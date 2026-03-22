GDJYB雞蛋蒸肉餅專訪｜台港「分居」六年歸來　新碟構築科幻寓言

【專訪/獨立樂隊/雞蛋蒸肉餅/GDJYB】六年，二千多個日子。對一座城市而言，六年足以讓熟悉的街景換上陌生的招牌，讓集體記憶被另一種敘事覆蓋；對一個人來說，六年足以完成一段學業，談幾段感情，換幾份工作，搬幾次家。那麼，對於一隊獨立樂團而言呢？



GDJYB雞蛋蒸肉餅最近即將在Portal回歸演出（攝：陳葦慈）

雞蛋蒸肉餅（GDJYB）如此在大眾眼前淡出了六年，對很多樂迷來說，這支成立於2012年的全女子樂團，似乎已經「解散」，成為香港獨立音樂的某個標記。但她們說，這六年不過是一段「Open Relationship」（開放式關係），各自去過自己的生活，從來沒想過完結。

事隔幾年，雞餅帶著第四張概念專輯《<=P:r0J3CT 2222/>》重新出現在大眾視野裡，並宣布展開亞洲巡演。她們自己稱之為「3.0」的全新開始：四個成員，分隔台港兩地，各自帶著這幾年的積累，重新站回同一個舞台。

是「分居」，不是「離婚」

雞蛋蒸肉餅的台港「分居」要從疫情說起（攝：陳葦慈）

要解釋淡出人群的六年，要從2020年說起。疫情打亂了所有人的節奏，對獨立樂團的打擊尤其直接。GDJYB 一直以來高度依賴現場演出收入，演出停了，收入也跟著停了，在這個節骨眼上，鼓手 Hei Hei 提出了離隊的決定。「當初 Hei Hei 說要跟我們『分手』的時候，我們是很痛心的。」主唱 Soft 回憶道，「但那時候正值疫情，她很有先見之明，知道香港的音樂行業會停擺。」

Hei Hei 走了之後，Soft 和Soni 看著台灣的音樂市場依然熱鬧，萬人音樂祭照辦，心裡很羨慕。她們想到自己曾在台灣拿過金音獎，有資格申請簽證過去發展，便決定移居台灣試試。本來說好貝斯手 Wing 三個人一起去闖蕩，簽證都辦好了，但Wing 剛好在那個時候領養了兩隻貓，最後決定留在香港。「結果就變成我和 Soni 兩個人去。」Soft 說，語氣裡帶著幾分無奈，也有幾分好笑。

雞蛋蒸肉餅笑稱這六年如同「Open Relationship」（攝：陳葦慈）

就這樣，這支曾以「算術民謠」（Math-Folk）在華語獨立音樂圈闖出名堂的樂團，在現實面前一分為二，一半台灣一半香港，各自漂流。

Soft 把這段時期稱為「GDJYB 2.0」：「我們心底裡一直覺得 GDJYB 不是解散，只是停下來、放下而已，就像是『分居』而不是『離婚』，是一種 Open Relationship 的狀態。」但她也坦白，那段時間沒有記憶點，外人眼中她們就是解散了。直到重新聚在一起，才發現：「停了五、六年，對大眾來說跟解散沒分別，我們現在所有事情都要從頭來過。」

各自修行的六年

雞蛋蒸肉餅一度分成絕命青年以及Wing It Dawn兩隊樂隊分別活動（攝：陳葦慈）

在台灣，Soft 和 Soni 面對人生路不熟的異鄉，索性組成了雙人組合「絕命青年」。離開了算術民謠的精密框架，她們轉向 Lo-fi 與獨立搖滾，更憑首張 EP 入圍第34屆金曲獎。

Hei Hei留在香港參加了 ViuTV 的打鼓比賽，更順利贏得賽事，隨後接下了大量的 Session樂手、音樂劇和演唱會的工作，她表示：「以前只懂做自己的東西，做 Session 讓我學會了『服務別人』的思維，在技巧和編曲上學到很多。」但繞了一圈，她還是覺得「組樂團比較適合自己」。

Wing笑稱自己當時一畢業就等於失業．（攝：陳葦慈）

Wing的處境就更貼地：「我是一畢業就等於失業，疫情期間所有事情都停了，我一直做自由工作，接拍攝、剪片、教 Bass。」後來有一次 Hei Hei 找她到家裡吃燒烤，兩個人聊著聊著，就很即興地組成了純音樂樂團「Wing It Dawn」，效率高得出奇，三個月就錄了七首歌。那幾年 Wing 也買了一堆器材，專心研究合成器的聲音。「沒有了人聲的框架，我喜歡彈什麼就彈什麼。」後來這些聲音，都成為 GDJYB 新專輯裡的養分。

回歸的契機，是一個報名死線

促成「GDJYB 3.0」回歸的契機，說來很實際，其實是一個報名死線。

「最直接的觸發點，是我們跟WHIZZ 合作拍了一支 MV，做完之後很滿意，想用這個作品去報名金曲獎或金音獎。」Soft 說，「但看了報名資格，發現有發行時間和長度的限制，為了趕上死線，我們就決定把這張專輯做出來。我們其實一直都想做，只是大家都有拖延症，這個死線剛好 Kickstart 了整件事。」

邁入3.0，她們決定把樂團當作一門生意去認真對待，開啟「Turbo 模式」。由於分隔台港兩地，昔日在練團室裡憑感覺「Jam」出音樂的方式已不再可行。Wing 解釋，現在是由音樂總監 Soni 在台灣把控整體方向，大家先用 Logic Pro 把編曲框架和 Groove 搭好，再透過雲端互傳檔案。

