書介｜內地作家將真人故事化為兒童文學　描繪苗鄉女孩童真與堅韌

内地作家肖勤撰寫的兒童文學《廖崩喀佩合唱團》繁體版近日由香港三聯書店推出。「廖崩嗒佩」，在苗語中意為「勇敢女孩」。這部作品的特殊之處，在於其創作並非憑空構思，而是將一段真實的經歷改編成了一個動人的故事。



從鄉村到舞台

故事的種子，是貴州從江縣谷坪鄉中心小學的一位支教老師播下的。一直以來，這裏的女孩們上完小學便全部輟學回家，沒有繼續讀書、走出大山的機會。她看見了孩子們對外界的渴望，於是嘗試在社交平台發出私信，希望有人能為山裏的女孩寫一首屬於她們的歌。

2023年，這個請求得到了迴響。由知名音樂人、導演、作家組成的志願者團隊深入苗鄉，創作出優美動聽的《大山的小孩》。這首歌后來入選中宣部「童聲裏的中國」優秀曲目。從創作歌曲，到作家肖勤將其成書，這場愛心接力讓大山深處的歌聲，透過文字與音符廣為流傳。

苗鄉女孩的童真與堅韌

這部兒童文學作品最動人之處，在於它精準地捕捉到了苗鄉女孩的堅韌與童真。

姐姐紅糯是個倔強又有個性的女孩。書中的她十四歲還在唸小學六年級，因為學校太遠，需要翻山越嶺，她八歲才開始上學。但只要歌聲一響起，她就是苗家傳說中那個讓鳥兒都羞愧得不敢唱歌的「仰阿莎」。妹妹細糯則有著更細膩的哀愁。她最愛爬上高高的「禾晾」（晾穀架），倒掛著身體看雲海，期盼著遠在城裏打工的爸媽也能看見月亮山。

紅糯想當醫生，治好奶奶的眼睛；細糯也想當醫生，醫治山上的樹木鳥獸。姐妹倆都想通過上學，走出大山。

然而，經濟壓力和觀念的阻力，讓最疼愛兩姐妹的奶奶不得不反對她們的夢想。她擔心孩子們即使讀了書、走出山，也無法和城裏孩子站在同一起跑線，更會在另一個世界找不到位置，也回不去家鄉。

紅糯和細糯後來怎麼樣了？她們能不能繼續上學？合唱團的夢想實現了嗎？這些問題牽動著讀者們的心，到了故事的結局，這些女孩的人生或許才剛剛開始。

從文字到電影

廖崩嗒佩合唱團的故事，走出了大山，走上了舞台，也不僅停留在紙面。2025年4月，改編電影《勇敢女孩合唱團》開機發布會在黔東南州從江縣舉行。這群苗族女孩的故事將以歌聲、文學、電影的豐富形式，打動所有有愛心、有夢想的人們。

正如歌詞指導老師玉鐲兒所說，這部作品之所以打動人，是因為我們都在歌聲中遇見了那個曾經愛追夢的自己。這是一本寫給大山小孩的書，更是寫給所有關注鄉村教育、關注少數民族文化與女性成長讀者的啟示錄。

當月亮山的霧被風吹散，金色的光芒灑滿苗嶺，我們看見的不只是美達寨的風景，更是那些「廖崩嗒佩」——那些勇敢女孩們，正舞動著夢想的翅膀，飛向山外的世界。

(本文由香港三聯授權轉載，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）