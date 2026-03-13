澳門新濠天地展開Be A Dreamer新章 集名家鉅作打造藝術度假村

新濠天地正式啟幕品牌新章「Be A Dreamer」，並宣佈演員井柏然先生擔任全球品牌大使、國際芭蕾舞藝術家譚元元女士擔任品牌摯友。是次品牌新章不僅標誌着新濠天地品牌透過藝術、文化與想像力的深度融合，突破傳統奢華旅行的邊界，打造出一個集奢華、未來主義藝術與創新於一身的綜合旅遊休閒度假村。



當中新濠天地收藏了眾多當代名家引以為傲的藝術作品，就讓藝文格物編輯帶大家走一趟藝術之旅。

1. 夢幻之門 - Daniel Arsham

以新濠天地品牌理念 #DreamBeyond 為靈感，打造了一座「心靈的迷宮」。兩座空心雕塑頭像內部被精細鏤空為錯綜複雜的樓梯，喻指人類意識。作品融匯東西方美學符號，邀請觀者凝視這座心靈的迷宮，在堅固的形態之下，感知思想如暗流般持續湧動、不斷展開的過程。

夢幻之門 - Daniel Arsham（新濠天地）

2. Morpheus摩珀斯酒店

由已故國際知名建築師Zaha Hadid設計，是全球首座採用「自由形態外骨骼」結構的摩天大樓。設計以中國古代玉雕為靈感，圓潤的線條被網狀鋼筋包裹，建築外觀呈現出一個形似數字「8」的形狀。中間的鏤空部分突顯了結構的複雜性和空間感，獨特的外形與內部空間更顯特色，突顯其超現實的感覺。

Morpheus摩珀斯酒店 （新濠天地）

3. 佳偶 The Couple - 王克平 Wang Keping

雕塑以青銅為媒介，重構女媧與伏羲的神話。極簡線條勾勒陰陽相生的抽象形態，男女身體線條形成樸素的交錯與留白。在展現東方哲學隱喻同時，亦是西方現代主義的空問實驗。青銅的厚重與神話的輕盈在此碰撞，留下一片浪漫的沉思。

佳偶 - 王克平（新濠天地）

4. 行走的財富 Walking Wealth Man （PRC）-吳少湘 Shaoxiang Wu

以銅鑄美元拼成人形雕塑，如名利場中的匆匆眾生相。每張鈔票的紋理清晰可辨，亦在人形輪廓中消解為荒誕符號，令觀眾思考財富在盔甲與枷鎖之間的辯證和遊移。作品以戲謔姿態叩問消費主義的狂歡，賦予奢華場景冷靜和抽離。

行走的財富 -吳少湘 （新濠天地）

5. 野生三色堇 Wild Pansy - Jean-Michel Othoniel

以鋼珠串聯成巨大的幾何三色堇，將自然花卉的柔美轉化為鋼鐵的冷冽與秩序。如同被凝固的液態金屬，呈現工業材質的精密感，同時暗藏植物生長的有機韻律。繞其行走，光影在鋼珠間流轉，每一瞬的視角都面新詮釋自由與邊界。

野生三色堇 Wild Pansy - Jean-Michel Othoniel（新濠天地）

6. 無標題Untitled - 村上隆Takashi Murakami

村上隆向來以標誌性花卉圖案聞名於世，這件作品精心運用意大利馬賽克製成的花朵填滿整面20米闊的巨牆。大大小小的鉑金色花朵不規則地呈現，隱隱地散發著美妙的光芒，拼湊出一種賞心悅目的視覺震撼。既是對消費文化的戲謔致敬，亦是對永恆之美的熱烈宣揚。

無標題Untitled - 村上隆（新濠天地）

7. 天花上的永續光芒 - Julio Le Parc

作品完美展現動力藝術及視幻藝術先驅Julio Le Parc對光線與動感的掌握，以及把欣賞者融入體驗之中的藝術理念。鏡子反射光線創造變化多端的光與影，賞心悅目同時充滿動感，誘發無限想像。

天花上的永續光芒 - Julio Le Parc（新濠天地）

8. 九洋 9 Seas - Mathieu Lehanneur

為了表達海洋色彩的微妙之美，Lehanneur使用全球9個特選地點的高清衛星圖片來創作此系列作品，以陶土及釉彩燒製出全球不同的海洋顏色，探討地球與自然的色彩奧妙。既是科技與手工的共生，也是對地球多元生態的浪漫禮讚。

九洋 9 Seas - Mathieu Lehanneur（新濠天地）

從左到右、由上至下：北太平洋（薩爾瓦多） / 伯朝拉海（俄羅斯） / 北冰洋（加拿大） / 墨西哥灣（墨西哥） / 黃海（中國） / 北美五大湖（美國 – 加拿大） / 戴維斯海峽（格陵蘭） / 大西洋（美國） / 大西洋（巴西）。

9. 天空 Sky - 趙趙 Zhao Zhao

在北京生活的趙趙是中國當代藝術界的年輕新力量，畫作系列中呈現出來的個人感知來自於對天空的記憶，原本的藍色在他的作品中被提煉成為一個抽象的概念。從作品中可領會現實與記憶的微妙關係，美麗而神秘。顏料層疊暈染，模糊現實與想像的邊界。