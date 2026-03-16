《再見UFO》以華富邨UFO為基礎　交織出香港人回歸後眾生相｜何故

《再見UFO》真摯動人，見證香港變遷，有笑有淚有共鳴，並非純粹炒作或賣弄情懷，成功喚起觀眾的集體回憶，以及Good Old Days，可算是一股足以洗滌心靈的香港電影清泉。



⁠電影《再見 UFO》海報。

《再見UFO》由梁栢堅導演，錢小蕙監製及編劇，江皓昕聯合編劇，梁銘佳攝影指導，徐天佑、黃又南和蔡卓妍主演，分別由黃焯言、徐嘉謙和林相如飾演三位主角的童年，其他演員包括：衛詩雅、吳肇軒、梁雍婷、白只、陳友、梁祖堯、盧海鵬、歐錦棠、杜德偉、賈曉晨、朱栢康、楊偉倫、黃定謙、鄧梓峰、盧覓雪、李尚正、陶傑、羅頌欣，一起「轟轟烈烈」地製作出這部「轟轟烈烈」的香港電影。

《再見UFO》於2018年5月開拍，2018年8月完成拍攝，跟《獅子山上》一同獲選為第16屆香港亞洲電影節的開幕電影（圖片由作者提供）

《再見UFO》於2018年5月開拍，2018年8月完成拍攝，跟《獅子山上》一同獲選為第16屆香港亞洲電影節的開幕電影，2019年10月29日放映，時隔七年，2026年3月才正式公映。這部個人認為是2019年最感人的香港電影，輾轉成為了「都市傳說」，卻突然破繭而出，先勇奪第三十二屆「香港電影評論學會大獎」的「最佳電影」，其後在第44屆香港電影金像獎囊括十項提名，梁銘佳獲得香港專業電影攝影師學會最佳攝影，江皓昕和錢小蕙亦拿下香港電影編劇家協會的「2025年度推薦劇本獎」，未正式公映前已大獲好評！

(《再見UFO》劇照）

《再見UFO》是一部香港奇幻劇情片，以都市傳說「華富邨UFO」為基礎，由上世紀八十年代開始，在具有特別意義的2003年4月1日結束，透過三位目擊UFO的華富邨小孩：陳子健（徐天佑、黃焯言 飾）、何家謙（黃又南、徐嘉謙 飾）和林可兒（蔡卓妍、林相如 飾）多年來的高低起跌，交織出香港人的眾生相，無論是林可兒那位擁有近乎完美人生規劃的會計師男友Austin（梁祖堯 飾）、作為陳子健的導師曾經擁有四個「的士牌」（當年牌價高達350萬）卻在股災輸掉了兩個的報攤老闆（陳友 飾）、何家謙那位沒有盲目炒股卻為了安居樂業而賠上畢生積蓄的兄長（朱栢康 飾），也許都是我們或親友的寫照！

(《再見UFO》劇照）

《再見UFO》是一部有關「成長」的電影，也是一部有關「身份認同」的電影，更是一部有關「去」或「留」的電影。陳子健因為被最信任的父親欺騙，決意跟「過去」告別，何家謙因為患上絕症而沒有「明天」，林可兒卻是為了滿足父母的期望而犧牲了「現在」，三位主角的設定很有意思，呼應香港是「借來的時間，借來的地方」，以及以土生土長的香港人的角度看香港「回歸」，鼓勵我們跟「內在小孩」坦承溝通同時，也讓我們反思在匆匆一生中，最重要的是什麼？

《再見UFO》是一部充滿童真、有望、甚至奇蹟的電影，透過小孩的眼睛觀看天空同時，也解構了成人世界的光怪陸離，讓我們明白在動蕩的大時代中，不需要為名利煩惱，也不用為了父母的期望而放棄夢想！即使你有再多計算，即使你曾經自以為是人生大贏家，一切都會在剎那間化為烏有，我們好應該及時行樂，就像林可兒那位「不務正業」經常將「轟轟烈烈」掛在口唇邊的表舅父（白只 飾），一起「轟轟烈烈」地「轟轟烈烈」，一起在每次逆境時笑看風雲，重新振作再出發！

(《再見UFO》劇照）

《再見UFO》有一班好演員，徐天佑、黃又南和蔡卓妍三位主角各有精彩表現，黃焯言、徐嘉謙和林相如三位童星都令人喜出望外，當年尚未憑《破·地獄》獲得第61屆亞太影展及第43屆香港電影金像獎雙料影后的衛詩雅，亦令人眼前一亮，梁雍婷演活了一個很有上進心卻「遇人不淑」的「港女」，賈曉晨也演活了一個「完全搞錯晒」的賢妻良母，更重要的是，當年仍未沉迷搞爛GAG、仍未成為「Threads管理員」的吳肇軒，真的很俊朗迷人。與此同時，幾位舞台劇演員都有不同發揮，梁祖堯揮灑自如，白只能收能放，朱栢康沉實隱重，楊偉倫亦已嶄露頭角。只是為了這一班演員，都已經值得入場支持！

《再見UFO》的另一主角是華富邨，本片記錄了一個即將消失的香港景點，鏡頭下的華富邨，既漂亮，又夢幻。《再見UFO》的主題曲，由崔展鴻作曲、編曲及監製，梁栢堅填詞，黃淑蔓主唱的〈華富一號〉，既清新，又有感染力，並且配合劇情，呼應本片最重要的一句台詞「Mayday，Mayday，緊急呼叫，我們要離開地球。」，是我個人首選的年度「最佳原創電影歌曲」！補充一句：著名填詞人梁栢堅，跟本片的導演梁栢堅，並非同一人，卻同樣是很有才華的香港創作人！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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