藝術三月2026｜岳敏君27幅真跡+Ensemble Apeiron音樂會奏出回憶

每年三月，香港都會迎來充滿活力的「藝術三月」，各大展覽如 Art Basel、Art Central 均聚焦全球藝術愛好者目光。若你想在熱鬧的展廳外，尋找一場結合視覺藝術與聽覺享受的體驗，那就不能錯過《Echoes of the Unseen：不同面貌的香港故事》音樂會。



《Echoes of the Unseen：不同面貌的香港故事》音樂會海報（APEIRON）

活動以中國當代藝術家岳敏君的個展為靈感，結合本地室內樂團Ensemble Apeiron的演出，帶領觀眾穿梭於香港的多元面貌與集體回憶之中。同場更展出27幅岳敏君作品，將大師級展覽與現場音樂表演結合，是今年藝術三月期間不容錯過的體驗。

01獨家9折門票！沉浸式藝術體驗 行畫廊+音樂會

藝術三月｜音樂會的焦點之一岳敏君是誰？

要了解這場音樂會的獨特之處，可以先從它的靈感來源，中國當代藝術領軍人物岳敏君全新個展《螃蟹》說起。

中國當代藝術領軍人物岳敏君（Photo_China features）

提到岳敏君，許多人的第一印象必然是那個緊閉雙眼、咧嘴大笑的標誌性「大笑人」形象。作為中國當代藝術「玩世現實主義」的代表人物之一，他在國際藝術界享有極高聲望。他筆下那些看似狂喜、實則帶有荒誕與自嘲意味的笑臉，深刻反映了現代人在社會變遷中的精神狀態與無力感。

本次《Echoes of the Unseen》畫廊音樂會，正是源自岳敏君作品展所啟發的多向性思考，特別是《螃蟹》一作所帶出的隱喻：螃蟹以其十足穩健的步伐向各方探索，這種多向性的特質，恰好與香港這座城市多元百變的面貌不謀而合，也啟發了這次音樂會對香港的多維解讀。

藝術三月｜一口氣飽覽27幅岳敏君真跡

岳敏君《叠-系列-2》布上丙烯 67x90cm 2025（Apeiron）

在今年的香港藝術月期間，雖然在Art Basel等大型藝術展會中也能尋得岳敏君的蹤影，看到《疊系列 No.2》及《孤島》等作品；但若想全面、深入地窺探藝術家的創作宇宙，就必須來到中環唐人當代藝術中心的全新個展《螃蟹》。

《猛回头》布上油画 140x100cm 2022年（Apeiron）

本次展覽一口氣展出了多達27幅岳敏君的真跡。展品包括長達7.4米的《格爾尼卡 - 戰爭之笑》、充滿隱喻的《紅色PVC管子》、《高士圖》，以及啟發本次音樂會靈感的《菊花》、《猛回頭》、《多面人》（或稱《三面人》）等。

更令人矚目的是，現場將展出由16件作品組成的《群眾》系列。藝術家透過這些畫作，構建出一個戲謔與反思並存的宇宙，邀請觀者打破單一視角，進行多方向的思辨探索。能夠一次過沉浸於27幅大師級真跡之中，藝術愛好者絕對不容錯過。

藝術三月｜這次音樂會將演奏甚麼曲目？

Ensemble Apeiron成立於2024年，由Calvin Cheng、Hilson Yip、Jayne Wong、Justin Ho、Sammi Chan及Samuel Au六位才華橫溢的音樂家組成（Apeiron）

在展廳中穿梭細看岳敏君多幅作品後，可以將注意力從視覺轉移至聽覺，從音樂中感受文化交匯、有著不同面貌的香港。負責擔崗音樂會演出的Ensemble Apeiron，成立於2024年，由Calvin Cheng、Hilson Yip、Jayne Wong、Justin Ho、Sammi Chan及Samuel Au六位才華橫溢的音樂家組成。他們在世界各地獲得廣泛認可，並曾與香港小交響樂團、香港弦樂團等知名樂團合作。樂團擅長將古典與當代元素結合，過去曾策劃大受歡迎的《哈利波特》及《Hans Zimmer》燭光音樂會。

Ensemble Apeiron過去曾策劃大受歡迎的《哈利波特》及《Hans Zimmer》燭光音樂會（Apeiron）

這一次，Ensemble Apeiron以岳敏君個展作為靈感，為《Echoes of the Unseen》精心編排了一份極具份量與心思的歌單。當中不僅有經典的古典樂章與現代器樂，更穿插了多首喚醒香港人集體回憶的時代金曲，交織出一趟充滿情感及令人反思的聽覺旅程。

精選歌單：

Beyond《海闊天空》

陳奕迅《我的快樂時代》

Shine《燕尾蝶》

陳百強《漣漪》

梅艷芳《似水流年》

周國賢《今生不回家》

王菲《夢中人》

Old Reinlender

Peat Dance

Shine You No More

Ryuichi Sakamoto《Andata》

Puccini《Crisantemi》



藝術三月｜聽完歌還可以做甚麼？

傳統音樂會往往只能讓觀眾坐在台下聆聽，但《Echoes of the Unseen》提供的是一場更完整的沉浸式藝術體驗。

香港唐人當代藝術中心現場圖（Apeiron）

音樂會將於晚上7時30分正式開始，但主辦方特別安排在晚上7時率先開放展廳，讓觀眾提早漫步畫廊，在沒有擁擠人潮的情況下，近距離欣賞岳敏君畫作中強烈的色彩與意象。不過由於音樂會不設劃位自由入座，位置如果想坐在最佳位置欣賞演出，欣賞畫作期間都要注意入場情況盡早就座。

演出結束後，觀眾亦可再次遊走於展廳，讓腦海中的旋律與眼前的畫作產生更深層次的對話。這種將展覽與現場音樂結合的模式，在香港絕對是難得一見。

【演出資料】

名稱： Echoes of the Unseen：不同面貌的香港故事畫廊音樂會

地點： 香港唐人當代藝術中心 Tang Contemporary Art Hong Kong（中環皇后大道中80號10樓）

演出日期及時間：

2026年3月28日（星期六）晚上7:30

2026年3月29日（星期日）晚上7:30

（註：展覽於每晚7:00率先開放參觀）



【01獨家搶先優惠】

單人門票：$400

01獨家2人同行9折：$720（原價$800）



