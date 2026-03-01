以婚禮為主題的愛情喜劇　《雙囍》反思父母對子女的影響｜何故

《雙囍》，甜蜜溫馨，治癒心靈，有笑有淚有感悟，既是以婚禮為主題的愛情喜劇，也是從一碟頭等機艙墨魚麵尋找自我救贖的溫情「恐怖片」。



《雙囍》

《雙囍》是台灣億萬票房導演許承傑在《孤味》後的第二部劇情長片，由許承傑編劇及執導，謝沛如聯合編劇，苗華川及張林翰監製，劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星主演，其他演員包括：陳淑芳、李國毅、劉品言、陳以文、于子育、洪都拉斯、楊麗音、李之勤等，還有特別客串的吉岡里帆，在星光熠熠中，一同探討婚姻和家庭的意義，反思父母對子女的影響，甚至傷害。

（《雙囍》劇照）

《雙囍》講述台北圓山大飯店主廚高庭生（劉冠廷 飾）與妻子吳黛玲（余香凝 飾 ）在大喜之日，為了應付水火不容的離婚父（高盛宏，庹宗華 飾）母（白雁心，楊貴媚 飾），被迫與婚禮策劃小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾）等好友聯手，在一天內連辦兩場婚禮，至於為什麼不可以分兩天進行，因為新娘的父親吳火旺（田啟文 飾）非常迷信，他擔憂這對新人八字不合，只有在這個吉日的吉時舉行婚禮，才可以讓女兒得到幸福，為此嘗試瞞天過海，本來完美的計劃，卻接連出現意外的變卦，左右逢源變成左右為難……

田啟文在《雙囍》飾演余香凝爸爸，深受台灣觀眾愛戴。（《雙囍》劇照）

《雙囍》讓香港觀眾認識台灣的婚姻習俗，例如「文定」在台灣是代表男方準備聘禮前往女方家進行的正式訂婚約儀式（在戲院初次聽到這個名詞，立即問有沒有「武定」？散場後上網搜尋，竟然發現「武定」是東魏孝靜帝元善見的第四個年號。），電影裡不見「大妗姐」，卻以「好命婆」為重，還有在「戶政事務所」結婚登記等，與此同時，也讓台灣觀眾知道香港新娘出門時撐紅傘，代表開枝「傘」葉同時，也可以驅邪擋「三煞」，這是一次很成功台港文化交流。

《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處。（《雙囍》劇照）

《雙囍》集結了一群好演員，焦點所在固然是男女主角！先談劉冠廷，他的演技出神入化，演活了一個未能走出父母離異的陰霾，多年來都努力討好雙方的乖孩子，看着高庭生在沉重壓力下疲於奔命，近乎崩潰，有一刻想過他隨時會變身《功夫》的「藍金」，用劍氣殺死禮宴的客人，但更有趣的是，據說「已經有網友在傳，高庭生的阿公是高金鐘了」，高金鐘真有其人，乃是劉冠廷在《大濛》裡飾演的俠盜，劉冠廷在2026台灣賀歲檔，共有三部作品，可算是一個記錄。

帶女兒余香凝出嫁一刻，田啟文的自加對白，就成為不少觀眾淚腺失守位。（《雙囍》劇照）

《雙囍》裡由余香凝飾演的吳黛玲，可算是《緣路山旮旯》「咩姐」的升級版，個人認為是全片的最大亮點，重點是余香凝在《雙囍》裡真的很靚，而且，這個角色夠硬淨，足以讓台灣觀眾感受到「港女」的優點！作為新娘子，余香凝簡直是艷光四射，婚紗和晩禮服都是精心設計，個人最愛中段的黑色低胸長裙，既性感又配合她當時的心情，美術組應記一功！期望余香凝再次入圍金馬影后！

在《雙囍》飾演Wedding Planner小芮，是劉冠廷能夠一晚之內完成兩場婚禮的關鍵人物。（《雙囍》劇照）

《雙囍》除了男女主角，庹宗華 、楊貴媚、9m88、蔡凡熙、陳淑芳、李國毅、劉品言、陳以文、連同其他演員，都有精彩的演出，最大驚喜絕對是田啟文，不只搞笑，對女兒出嫁的複雜心情，掌握得恰到好處，更重要是善用香港人的身份，廣東話和國語交替使用，收放自如，極有可能是他從影以來的代表作！然而，全片最關鍵的角色，肯定是由吉岡里帆飾演的空姐，這位萍水相逢的親切姐姐，直接影響了高庭生的一生，也間接是高庭生和吳黛玲的媒人。

（《雙囍》劇照）

《雙囍》的劇本有深度，劇情有共鳴，如果以心理學的角度分折，最少可以寫出兩篇論文，一篇是研究原生家庭對個人成長的影響，另一篇正好呼應著名心理學家阿德勒（Alfred Adler）的名句：「幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」。

《雙囍》以婚宴為主題，難免令人聯想起李安的《囍宴》，但觀眾並非「見識到五千年性壓抑的結果」，反而是一個因為父母婚姻失敗而充滿童年創傷，如何透過自己的婚姻，尋找治療方法，重新接納自己。如果按照著名心理學家佛洛依德（Sigmund Freud）的理論，每位男性都擁有「戀母情意結」（Oedipus Complex），長大後多數會選擇「像媽媽的妻子」，然而，吳黛玲並不是為了個人事業而拋夫棄子的白雁心，反而更像在高庭生因為母親工作無暇照顧他，讓他獨自由東京回台北最孤獨時，向他伸出援手的空姐。《雙囍》其中一記神來之筆，就是設定小芮是白雁心的忠實粉絲，她反覆閱讀白雁心氖為婚宴禮物的著作，本來極渴望得到白雁心的簽名，但當她看清楚白雁心的真面目後，不再視她為偶像。

劉冠廷、余香凝。（《雙囍》電影劇照）

《雙囍》延續許承傑以美食講故事，在《孤味》的台南蝦捲後，今次以墨魚麵來畫龍點睛。空姐偷偷給高庭生品嚐的頭等機艙墨魚麵，除了讓他裹腹，更重要是為他帶來救贖。高庭生出生於牙醫世家，對牙齒的保健非常看重，幼承庭訓盡量避免進食像墨魚麵這類會弄穢牙齒的食物。高庭生長大後竟然成為廚師，沒有踏上長輩們的牙醫之道，並且有緣邂逅願意跟他一起共渡難關的愛妻，墨魚麵雖然是高庭生的童年陰影的一部分，卻在治癒了他的身心靈之餘，更重要是代表了他在青春期的反叛，以及作為一個成熟男人以屬於自己的專業對父輩的抗爭。

《雙囍》的片名語帶雙關，一天內的兩場婚禮，可以解讀為「喜上加喜」，但看見一對新人經歷了一整天的忙碌奔波後，終於可以坦誠說出心底話，㩗手克服不同難關，雙方都在屬於他們的重要日子得到喜悅，或許這才是「雙囍」的真諦。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

更多藝文評論文章，可參看作者Facebook