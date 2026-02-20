《鬼馬粵語的前世今生》：識講唔識寫？粵語字詞出處考｜開卷樂

甫鐘鳴，抄起筆，筆尖油墨便「林擒」地在中文試卷的線段間馳騁，務求寫得「密質質」⋯⋯以廣東話作為母語的莘莘學子，早已習慣「講一套寫一套」，在口語與書面語之間隨時變換。那些無需多加思索便能吐說的詞彙怎樣寫？從何衍生？為甚麼如此組合？傳統漢語字典未必載錄的答解，也許能在《鬼馬粵語的前世今生》中，窺探一二。

細究起來，原來不簡單

作者陳小朗是一名筆耕不輟的粵語愛好者，於上世紀八零年至二零一零年間，陸續在《廣州日報‧珠江》、《羊城晚報‧晚會》和《南方都市報‧白話廣州》發表文史隨筆，二零二三年出版第一部書作《廣府俚語字詞考析》，本書延續前作探究特色粵語的精神，不過，這次主角轉為了另一類字詞——連綿詞（又稱聯綿詞）。

俗語、複合語、歇後語、格言、流行語⋯⋯考究起粵語，它的「款式」豐富多樣，其中，粵語字是日常使用的基礎用詞，對粵語使用者而言，這些都是信手拈來：「審」胡椒粉（灑胡椒粉）、大「蝦」細（大人欺負小孩）、「錫」（吻；疼愛）等等。編寫前作時，陳小朗察覺到不少俚語字詞的本字是連綿詞，若不從其音訓入手，引證典籍的使用範例推敲字義演化，便難以摸索究竟。作者在本書望能聚焦介紹三類字詞——粵語字、連綿詞，以及俗語，深入淺出，讓普羅大眾全面認識粵語。

因聲求義，不可分訓

大多數人都認識「邂逅」指不期而遇，往往還鍍上一層浪漫色彩，若將「邂」與「逅」分拆，不只失去原意，也無法獨立運用。（Unsplash）

認識文言文的讀者會知道，在漢字的世界，通常隻字已具備意涵，即使後來白話文書寫演變為二字成詞，不少詞𢑥是多語素組合而成的，可逐字釋義，如「清靜」、「悠閑」等。這樣看來，連綿詞可謂是尤其特別的「異類」，皆因連綿詞無法被分拆開來，逐字考證，它的語素往往作為表音單位顯現，而非表意。

比方說，「邂逅」，大多數人都認識其指不期而遇，往往還鍍上一層浪漫色彩，若將「邂」與「逅」分拆，不只失去原意，也無法獨立運用。當「撈搞」拼合為連綿詞時，讀音會產生專屬的變化，聽者方能串聯起其所指。故連綿詞的考證方法與粵語詞不同，後者主要辨識本字（比如「蝦」的本字為「加」），前者則是尋找詞彙最早的形態與讀音，以及追溯其應用的演變。

「仲咁『滋悠』？係時候執到屋企『企企理理』啦。」

單是這句日常對話中，已經包含數個連綿詞，它們的由來是甚麼？

作者在「新識」部分提出，粵語「企理」應本作「綺麗」(Unsplash）

「滋悠」：「逍遙」的讀音仿若「收由」，孔氏在《廣東俗語考》中認為「滋悠」是其轉念。又，「逍遙」衍生異體詞「招搖」，念前音時指炫耀或張揚，念後音同「招搖」，可見《上林賦》：「招遙乎襄羊，降集乎北紘。」「招」與「滋」雙聲，「搖」與「悠」疊韻，於是在粵語中便進一步𧗠生出「滋悠」，意指從容淡定，後引伸出慢吞吞之意。

「企理」：詹氏在《廣州語本字》中將其視為「治理」的轉念不妥，作者在「新識」部分提出，粵語「企理」應本作「綺麗」，保留漢語中形容鮮明美好的意思，如見三國魏曹丕《善哉行》：「感心動耳，綺麗難忘。」又見《晉書‧何曾傳》：「帷帳車服，窮極綺麗。」

陳小朗在序言中分享道，新書本擬名為「粵語連綿詞考析」，後來經過幾番斟酌，決定把書名改得更富趣味、更貼近生活。「前世」向參考詞條孔仲南編著的《廣東俗語考》和詹憲慈編著的《廣州語本字》致敬；「今生」承襲前人考究的新識，搜羅相關掌故、典籍用例或其他學者的意見，將詞彙演變至現今的考析與應用鋪展出來；而「鬼馬」亦有段故，舊時戲班由丑角扮演的情夫叫「鬼馬老撇」，情婦叫「鬼馬老二」，在台上插科打諢、「扮鬼扮馬」製造笑料，滑稽、古靈精怪的含意由此而生，此詞從貶變褒，甚多影視作品都以「鬼馬」入題，深入廣府人心。

