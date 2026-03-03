音樂Ｘ建築的跨界合作｜手碟演奏家丁浩峰以音樂演繹現代禪意哲學

在急速的城市生活節奏當中，有沒有一種聲音能讓你放慢呼吸？當手碟的圓潤音色流淌進建築空間，帶來的正是令人內心平靜的旋律。香港手碟演奏家丁浩峰近日與華懋集團開展一場音樂與建築的跨界合作，為華懋旗下的全新住宅項目「ZENDO HOUSE 瑜意」創作主題樂曲《Urban Stillness》。這首作品不僅是藝術與建築的合作，也是一次以音樂為載體的都市旅程，帶領聽眾在城市聲響中穿梭，找回自己的生活節奏，在繁囂之中重新感受心的安定。



聲音節奏從「外」到「內」的旅程

《Urban Stillness》以「城市律動 × 內在平衡」為主題，開首以急促節拍與緊繃旋律模擬都市節奏，象徵日常中的壓力與忙碌；當樂曲進入中段，旋律突然轉為開闊，圓潤的手碟音色與森林鼓細碎的節奏漸次鋪開，讓聽眾感受到音樂從緊繃過渡至柔和，那種猶如「呼吸回到自己身上」的瞬間。丁浩峰認為，手碟圓潤而貼近自然的音色，即使置身急速節奏之中，依然能保持柔和而穩定。這與「ZENDO HOUSE 瑜意」的建築理念不謀而合：即使位處尖沙咀核心地段，仍保有內在的寧靜，實踐「動中有靜」、「自在如意」的生活狀態。

手碟演奏家丁浩峰以音樂演繹「ZENDO HOUSE 瑜意」在繁囂都市中的寧靜哲學。

「瑜」與「意」從名字延伸出的靈感

「ZENDO HOUSE 瑜意」的名稱，是這首樂曲結構的靈感來源，「瑜」代表匯聚優越、城市能量；「意」則是內在、心境感受，這種「外在繁盛 × 內在安定」的對比，成為樂曲的核心架構：一半回應城市的能量，一半傾聽內心的聲音。丁浩峰強調，這首樂曲並不是教人逃離城市，而是即使身處於繁忙之中，人們都可以在心入面建立一個屬於自己的寧靜空間，在城市中尋回屬於自己的節奏，像回家一樣安心。

「ZENDO HOUSE 瑜意」現代設計演繹東方禪意美學，打造「自在如意」的寧靜空間。

建築的回音 讓禪意在空間中流動

作為一個需要靈感與創作的人，丁浩峰深信理想的居住環境，首先要在城市中為人保留一片靜謐。「ZENDO HOUSE 瑜意」的建築語言與丁浩峰的音樂理念一致。建築以現代設計演繹東方「靜」的哲思，透過光線、比例與動線達至平衡。項目會所「ZENDO TREE CLUB 瑜意館」靈感源自日本「緣側」，透過半開放式設計，巧妙地模糊了室內與室外的界限，營造一個開放流動的空間感。這與丁浩峰以手碟營造的「聲音自由流動」聽覺空間相互呼應。庭園、共享休閒空間與宴會空間自然延伸，每一步都像在音律之間穿梭，使心緒自然沉澱，讓居所成為心靈暫歇之所，創作與靈感也得以在穩定情緒中浮現。

核心地段優勢 高效連結與內在靜謐

對都市人而言，理想居所除了內在的寧靜，亦須具備外在的實用性與連接性。由華懋集團打造的「ZENDO HOUSE 瑜意」，預計今年內落成，是尖沙咀最近五年以來少有的全新供應，擁有難得的繁華與寧靜並存的優勢。穩居全球昂貴購物地段之一，尖沙咀匯聚國際商場、五星級酒店，區內散發著獨特的時尚貴氣，同時亦充滿恬靜的藝術氣氛。這種「動中帶靜」的特質，加上交通極為便利，深受嚮往鬧市中一片寧靜的單身貴族喜愛。

「ZENDO HOUSE 瑜意」與港鐵佐敦站僅約一分鐘步程，高效連結九龍與港島核心地帶；5分鐘車程即達高鐵站，瞬間連接港深廣生活圈。

從商業及資產價值而言，「ZENDO HOUSE 瑜意」的升值潛力不容小覷，坐擁優越的地理位置，緊鄰西九龍逾 700 萬呎的頂級商業綜合體，更涵蓋了總投資額高達 600 億港元的高鐵西九龍站上蓋項目 International Gateway Centre（IGC）。此外，項目毗鄰人文底蘊深厚的覺士道傳統豪宅群，使其具備長線的資本增值潛力。

除了卓越的商業價值，「ZENDO HOUSE 瑜意」更薈萃濃厚的藝術氣息，項目鄰近西九文化區、M+ 博物館、香港故宮文化博物館及戲曲中心等世界級文化地標，讓藝術氛圍自然融入住客的日常生活，成就文化品味與商業投資價值兼備的理想生活。

對現代都市人而言，「ZENDO HOUSE 瑜意」不只是一個高效便捷的居所，更是在建築與音樂之間，為城市生活調出一種新的節奏，讓人即使身在繁華之中，依然能保有內在安定，擁抱屬於自己的生活樂章。

