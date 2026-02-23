《夜王》在風趣幽默中見睿智　黃子華和鄭秀文火花四濺｜何故專欄

《夜王》在風趣幽默中見睿智，在紙醉金迷裡藏寓意，以「情」與「義」鼓舞逆境中的香港人，這是一部讓我們可以在「天塌下來仍然撐著」的勵志電影。



《夜王》（海報）

《夜王》是《毒舌大狀》班底的新作，由吳煒倫監製、編劇及執導，陳慶嘉劇本總監，沈西城劇本顧問，何妙祺和張雲青聯合編劇，黃子華和鄭秀文領銜主演，其他演員包括：王丹妮、廖子妤、楊偉倫、何啟華、盧鎮業、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、黃潔琪、蔡蕙琪、鄧麗英等，謝君豪和董瑋則是「瀟灑演出」，以賀歲最強班底，一同為香港人打氣。

歡哥黃子華。（《夜王》電影劇照）

《夜王》的故事設定於2012年的尖東，歡哥（黃子華 飾）是老牌夜總會「東日夜總會」的CEO，在著名夜總會相繼結業後，一直艱苦經營，卻突然被其前妻V姐（鄭秀文 飾）所屬的企業收購，V姐空降成為新任CEO，試圖將夜總會現代化轉型。這對歡喜冤家因為經營理念不同而鬥得如火如荼之際，卻發現這場收購背後牽涉大財團的商業陰謀，「東日夜總會」面臨生死存亡的危機……

（《夜王》劇照）

《夜王》雖然在賀歲檔期上映，卻並非胡鬧的「賀歲片」，雖然以夜總會為舞台，卻不是賣弄色情的「風月片」，如果是為了獵艷題材而入場的觀眾，也許會有所失望。其實，本片前半段是動人的「愛情片」，歡哥和V姐的感情雖然未至於迴腸盪氣，但加上Mimi（廖子妤 飾）對歡哥的暗戀，以及姚先生（謝君豪 飾）難忘舊愛的痴情，這段「四角關係」的確很精彩。然而，後半段風格一轉，突然變成像《信用詐欺師JP》一般佈局對付富二代太子峰（盧鎮業 飾），真的殺觀眾一個措手不及。

（《夜王》劇照）

《夜王》沒有想像中的香色撩人，最暴露的竟然是子華神！《夜王》不只是子華神的個人揀篤笑，其他演員都有亮麗表現！歡哥和V姐火花四濺，Sammi絕對是狀況大勇！王丹妮和廖子妤兩位媽咪各有千秋，本片可算是二人的代表作！楊偉倫的笑料源源不絕，盧鎮業初演奸角入型入格，他們都是本片的關鍵！Chiling（譚旻萱 飾）的「串」，BB（林熙彤 飾）的可愛，結衣（鄧麗英 飾）的傻氣，以及水晶（李芯駖 飾）的無奈，幾位演員都掌握得恰到好處，Ace（何啟華 飾）的輕佻，跟姚先生的穩重，形成了強烈對比。相比之下，楊偲泳飾演的煲煲，存在感實在太低，難道惹火的片段都被cut走了？除了黃潔琪飾演的Mickey有一場重頭戲，其他外援舞小姐都是面目模糊。當然，角色繁多，難免顧此失彼，慶幸本片有一大驚喜：蔡蕙琪！

（《夜王》角色海報）

《夜王》裡飾演葵芳的蔡蕙琪，絕對是全片最搶鏡的角色！她之所以突圍而出，並非因為她願意扮醜，或是這個角色夠騎呢，而是她成功讓觀眾看到她的演技，果然「沒有小角色，只有小演員」，她跟子華神的一場對手戲，令人黯然垂淚！早在觀看中英劇團的《辯護人》時，已對她留下印象，因為她正是飾演主角袁浩揚（魚旦）的完美妻子，今回她彷彿脫胎換骨，令人刮目相看，前途無可限量。

（《夜王》角色海報）

《夜王》的「女人戲」和「感情戲」都寫得很好，陳慶嘉和何妙祺應記一功，子華神飾演的歡哥，簡直是絕頂好男人，比「關二哥」更有義氣，離婚後仍對前妻愛護有加，有可能是子華神從影以來最討好的角色，甚至有機會挑戰影帝。

（《夜王》劇照）

《夜王》的主題是「繁華褪去後的適應與掙扎」，借2012年的「尖東」來對比今時今日的「香港」，以一班未能適應大環境轉變、不懂得鄰近地方遊戲規則的「尖東小公主」來比喻已經失去優勢的香港人。《夜王》告訴我們走出困局的方法，就是要不斷學習，積極求變，互相扶持，絕對不可以心存傲慢和惡意，這樣才可以成功轉型，華麗轉身，否則，只會害人中害己。

《夜王》以鄭秀文重新灌錄其經典金曲《星秀傳說》作為主題曲，絕對是畫龍點睛，重點是一再重覆的歌詞「Everyone Is A Superstar」，很喜歡新增由楊偉倫和何啟華分別rap的兩段歌詞：「我哋扎根喺呢度幾十年 唔留響度 可以去得邊 無論個挑戰有幾痴線 我哋依然 行咗先 望吓個海邊 問吓個蒼天 有風有浪有星光閃 唔理個世界變成點 我哋都會陪你繼續癲」，以及「有天就有地 有我就有你 有悲就有喜 有敵人就有知己 有危機殺到埋嚟 死都唔會避 個天跌落嚟 我哋都當做被 就算俾人睇死 俾人睇唔起 嘆咗幾多口氣 都冇諗過放棄 黑夜再黑都總會有晨曦 太陽再次喺東邊升起」，呼應電影主題，並且激勵人心。

《夜王》〈星秀傳說〉MV。（鄭秀文IG圖片）

《夜王》讓我們明白「世界艱難，我哋照行」，就算星光黯淡前路未明，只要做好自己，貫注心意，都可以絕處逢生「shine一次」！

P.S.1 據說cut了好多激情片段，期待有導演加長版！

P.S.2 如果《夜王》可以和《毒舌大狀》來個crossover，應該會很有趣！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

更多藝文評論文章，可參看作者Facebook