雞蛋蒸肉餅Band房一隅（攝：陳葦慈）

「這種接力的方式反而打破了時間和地域的限制，效率更高，我們可以在自己狀態最好的時候創作。」以前那種用很抽象的詞語溝通（像是「這裡要爆炸一點」）的方式，換成了更理性、更精準的數位協作。距離沒有成為阻礙，反而讓每個人的個性都有更大的空間舒展。

構築一個2222年的世界

這次她們帶來一張名為《<=P:r0J3CT 2222/>》的概念專輯，也是 GDJYB 的第四張唱片。專輯名字刻意採用電腦程式碼的格式，「這個概念其實很多年前就有了，我本來就喜歡看科幻小說。」Soft 說，她當時寫了幾萬字的故事，幻想200年後的世界：那裡沒有貨幣，一切靠「分數」換取資源，階級分明；如果達不到某個等級，連戀愛的自由都沒有，生育也是被嚴格計劃的。社會教人往上爬，卻又要求每個人保持「平庸」，活得像複製人一樣。

而整張專輯就是這個科幻故事的Soundtrack，Soft 說，歌曲之間像詩集一樣有順序和呼應：「例如〈Ideo War〉裡的『Why be blind』，到〈405 Method Not Allowed〉裡講述 Nightmares 和城市的錯亂，最後到〈Wake Me Up〉裡的『Open your eyes』，是有連結的。」〈405 Method Not Allowed〉直接借用了網路通訊協定的錯誤碼作為曲名，伺服器聽到了你的聲音，但毫不留情地拒絕。說的是網路，說的也是現實。

在音樂編排上，這次實驗的野心比以往要大。Wing 在「Wing It Dawn」時期鑽研的 Synth 音色大量出現在新歌裡，給整張專輯鋪上了一層冷峻的未來感。為了呈現新與舊、東方與西方的強烈拉扯，她們找來音樂人黑鬼（Hakgwai Lau）吹奏澳洲原住民樂器 Didgeridoo，雄厚低沉的木管樂器，和精密的電子編排碰在一起，頗有衝擊感。

最令成員掙扎的，是一首叫〈草西〉的歌。歌曲本身探討「模仿與複製是否是達到成功最容易的道路」，所以她們刻意去模仿台灣樂團草東沒有派對的風格。「但因為 GDJYB 一直以來都很『做自己』，要我們去模仿別人反而超困難。」Soft 說，「我們磨合了很久，改來改去，最後出來的感覺是：用了類似的筆觸和質感，但加起來依然很有 GDJYB 自己的味道。」就算是照著別人的道路去走，最終還是難以抹去自己的個性。

而和 WHIZZ 合作的雙聲道實驗〈Hey Darling Darling, Fill My Empty Soul〉靈感來自 Soft 多年前看過的一個藝術展：「我站在房間中間，左耳聽到旁邊一個房間的機械聲，右耳聽到另一個房間的聲音，我覺得合起來非常有趣。」於是這次她們各自寫了一首歌，A 歌放左聲道，B 歌放右聲道，同時播放就融合成一首全新的 C 歌。

茶餐廳招牌下的米芝蓮

不過，宏大的概念與精心的編排背後，是獨立音樂人無法迴避的現實問題。這次專輯以群眾募資方式獨立發行。Soft 說，過程比想像中辛苦得多：「香港不太習慣這件事，我們要處理非常多繁瑣的商業細節：下載『水蛇春那麼長』的 Excel 訂單、逐一聯絡忘記填寫 T-shirt 尺寸的粉絲、自己手工組裝產品……」最殘酷的，是當集資款項全數投入音樂製作費後，連發給自己的薪水都不剩。Soft 坦言，募資初期進度緩慢，她一度懷疑這會不會是樂團的「最後一試」。最終樂迷的支持讓目標提前達標，給了她們繼續走下去的底氣。

雞蛋蒸肉餅將在3月27日於香港演出（攝：陳葦慈）

這次經歷也讓她對樂團的處境有了更清醒的認識。她用了一個很直接的比喻：「我覺得我們的音樂是『高級米芝蓮料理』，但我們卻掛著一個『茶餐廳』的名字『雞餅』。名字太親民了，導致大眾一開始可能不明白我們裡面賣的，其實是精心雕琢的複雜音樂。」她們還在想辦法，讓更多人願意走進來，認真聽一聽。

隨著專輯發布，她們即將在3月27日回到香港，在新蒲崗的「Portal」舉辦演唱會。對於還在猶豫的樂迷，Soft 的說法很簡單：「我們的音樂在 CD 裡聽已經很豐富了，但 GDJYB 的現場演出絕對是另一個層次的體驗。這就像你在網上看《黑白大廚》煮精緻料理，你覺得很好看很好吃；但你親自來到現場，看著廚師在你面前烹調，然後親口品嚐，那是完全不同的震撼。」

雞蛋蒸肉餅說她們是掛著「茶餐廳」名字的「米芝蓮餐廳」（攝：陳葦慈）

在新蒲崗的舞台上，雞餅即將用六年的沉澱，端出她們最複雜、最野心勃勃、也最誠實的一道料理。想嚐一口嗎？推開那道門就是了。

【演出詳情】

名稱：GDJYB 雞蛋蒸肉餅 "=P:r0J3CT 2222/" 香港專場演唱會 2026

日期：2026年3月27日

地點：新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 1樓PORTAL

