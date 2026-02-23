香港山水•聲舞一日音樂節　譚盾譜印洲塘山水樂章共賞海灣之美

有想過置身香港的鄉郊之中，細味「自然交響樂」嗎？由環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室主辦的年度盛事「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，將於3月1日（星期日）在獲國家生態環境部評選為全國「美麗海灣優秀案例」的香港大鵬灣之中的印洲塘盛大舉行。這裡獨特的地質與山水，向來是行山愛好者心中的隱世寶地。在國際知名音樂家譚盾的領軍下，打破傳統表演舞台的界限，讓自然山水不只是背景，樂章響徹海灣與山谷，引領參加者在旋律中重新思考人與自然的共生關係，成為連繫鄉郊與市民的橋樑，讓大眾認識並踏入盛載歷史文化，與蘊藏豐富生態價值的世外桃源。



國際知名音樂家譚盾領軍打造天然舞台

「香港山水·聲舞一日音樂節」與一般音樂節最與別不同之處，在於它融入了印洲塘的美景，打造一望無際的戶外表演舞台，讓連綿不絕的山巒、平靜愜意的海灣化身成天然佈景。譚盾大師貫徹「有機音樂」的理念，以實景演繹方式，讓一眾音樂家與舞蹈家在印洲塘景色下演出，伴以現場的風聲、水聲與鳥鳴聲，交織出獨一無二的自然交響樂，創造出印洲塘獨有的全方位感官體驗。這趟音樂盛會可謂無邊際體驗，讓參加者身處大自然當中，感受其療癒心靈的力量，同時又可欣賞高質素的藝術演出，建立人與自然的連結。屆時將有世界首演的《音舞山水》演出，細聽譚盾大師享負盛名的《武侠三部曲》，就連百歲村民亦將參與表演！

印洲塘面積僅680公頃，考慮到其生態承載力，今次音樂節的參與名額有限。即使無法親身到場，也有其他參與方法！大會特別安排全球同步直播的線上音樂會，打破地域界限，讓世界各地人士一同欣賞這次演出。屆時線上直播將完整呈現印洲塘的壯麗山水與歌舞演出細節，並配合最佳觀賞視角，見證香港鄉郊的保育成果及其獨有魅力，以推動可持續生態旅遊普及化。

印洲塘多樣天然美景連繫鄉郊與市民位於大鵬灣內的印洲塘被群島環抱，這個天然避風港集合多種獨特地形如海灣、半島、石崖等，亦有多樣化的地質包括紅樹林、海草床等，故大鵬灣獲國家生態環境部選為「美麗海灣優秀案例」。為近距離欣賞這片美景，近年不少人特別計劃離島行山一日遊，印洲塘的路線相對平坦易行，適合一家大細，而且會途經粉紅岩石灘、無邊際海灣等美景，還有客家村落荔枝窩，讓大眾在欣賞沿途美景之餘，亦能深度了解本港的自然生態與文化遺產。

鴨洲的外形猶如一隻伏在海面的鴨子。

在印洲塘行山，將途徑百年客家村落荔枝窩。

籌劃「鄉郊豐年節」的鄉郊保育辦公室，多年來致力協調及推動偏遠鄉郊的保育與活化工作。而「鄉郊豐年節」正正以文化藝術作為媒介，構建橋樑連繫鄉郊與市民，讓他們認識、了解並踏入這片盛載歷史文化，與蘊藏豐富生態價值的世外桃源。鄉郊保育辦公室今次以音樂節的形式走入印洲塘，讓觀者一邊欣賞音樂演出，一邊感受鄉郊環境，創造不一樣的回憶與體驗，建立市民的保育意識。

「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」

日期：2026年3月1日（星期日）

地點：荔枝窩廣場

想知更多有關活動的報名安排、交通資訊以及線上直播等詳情，可到鄉郊保育辦公室官網及線上音樂會專頁了解。

