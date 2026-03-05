藝術打卡新熱點｜跨界共創18米《福牆》書法傳承黃大仙文化

藝術擁有凝聚人心的力量，能以創意喚起城市間的共同記憶與連結。領展黃大仙《福牆》正是將這份精神具體呈現，它不僅是一幅藝術牆，更是108位來自香港不同界別與世代的創作者，將個人心願轉化為對香港最深摯的集體祝福。這項跨界、跨世代的共創精神，巧妙地將傳統書法、黃大仙的祈福文化與當代藝術融會交織，共同築起了一個滿載文化溫度的城市新地標，讓傳統的祝福力量在日常生活中重新煥發光彩。



108位創作者揮毫 共同成就「祈福長卷」

貫徹黃大仙中心「文化傳承」的理念，毗鄰香港最具代表性的黃大仙祠，近日迎來全新文化打卡新地標——《福牆》。這道長18米、高3.8米的巨型藝術牆，坐落黃大仙中心北館正門外的「祝福里」，連接黃大仙祠與港鐵黃大仙站，結合了傳統文化、書法藝術與現代設計，為社區與旅客帶來一場兼具深度與美感的城市文化體驗。

以「共創」為核心精神，項目邀請了108位來自香港不同界別和世代的創作者共同參與，書寫形態各異的「福」字。這逾百個獨特的「福」字墨寶，每一筆皆勾勒著一份心願與寄望，匯聚成一幅象徵城市溫度與希望的「文化長卷」。

來自香港不同界別的創作者，將個人筆觸化為對城市最深摯的集體祝福，成就18米巨型《福牆》。

參與創作的名人涵蓋社會賢達、運動精英與文化藝術界人士，包括黃大仙民政事務專員胡鉅華、嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士、奧運金牌得主李麗珊、劍擊運動員蔡俊彥，以及著名設計師靳埭強博士、音樂填詞人鄭國江、演藝界人士黃夏蕙等，連同多位社區夥伴及青年學子。這場多元共融的藝術連結，細膩刻畫了香港人團結共融的精神。

融入獅子山輪廓 傳承堅毅的香港精神

在視覺設計上，《福牆》融入了獅子山的輪廓，色彩豐富而具層次感，既呼應了黃大仙區的地理特色，更藉此致敬香港人堅毅不屈的「獅子山精神」。昔日社區一隅的平凡通道，如今化身成書法與當代美學交織的文化長廊。

《福牆》設計中加入了獅子山的輪廓，致敬香港人的堅毅精神，並呼應黃大仙區的地理特色。

「祝福里」藝術區更延伸體驗空間，配以巨型傳統吊飾裝置、十二生肖插畫牆及LED電子牆，構建出融合藝術、書法與歷史的多感官空間。

「祝福里」設有以十二生肖為主題的插畫牆。

AR遊戲「捉福」行善 科技賦予傳統新生命

為讓更多市民參與其中，領展同步推出「捉福・傳城」AR互動遊戲，以科技延續書法祝福的精神。即日起至2026年3月31日，市民可在黃大仙中心、T Town或啟田商場透過手機捕捉不同款式的「福」字，集齊指定數量即可換領限定禮品。首次成功登記可獲得終極大抽獎機會一次，而成功捕捉「金福」更可額外獲得終極大抽獎機會一次，贏取總值超過港幣20萬元的獎品。

領展同步推出「捉福・傳城」AR互動遊戲。

累積指定數量的「福亅字可在指定換領地點換領相應禮品

這項互動體驗更注入了慈善元素，每成功捕捉一個「福」字，領展便會捐出港幣1元予嗇色園主辦可聚耆英地區中心（上限10萬元），讓善意與祝福一同傳遞，將遊戲樂趣轉化為社會溫暖。

領展資產管理集團董事總經理范世牧表示，黃大仙中心一直致力推動社區融合與文化承傳。今次透過《福牆》成功連結傳統與現代，為社區帶來別具意義的文化體驗。他感謝所有參與者的付出，期望作品能持續為城市注入正能量，在社區中傳遞祝福與希望。

更多資訊：https://www.linkreit.com/tc/community/creating-social-hubs/placemaking/link-fortune-wall-wong-tai-sin/

