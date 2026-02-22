廣東流行歌誕生前我們聽甚麼？中大教授翻查史料還原時代曲面貌

美妙的樂韻何止繞樑三日，更能代代流傳。海派時代曲以通俗流暢的旋律、貼近生活的歌詞、中西合璧的曲風，迅速風靡華語世界，不僅成為大眾日常娛樂的重要組成部分，更真實記錄了當時的社會風貌、人們的情感狀態與價值追求。如此影響力遍及港台地區，包括《芳華相接：海派時代曲十三談》的作者陳煒舜，也受時代曲獨有的藝術魅力和文化內涵所吸引，本書才應運而生。

文：鄒傳仁



書名：《芳華相接：海派時代曲十三談》

作者：陳煒舜

出版社：香港三聯

書號：ISBN 978-962-04-5835-4

出版時間：2025年12月



本書作者陳煒舜為香港中文大學中國語言及文學系副教授，不僅具備紮實的學術功底，以及多面向的研究領域，更對海派時代曲有著深厚的情感。在平實語調中不失流麗的文筆下，蘊含著作者查閱無數的珍貴史料文獻、老舊報刊、歌手傳記所建構的知識根底，既有專業的資料梳理和音樂分析，亦力求還原知名詞曲家、歌手背後的歷史面目，將學術厚度提煉出人文溫度，足以引起不同讀者的情感共鳴。

著名音樂家陳歌辛（香港三聯）

本書四章十三談，縱深鋪陳、層層遞進，建構出立體完整的海派時代曲知識體系。第一至四談以主要作曲家「嚴氏三傑」、黎錦光、陳歌辛和姚敏為核心，描繪出海派時代曲的深刻面目；第五至七談根據詞曲家、歌手傳記資料，解析出一些經典曲目的意念構想、講述周璇等傳奇歌手的幽微故事；第八至十談再著眼於紀錄片、拍賣暨展覽會和演唱會，詮釋時代曲歷久不衰的世紀韻味；最後三談則聚焦於三位著名歌手的回憶錄，回憶顧媚、潘迪華和潘秀瓊的時代歌壇，方方面面整合出海派時代曲歷史的立體視角。

潘秀瓊（右）與姚敏、姚莉兄妹合照（香港三聯）

或許讀者有所不知，一些經典的華語歌曲，都是在香港創作發表的海派時代曲。本港傳奇音樂家顧嘉煇、歌神許冠傑橫空出世前，姚敏、陳蝶衣等著名詞曲家，相繼在五十年代初來港發展，便譜出許多家傳戶曉的經典歌曲，如潘秀瓊〈情人的眼淚〉、姚莉〈春風吻上我的臉〉等，都是出自姚敏手筆。姚敏來港後擔任百代唱片音樂總監，創作再多產也供不應求，以飲酒激發靈感的他，據其親妹、一代歌后姚莉的自傳所述，他幾乎每隔幾天得完成一首作品，可想而知他在沉重壓力和持續喝酒之下積勞成疾，至1967年去世。眾星在姚敏葬禮上，以合唱〈情人的眼淚〉向姚敏道別，自此海派時代曲隨著姚敏化為時代的一滴淚。

潘迪華專展展場入口（香港三聯）

臨近時代曲在香港階段的尾聲，不得不提香港傳奇歌手潘迪華。她穿梭中西的曲風、超前的國際觀、婉約而帶磁性的嗓音，融合了海派時代曲的血脈。前衛的她從美國百老匯構思出香港首部華語音樂劇《白孃孃》，於1972年3月公演，可惜作品走得太前而虧本收場。其後相關的紀錄大多已石沉大海，幸好在紀錄片《白孃孃：一朵遲桂花》導演黃翠華匯集多方努力下，將潘迪華的心血重現於觀眾眼前。本書作者也是觀影會的在座一員，觀賞著兩代有心人的製作後，便將紀錄片的特點和《白孃孃》的記在書內，不致將這段精彩記錄付諸時代的洪流中。

《白孃孃：一朵遲桂花》導演黃翠華（左）與音樂人杜自持作映後對談（香港三聯）

海派時代曲是屬於一代人的流行音樂，我們如今聆聽的流行音樂，將來會繼續流行到底，還是成為下一代的「港派」時代曲？在此不表，有待後代言說。或許像本書作者一樣，書寫自己熱愛的音樂，讓現今讀者甚至在未來，仍記得當年芳華。

（本文獲香港三聯授權轉載，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）