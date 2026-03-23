《香港故事－世界美食堂》｜在香港學會韓國和加納之味

古語有云：「授人以魚，不如授人以漁。」在香港這座國際城市，品嚐世界各地的料理從來不困難，不同文化的味道早已成為大家的日常。然而，當一道異國料理從「被品嚐」走向「被學會」，它便不再只是餐桌上的滋味，而是進入當地人生活的一部分。香港電台電視節目《香港故事－世界美食堂》正正呈現異國料理如何在香港被學會與延續。在第三及第四集，韓國餐廳老闆崔準佑(Jun)與非洲餐廳老闆娘葉敬梓(Selina)，分別從教學與傳承出發，讓異國料理不再只是文化展示，而是一種被實踐、被延續的日常經驗。當料理跨越語言與地域，它同時也在重塑人與不同文化之間的距離。

撰文：曾鈺婷｜圖片提供：香港電台



《香港故事－世界美食堂》逢星期一晚上9時30分在港台電視31播出。

教與學之間：韓國料理的文化分享

Jun的身影穿梭於兩個廚房之間：在上環的餐廳裡，他以料理招待食客；在駐香港韓國文化院，他則把味道化為教學，讓更多人學會韓國料理。兩個廚房之間，是同一份味道的不同呈現。Jun的課堂大受歡迎，每次都有數百人報名。對Jun而言，教授韓食並不只是技術傳授，而是一種文化分享，他同樣樂在其中。

Jun示範韓式烤肉餅與綜合蘑菇沙拉的烹調，將課堂變成理解韓食的入口。

韓國飲食文化向來強調共享。無論是部隊鍋、人參雞，還是滿桌小菜，料理往往置於餐桌中央，由眾人一同享用。筷子在餐桌之間穿梭，味道也在交流之中被傳遞。這種飲食方式背後，體現的是一種重視關係與互動的文化觀。

韓國共享飲食文化的演變，體現餐桌上的交流。

因此，在教學過程中，Jun不只是教授如何煮食，更希望能讓學員理解韓食背後的文化語境。從食材處理到擺盤方式，甚至是如何與他人分享食物，都是韓國飲食文化的一部分。

這種「教與學」的過程，使韓國料理對大家不只是外來飲食，而逐漸被理解與融入。當學員在課堂上親手完成一道韓國菜，味道便不再停留於餐廳，而開始隨著雙手進入個人的生活經驗之中。

Jun的廚房哲學：「藥補不如食補」，著重透過規律飲食與健康烹調，讓身體從日常中得到滋養。

味道的延續：從廚房到記憶

如果說韓國篇呈現的是「教」，加納篇則更貼近「學」的另一面——在關係之中慢慢掌握。

在尖沙咀重慶大廈的一間非洲餐廳裡，Selina每日打理餐廳營運。這間餐廳由她與加納籍丈夫Paul共同創立，目的是讓更多人認識非洲料理，也望成為一個契機，令大家對重慶大廈和非洲文化有更深入的認識，不再視之為危險和陌生。每進食一口非洲料理，就減少一些偏見和誤解。

Selina與Andy Dark一同品嚐非洲菜，在交流中分享飲食經驗。

但味道並不是一下子學會的。時間倒回到Selina第一次品嚐加納菜——那是她與Paul拍拖用餐的時候。Selina開初對那些濃烈的香料與辛辣的味道既陌生，也難以適應。然而，在共同生活與經營餐廳的過程中，她從Paul身上逐步學會如何烹調這些料理。

三種辣度的加納羊腩金錢肚堅果濃湯。

從香料的比例，到烹調的時間與火候，每一個細節都需要反覆練習。味道並不是單靠食譜便能複製，而是在經驗與感覺之間慢慢掌握。正如美國著名廚師Thomas Keller所言：「食譜本身沒有靈魂，所以廚師必須要賦予它靈魂。」

隨著時間過去，Selina不但學會烹調這些非洲料理，也逐漸把它們轉化為屬於自己的風格。餐廳從最初的傳統加納菜，發展出融合不同元素的菜式，在保留特色之餘，也迎合香港食客的口味。

Selina透過到會菜式把美味帶入不同場景。

2024年Paul離世後，餐廳仍然繼續營運。對Selina而言，那些曾經在廚房裡學會的味道，不只是技術，更是這段親密關係的延續。料理在這裡成為記憶的載體，也成為一種無形的傳承。

Selina的廚房哲學：「加納人煮餸唔落糖」在他們的飲食觀念中，糖是甜品，而非主菜的一部分。

當味道被學會：一種在實踐中累積的文化習得

從韓國料理的課堂，到非洲餐廳的廚房，兩個故事都指向同一個過程——味道如何被學會。

在飲食文化之中，「學會一道菜」從來不只是技術層面的掌握。它不是單靠食譜便能完成的事情，而是需要透過反覆實踐和理解，在手勢、氣味與記憶之中慢慢累積。從如何處理食材，到如何判斷火候與調味，每一步都依賴經驗與感覺，更要了解背後文化。

Jun示範製作和牛他他。

烹飪，與其說是「學習」，不如說是一種身體和靈魂的習得。味道或初見於食譜的文字之中，但要真正掌握這道味道，就要從廚房裡的觀察、模仿與修正之間不斷習得。

在韓國料理的課堂上，學員透過親手烹調，逐步理解韓食的節奏與分享方式；在非洲餐廳的廚房裡，Selina則是在與丈夫長時間的相處與實踐中，慢慢掌握另一種文化的味道。兩種學習方式不同，卻同樣需要時間和實踐，也同樣離不開「人」的參與，才能成為屬於自己的味道。

客人送贈的禮物記錄著Selina與Paul的故事。

當一道料理被學會，它不只是被複製，而是被內化。味道從他人的經驗，轉變成自己的記憶，飲食文化也因此能夠被延續。

世界美食堂：讓味道成為理解的入口

如上篇文章所言，《香港故事－世界美食堂》不只是一個介紹美食的節目，更像是一個觀察文化流動的窗口，也為觀眾帶來一堂飲食文化課。這兩集透過韓國與非洲餐廳老闆的故事，讓人看見料理如何被傳授與學習，也看見文化如何在過程中逐步被理解與轉化。學會一道料理，往往不只是學會一種味道，更是學會理解另一種生活方式。

或許正如那句古語所言：「授人以魚，不如授人以漁。」當味道被學會，它便能跨越時間與地域得以延續，也讓文化在不同地方之間慢慢流動。

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香港電台製作十集電視節目《香港故事－世界美食堂》，主持Andy Dark將走訪在港特色餐廳，深入了解各菜系的食譜、味道與文化。節目逢星期一晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。



節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories66



節目系列文章：香港故事－世界美食堂｜一揉一抓之間，看見意大利菜和老撾菜溫度 （/藝文/60328687/香港故事-世界美食堂-一揉一抓之間-看見意大利菜和老撾菜溫度?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral）



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