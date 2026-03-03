年輕作曲家跨界挑戰中樂可能　音樂廳上演舞火龍與香港舊街記憶

想感受新世代中樂活力，絕對不能錯過香港中樂團「心樂集」音樂會。最新一場演出將於三月驚喜上演，由專業評審挑選六位新秀作曲家的原創作品，不止大膽融合新舊曲風，更從建築、文化研究、電影配樂等跨界身分演繹香港風情，從街道與山海變遷，再帶大家走進舞火龍祭典，觀眾更可擔任「終極評審」，即場票選心目中的最受歡迎原創作品！



為了發掘新一代優秀作曲家，香港中樂團自1999年推出「心樂集」徵集原創作品，並由專業評審挑選能凸顯音樂人獨特思維與音樂語言的曲目交由樂園公開演出，至今已有近百位新晉作曲家透過「心樂集」發表作品。香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌:「『心樂集』為本地作曲家創造一個平台，讓他們更深入地認識、了解和掌握中樂創作的一些方法。」作曲家、指揮家、演奏家與觀眾在演奏會前後互動，不止觀眾可以認識充滿才華的新生代音樂人，讓更多人了解中樂創作無限的可能性；作曲家則透過和專業樂團合作發表新作品，以及觀眾的票選與回應，對自己的作品有更深的了解，在創作之路不斷成長。

作曲家劉卓彥

音樂廳重現港式祭典

以為中樂只有山水？今次「心樂集」作品將運用耳目一新的編曲，讓觀眾感受中樂「貼地」一面。去年因為錦田鄉酬恩建醮，香港人再次關注本地祭典，劉卓彥新作《舞．火龍》將大坑百年傳統儀式的熱鬧與歡騰帶進音樂廳，從火龍在天際甦醒的平穩旋律，到瘟疫逼近時的混亂節奏，再到火龍夜巡起舞，以極快的節奏驅除厄運，充滿畫面感且爆發力十足。作曲家自小精通鋼琴、結他到小提琴，過去就曾奪過多項創作大獎，新作《舞．火龍》將會展現他擅長融合古典與現代的獨特語彙的風格。

作曲家華文堯

另一首《天后的歌聲》同樣圍繞散落各區的天后廟，以信仰角度及八「幕」樂章上演漁民靠海吃海，不得不在狂風巨浪中與海神搏鬥的生活，並以樂器演繹天后的歌聲與祝福，還有海洋的神秘與溫柔。00後作曲家華文堯過去曾與香港敲擊襄、Brassdivo、演藝管弦樂團等不同風格的樂團合作演出，更遊走電影配樂與多媒體創作領域，可以想像新曲會充滿跨界的驚喜。

作曲家陳帥克

陳帥克創作甚豐，曾與內地、香港、法國等中樂團合作，作品亦奪得多個中外獎項。新作《司晨》抽取了廣東民間古老儀式，道士將雄雞置於劍尖作法驅邪，帶大家來到詭異又充滿吉祥寓意，再以組合、換序、對置方式將傳統民歌《賣雞調》的「乙反腔」重新「混音」，給觀眾不一樣的中樂體驗。

作曲家陳雅雯

會發聲的香港地圖

陳雅雯以《香港街》組曲帶大家回到日常街頭，她的作品已經是第三度入選「心樂集」，可見作曲家不斷在創作上突破。新作不止以樂器回應香港四條街道，像以揚琴等彈撥樂器描寫屯門鳴琴路、以拉奏樂器高胡與二胡化身一對情侶走進上環的⼸絃巷，擁有雙主修⾳樂與媒體及⽂化研究的背景，她的全新作品也帶著觀察者的眼光，透過四條香港街道，記錄我城發展下浮動的海岸線、消失的漁港，以及寧靚街巷的變遷。

作曲家李敏中

《囂》則帶來另一種城市節奏，建築系畢業的台灣青年作曲家李敏中，大膽以三把胡琴與革胡組成充滿對抗的四重奏實驗，完美演繹城市動噪動不安的噪音與情緒，最後再給各位打工者帶來喘息與治癒。作曲家曾奪得多項曲作大獎，作品清新且有著「台式」浪漫溫度，不知道這次挑戰「噪音」又會有怎樣的突破？

作曲家陳樂天

土生土長的陳樂天將目光投向了香港的象徵——《洋紫荊》，以洋紫荊必須依賴環境與人類照料才能持續綻放的特性，隱喻香港人的堅韌與靈活。音樂由初芽的脆弱與優雅開始，隨著節奏推進，慢慢積聚出盛放時的強大生命力。陳樂天曾參與2024年「心樂集25周年」音樂會，並獲得多項獎學金，才氣十足。

樂界備受期待新世代指揮加持

今次「心樂集」不止有六位充滿活力的作曲家，更由樂團客席常任指揮孫鵬執棒。他曾於2011年國際中樂指揮大賽中擊敗全球55位好手一舉拿下冠軍及「最佳香港作品演繹獎」，更曾遠赴莫斯科「柴可夫斯基音樂學院」深造交響樂與歌劇，以學霸姿態畢業。孫鵬是中樂界備受期待的新世代指揮之一，音樂界形容他擅長「將感性與理性結合」，今次肯定能好好表演六首風格各異又跳脫的原創作品。想感受新世代中樂魅力，就快趕快登入城市售票網搶飛入場！

心樂集

演出時間：3月6日 20:00

地點：香港中樂團演奏廳

詳情：www.hkco.org/tc/Concerts/Music-From-The-Heart-11.html

購票：www.urbtix.hk/event-detail/14420/

