熱鬧，康城影展評審團大獎得主《情感的價值》自然是不容錯過，亦有黃子華與鄭秀文這對夢幻組合帶來的港產賀歲片《夜王》。日本國民男神木村拓哉聯手倍賞千惠子的溫情之作《東京的士：回憶里程》以及奧斯卡影后 Olivia Colman 主演的《我的外公占爸》同樣精彩，以下為大家精選7部2月必看電影。



情感的價值

《情感的價值》榮獲康城影展評審團大獎，又獲九項奧斯卡提名，可以說是衝擊奧斯卡最佳國際電影的大熱門，自然是今個月的重頭戲。曾以《世上最爛的人》（The Worst Person in the World）橫掃全球獎項的挪威導演約謙特艾爾（Joachim Trier）擅長捕捉現代人的情感焦慮，這次將鏡頭對準複雜的父女關係。

故事講述舞台劇演員羅娜與名導父親古斯塔夫多年來關係疏離。隨著母親離世，父親突然回歸並邀請羅娜主演他的復出作，這場遲來的合作，迫使父女二人面對過去無法癒合的傷痕。

電影不僅有北歐電影一貫的冷靜與克制，更在艾麗芬寧（Elle Fanning）等實力派演員的助陣下，展現出強烈的情感張力，探問藝術創作是否能彌補現實中缺失的愛。如果說《世上最爛的人》曾讓你對現代愛情與自我迷失產生共鳴，那麼這部由原班人馬打造的新作，將會是對家庭羈絆的一次更深層次解剖。

夜王

說到新年賀歲檔，《夜王》無疑是今年的頭號種子。繼《毒舌大狀》創下香港票房神話後，導演吳煒倫與黃子華再度強勢出擊。今次戰場由法庭轉移至紙醉金迷的尖東夜總會。

故事背景設定在 2012 年，黃子華飾演的「歡哥」是東日夜總會的大經理，面對行業式微與財團收購的雙重夾擊，竟發現新任 CEO 是其狠辣前妻 V 姐（鄭秀文 飾）。這對過氣夫妻由冤家變戰友，帶領王丹妮、廖子妤、楊偲泳等一眾女公關進行最後反撲，誓要守住「東日夜總會」。黃子華與鄭秀文這對夢幻組合火花四溢，而被子華神點名讚賞為「新一代笑匠」的楊偉倫（阿卵）同樣表現搶眼，絕對適合農曆新年歡樂一笑。

東京的士：回憶里程

《東京的士：回憶里程》改編自法國電影《美好走一回》，是日本殿堂級導演山田洋次第 91 部作品。國民男神木村拓哉飾演一名為生計奔波的的士司機宇佐美浩二，某日接載了由國寶級影后倍賞千惠子飾演的 85 歲貴婦高野菫。這趟從東京前往神奈川養老院的旅程，變成了穿梭昭和至令和時代的回憶之旅。隨著的士駛過東京鐵塔、淺草、澀谷等地標，兩人在狹小的車廂內交換了彼此的人生故事。

這是木村拓哉與倍賞千惠子自《哈爾的移動城堡》配音後，首度真人同框演出，被影迷譽為「哈爾與蘇菲的世紀重逢」。蒼井優飾演年輕版的女主角，以及韓國演員李濬榮的客串，為這部入選東京國際電影節的感人之作，增添了更多看點。

咆哮山莊

艾美莉勃朗特（Emily Brontë）的文學經典最近再度被搬上大銀幕，由《薩特本》（Saltburn）導演 Emerald Fennell 執導，Margot Robbie與Jacob Elordi主演。

這部哥德式愛情悲劇講述了希斯克利夫（Heathcliff）與凱瑟琳（Catherine）之間跨越階級、充滿毀滅性的愛恨糾葛。在荒涼的約克郡荒原上，被收養的孤兒希斯克利夫受盡屈辱，他對凱瑟琳的愛火最終演變成一場波及兩代人的復仇風暴。新版《咆哮山莊》並不會是傳統的古典改編，融合了導演標誌性的強烈視覺風格與大膽敘事，其中Margot Robbie的服裝更是相當亮眼。

我的外公占爸

奧斯卡影后 Olivia Colman 飾演導演 Hannah，帶著跨性別非二元性別的孩子 Frances 遠赴阿姆斯特丹，探望同志外公 Jimpa（John Lithgow 飾）。當孩子被外公自由的生活態度吸引，提出想留下來生活一年時，Hannah 被迫重新審視自己的育兒觀念以及與父親的關係。

這是一部關於三代人、三種價值觀碰撞的電影。John Lithgow 飾演的 Jimpa 魅力十足，展現了老年同志面對歲月與孤獨的真實面貌；而同時飾演孫子的 Aud Mason-Hyde 本身就是非二元性別演員，演繹自然真摯，相當適合對於性別認同、代溝與家庭創傷等議題有興趣的讀者。

金多寶

農曆新年，誰不想發橫財？《金多寶》講述一個普通家庭意外中了一億元六合彩頭獎，原本平靜的生活瞬間被打破。面對這筆天降橫財，家庭成員各懷鬼胎，親戚朋友聞風而至，引發一連串荒誕離奇的笑料。

電影集結多位笑匠，在讓觀眾捧腹大笑的同時，也讓人反思金錢與幸福的關係，是適合一家大細入場發個「新年財夢」的合家歡之選。

秒速5厘米

時隔多年，新海誠經典動畫終於被改編成真人電影，由奧山由之執導，松村北斗（SixTONES）與森七菜主演。故事保留了原作的三段式結構，講述遠野貴樹與篠原明里這對青梅竹馬，因搬家而分隔兩地。從 1990 年代的小學時期、中學在大雪中的重逢，到 2008 年成年後在東京的擦身而過。

真人版試圖還原新海誠筆下那種極致的唯美光影與氛圍，並加入了原創要素填補動畫留白。對於曾被原作感動過的一代人來說，這是一次必須入場的「回憶殺」。