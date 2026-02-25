Avantgardey三月再襲港！專訪揭秘制服下高顏值美女的「反差萌」

【演出/舞蹈/Avantagrdey】提到日本舞團 Avantgardey，大眾腦海中浮現的總是那標誌性的齊蔭冬菇頭、昭和風學生制服，以及那種整齊得令人起雞皮疙瘩的魔性舞步。這群憑藉「面癱」表情從《America's Got Talent》一路紅遍全球的謎之少女，即將再次登陸香港。



《Avantgardey 2026 LET'S GROOVE!! IN HONG KONG》宣傳海報 (Live Nation HK)

為宣傳 3 月 15 及 16 日於麥花臣場館舉行的《Avantgardey 2026 LET'S GROOVE!! IN HONG KONG》演出，她們近日攻勢不斷。除了在街頭大跳《今期流行》，近日又與 MIRROR 成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）合體挑戰高難度的「OKP Cipher」，亦找來陳凱琳以及王君馨合作拍片，話題十足。

但在這一式一樣的制服背後，這群女孩究竟在想什麼？我們特地與成員們進行專訪，原來在搞怪的「顏藝」之下，藏著一個個意想不到的靈魂。

來香港最期待是什麼？

Avantgardey成員表示今次來港仍想去坐渡海小輪看夜景（攝：陳葦慈）

雖然已經不是第一次來港，但 Avantgardey 對香港依然充滿好奇。當被問及這次 2026 年巡演還有什麼「未了心願」時，成員們表示：「雖然行程緊湊，但還是很想去坐渡海小輪看夜景！」對於這群來自大阪的女孩來說，維多利亞港的璀璨燈火依然充滿吸引力。

為了這次香港站，她們更精心準備了「貼地」驚喜。早前宣傳片中選用了陳奕迅的《重口味》，這並非隨機之選。成員透露，在這次演出的廣東歌歌單中，她們最期待、最想呈現給觀眾的正是這首節奏強勁、帶有復古迪斯科風味的《重口味》。

制服與假髮意味著什麼？

Avantgardey 的形象深入民心，那套源自昭和時代的學生制服與假髮，對成員而言不僅是造型，更是一種儀式感。「這套服裝源自日本學生制服，我們希望藉此展現一種現代的日本文化。」成員解釋道，這套制服就像是一個切換的「開關」。

她們認為制服是成為Avantgardey的關鍵。（攝：陳葦慈）

「如果不穿這套衣服，我們就會變回『人類』，變回普通的女孩子。」她們笑言，穿上制服站在台上時，她們會展現出各種獨特、誇張的表情；但私底下「變回人類」時，就會恢復成正常的樣子，性格與台上截然不同。

近年隨著 Nona、Moca 等成員在社交媒體上公開私服照，粉絲驚訝發現這群「搞怪舞者」私下全是高顏值美女。對此，成員們表示：「最初粉絲確實多是喜歡 Avantgardey 這個『整體』，但現在越來越多粉絲會支持個別成員。雖然我們是一個很團結的組合，但大家能發現每個人獨特的地方，我們覺得很開心。」

台上台下反差最大的成員是誰？

成員們認為反差最大的成員是Seira（攝：陳葦慈）

既然台上台下判若兩人，那麼誰的反差最大？成員們在 3、2、1 倒數後，兩票指向了成員 Seira。

成員 Sono 爆料：「Seira 在 Avantgardey 模式是什麼都敢試、很大膽的。但是她一脫下這個制服之後，就變成一個很膽小的小女孩，很像 "Chicken"（意指膽小鬼）。」

Seira在訪問中也承認台下的自己會比較膽小（攝：陳葦慈）

聽到隊友的吐槽，Seira 本人也在現場忍不住大笑承認：「對，我是 Chicken（膽小鬼）。」這種台上氣場全開，台下卻會「Chicken out」的強烈反差，或許正是 Avantgardey 成員們最真實、最可愛的一面。

台上的顏藝是天生的嗎？

除了整齊的舞步，Avantgardey 最讓人過目不忘的就是「眼珠都要瞪出來」的顏藝。很多人好奇，這種表情是天生的嗎？

Avantgardey透露有時練習時間長達10小時（攝：陳葦慈）

「表情是大家經過大量練習的成果，」成員透露，「我們會對著鏡子，不斷練習整個臉部的肌肉，還要配合動作一起練。」除了常規的舞蹈訓練，她們每天都會專門練習臉部表情。而最痛苦的並非單一項目，而是將高強度的舞蹈動作與極致的表情管理結合。「我們一天最長的練習時間曾達到 10 個小時，體力上是非常辛苦、非常有挑戰性的。」

2026的Avantgardey會是如何的？

當被要求用一個關鍵詞來形容 2026 年的 Avantgardey 時，她們給出了「覺醒」二字。（攝：陳葦慈）

從 2022 年闖入《America's Got Talent》決賽，到如今的世界巡演，Avantgardey 的足跡遍布全球。談及心態轉變，她們表示表演的核心與初衷始終沒變，對「整齊度」的標準依然維持極高水平。但經過歲月洗禮，她們在演繹歌曲時變得更成熟，也更懂得如何在現場與觀眾互動。

除了招牌舞蹈，她們的曲風也正在無限擴張，從泰國歌曲、動漫歌到電子音樂，嘗試更多元風格。甚至與《櫻桃小丸子》合作推出 Pop-Up Store，穿上全新制服與小丸子共舞。

當被要求用一個關鍵詞來形容 2026 年的 Avantgardey 時，她們給出了「覺醒」二字：「這代表著一種煥然一新、彷彿換了一個人生的感覺。」相信在 3 月的演出中，香港觀眾看到的將不僅僅是搞笑與獵奇，更是一群日本女孩對舞蹈的熱愛與覺醒。