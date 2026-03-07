三月電影｜奧斯卡大熱哈姆尼特、Marty Supreme、275分鐘標殺令

【藝術三月】三月除了是屬於香港的藝術月，也是全球影迷引頸期盼的「頒獎季」。隨著奧斯卡金像獎頒獎典禮步入倒數階段，加上四月份即將迎來的香港電影金像獎，近期戲院可謂猛片如雲。這次我們為大家精選了7部三月份絕對不容錯過的好電影，相信總有一部能合你胃口！



《哈姆尼特》

《哈姆尼特》改編自瑪姬奧法雷爾（Maggie O'Farrell）的同名得獎小說，由憑《浪跡天地》贏得奧斯卡最佳導演的趙婷編劇兼執導。電影早前已榮獲金球獎最佳電影（劇情類別）及最佳女主角兩大殊榮，絕對是今屆問鼎奧斯卡的大熱門。

故事背景設定在1580年的英國，貧困的拉丁語老師威廉莎士比亞（保羅麥斯卡 飾）邂逅了放蕩不羈的安妮絲（謝茜畢克萊 飾），兩人陷入狂熱愛情並共組家庭。當威廉遠赴倫敦追尋戲劇夢想時，安妮絲獨自留守照顧三名子女。然而，一場突如其來的瘟疫奪走了他們11歲兒子哈姆尼特的生命。這份無法言喻的喪子之痛，不僅嚴峻考驗著夫妻倆曾經親密的關係，最終更啟發了莎士比亞，創作出流傳千古的悲劇鉅作《哈姆雷特》。

《Marty Supreme：癲造之才》

《Marty Supreme：癲造之才》自電影去年在外國上映以來，一直有影迷敲碗詢問《Marty Supreme》的香港映期，最近終於定檔3月19日正式上映！

這部電影橫掃奧斯卡金像獎9項提名，劍指最佳電影、最佳導演及最佳男主角，無疑是今年頒獎季的大熱之作。「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）更憑藉出神入化的演技一戰封神，擊敗里安納度狄卡比奧，成為史上最年輕的金球獎影帝。

主角馬提原本屈就於紐約一間鞋店工作，但他內心卻燃燒著成為乒乓球世界冠軍的狂熱夢想。在慘敗於日本選手後，為了籌集經費前往倫敦參加世界賽，他陷入了偏執與瘋狂。他不惜利用身邊的情人與朋友，攀附邪惡富商與過氣女星，展開了一場穿越巴黎、倫敦、開羅與東京，比電影更離奇的極限追夢之旅。

《標殺令：終極血腥版》

鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的經典復仇神作《標殺令》重返大銀幕！《標殺令：終極血腥版》史上首次將Vol. 1及Vol. 2兩集一氣呵成完整呈現，片長達275分鐘（特設15分鐘中場休息），完全忠於塔倫天奴最初的創作意圖，不僅劇情更加連貫，血腥尺度也推向極致。此版本更特別添加了長達7分半鐘從未曝光的全新動畫場面，對所有影迷來說絕對是不容錯過的朝聖之選。

故事講述奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演的毒蛇暗殺團頭號殺手「新娘」，在隱退後的婚禮上遭到首領標（大衛卡拉甸 飾）及昔日同夥血洗刺殺。大難不死的新娘昏迷四年後甦醒，發現腹中胎兒失去蹤影，悲憤交加的她決心血債血償。她手執死亡名單，穿上標誌性的李小龍黃黑戰衣，踏上了一場橫跨全球、神擋殺神的極致復仇之路。

《女孩不平凡》

隨著香港電影金像獎即將到來，華語電影的實力之作同樣值得大家關注。由澳門導演徐欣羨執導的《女孩不平凡》，以三個時代、三個城市以及三段戀情為主軸，細膩回溯了一個平凡女孩在探索愛與成長過程中的不凡旅程。

電影集結了強大的影后級陣容，包括廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡、韓寧及劉漪琳等七位女神。本片一舉拿下金像獎三項大獎提名，包括鄧濤雙料入圍最佳女配角及最佳新演員，以及由陳蕾主唱的〈普通人〉入圍最佳原創電影歌曲；鄧濤更憑此片入圍金馬獎，演技備受兩岸三地肯定。對於香港觀眾而言，最大的驚喜莫過於廖子妤與余香凝這對現實中的閨蜜，繼十年前的《骨妹》後再度同框合作，默契自然不在話下。

《再見UFO》

對於生於80、90年代的香港觀眾來說，Shine（徐天佑、黃又南）與蔡卓妍這個組合本身就是一種集體回憶，由他們主演的《再見UFO》，終於定檔3月19日公映。

（《再見UFO》電影海報）

由梁栢堅執導、錢小蕙監製及編劇的《再見UFO》，以1985年香港仔華富邨著名的UFO低空飛過都市傳說為引子，講述三位當年的目擊少年，如何隨著香港的變遷而成長。當三位兒時玩伴人到中年再聚首，發現自己早已被生活磨蝕得面目全非，正如這座城市一樣。電影早前已於1月上映多場優先場，如今正式定檔3月19日公映，有興趣的讀者就不要錯過。

《日租家庭》

憑藉《鯨》勇奪奧斯卡影帝的班頓費沙（Brendan Fraser），最近再次帶來催淚且極具感染力的演出！由日本導演Hikari（宮崎光代）自編自導的溫情喜劇《日租家庭》，將鏡頭對準日本社會獨特的「出租家人」產業。

故事講述在東京闖蕩七年卻毫無建樹的美國演員菲利浦（班頓費沙 飾），在事業與人生的低谷中，意外發現了「家人可日租」的神秘服務並開始為其工作。他化身為陌生人生活中的各種角色：為單親女孩假扮父親以應付名校面試、在活人葬禮上假哭、甚至偽裝成記者陪伴患有腦退化症的老翁尋根。在這些看似荒誕的虛構關係中，菲利浦漸漸投入真感情，與這群同樣孤獨的靈魂產生了真實的連結。電影在爛番茄的觀眾好感度高達96%，更被美國國家評論協會列入年度十大電影榜單。

《歡樂歲月》

傳奇音樂劇大師Stephen Sondheim的經典之作《歡樂歲月》最近同樣登陸香港戲院！本片主演陣容豪華，「哈利波特」丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）與《破案神探》喬納森格羅夫（Jonathan Groff）均憑藉此劇的精湛演出，雙雙斬獲戲劇界最高榮譽托尼獎（Tony Awards）。

這部音樂劇以獨特的「倒敘」手法，橫跨20年歲月，追溯了作曲家Franklin、作詞人Charley以及作家Mary三位摯友之間堅不可摧的友誼，是如何在名利與現實的考驗下走向令人心碎的崩解。