藝術三月2026｜ArtBasel十大必看焦點 直擊莫迪利亞尼+畢加索力作

【藝術三月/Art Basel】踏入「藝術三月」的最高峰，巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong 2026）將於3月27日至29日強勢回歸灣仔會展！今年的Art Basel陣容可謂全面升級，匯聚了來自41個國家及地區共240間頂尖藝廊。除了破天荒由四位亞洲重量級策展人聯手打造超大型裝置展區「藝聚空間」（Encounters）外，專為數碼藝術而設的「Zero 10」展區亦首度登陸亞洲。



Art Basel 2026(攝：梁嘉欣）

不想入場後走馬看花，或者錯過最值得深思與「打卡」的大師級傑作？我們率先在預覽日精挑細選了今年Art Basel必看的「十大焦點」，涵蓋帶來大師級神作的藍籌畫廊、香港藝術家的破格裝置，以及新銳藝術家精選作品。入場前，不妨先收下這份終極觀展指南！

1. 佩斯畫廊Pace Gallery 1D26

佩斯畫廊（Pace）今年的展出陣容涵蓋現代經典與當代前衛作品，展位焦點之一是現代主義藝術家阿梅代奧・莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的晚期油畫《Jeune femme brune》（1917–18）。

阿梅代奧・莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的晚期油畫《Jeune femme brune》

此畫的真偽曾備受爭議，但近期透過科學鑑定及追溯至1930年代初的來源紀錄，終證實為大師真跡。畫中留著Bob頭的黑髮年輕女子，學者推測與其另外兩幅已知肖像畫為同一模特兒。莫迪利亞尼特別運用畫筆筆桿刮擦顏料，塑造出瀏海的層次感，此作亦為2027年紐約佩斯畫廊的大展提前預熱。

James Turrell的裝置作品《Koot Hoomi, Circular Glass》（2021）

另一不容錯過的焦點，是美國光學藝術大師James Turrell的裝置作品《Koot Hoomi, Circular Glass》（2021）。這件來自其「Glassworks」系列的作品直徑達62英寸，完整運行時間長達2小時30分鐘，藝術家透過緩慢的光影與色彩變化，探討並引導觀眾體驗空間、色彩與感知的感官邊界。

2. 貝浩登Perrotin Gallery 1D24

蘿倫·蔡（Lauren Tsai）的沉浸式裝置作品

這次貝浩登（Perrotin）特別設立了一個獨立單元，重點呈現跨媒介藝術家蘿倫·蔡（Lauren Tsai）的沉浸式裝置作品。1998年生於美國的Lauren Tsai，創作橫跨素描、繪畫、雕塑與時間性媒體。此次展位將帶來她的裝置雕塑新作《毒藥女孩》（Poison Little Girl, 2025）。

這件作品結合了鋁、手工吹製玻璃、訂製服裝與汽車噴漆等多重複合媒材，完美展現了她將平面插畫與動畫思維轉化為三維立體空間的精湛能力。在她的創作中，情緒化身為木偶與反覆出現的角色，存在於一個界線模糊的想像空間裡。這個空間並非基於傳統敘事，而是由「心理狀態」所驅動，深刻探討著想法如何延續，以及「記憶與遺忘」之間相互拉扯的張力。

3. 卓納畫廊David Zwirner 1C20

來到Art Basel，作為藍籌畫廊代表之一的卓納畫廊（David Zwirner）當然不能錯過。這次我們想重點介紹比利時當代繪畫大師Michael Borremans以及德國藝術巨匠Gerhard Richter的作品。

Michael Borremans 2019年創作的大型油畫《The Provider》

卓納畫廊展出了Michael Borremans 2019年創作的大型油畫《The Provider》，他以精湛的寫實技巧聞名，畫作帶有強烈明暗對比，巧妙地融入攝影、劇場以及電影的視覺語言，充滿懸疑氛圍。值得留意的是，在去年的Art Basel中，其作品首日便以160萬美元（約1,200萬港元）迅速成交，足見其號召力。

另一大重頭戲在於被譽為「當今最偉大藝術家之一」的德國巨匠Gerhard Richter近期新作，包括數位印刷作品《Strip》（2024）以及《Wolken (blau)》（2025）。其作品遊走於抽象與具象之間，叩問人類與圖像之間的關聯性，曾在蘇富比創下高達三億港元的驚人天價，去年巴黎路易威登基金會曾為他舉辦大型回顧展，而今年佳士得春拍焦點亦是其作品。

Gerhard Richter 1966年油畫作品《雪中的家庭合影》

這次畫廊也帶來其1966年油畫作品《雪中的家庭合影》，可以說是博物館藏品級力作。作品源自一張家庭在雪景前的黑白照片，畫中人物彷彿被凝固在時間之中。Richter用標誌性柔和向上的筆觸，給予畫面一種游移不定的神秘特質，讓畫中人物化作謎團。這幅作品在過去50年來一直由Liechti家族私人珍藏，近年才於市場曝光。

4. Thaddaeus Ropac 1C14

這次Thaddaeus Ropac的展位同樣是大師雲集，當中核心焦點是羅伯特·勞森伯格（Robert Rauschenberg）的《Pasar (Market) / ROCI MALAYSIA》，剛好回應目前M+的特展《勞森伯格與亞洲》。

《Pasar (Market) / ROCI MALAYSIA》

作品標題中的「Pasar」在馬來語中意為「夜市」，絲網印刷圖像來自藝術家1989年「ROCI計畫」期間，在馬來西亞考察時所拍攝的黑白照片，包括標示著胡椒與可可價格的黑板、扛著農產品的男子、畫著雞群的百葉窗，以及象徵ROCI計畫的「海龜」馬賽克拼花。而拼貼的布料則是回應藝術家在旅行期間對紡織品產生的興趣，將自然與城市景象並置，展示當地原住民文化與城市發展之間的衝突。

畫廊亦帶來其他藍籌藝術家重要作品，包括趙無極晚期創作的油畫《05.01.2000》、85歲奧地利國寶級女性藝術家Martha Jungwirth作品、Tom Sachs極具個人風格的「茶碗」雕塑、Alex Katz全新花卉主題作品，以及嚴培明2025年的最新油畫作品《Lioness, Wild Beauty》。

5. 豪瑟沃斯畫廊Hauser ＆ Wirth 1C21

這次豪瑟沃斯畫廊（Hauser ＆ Wirth）帶來了畢加索以及Louise Bourgeois兩位二十世紀藝術巨匠的作品。

畢加索1965年的布面油畫《海灘上的貓與蟹》

畢加索1965年的布面油畫《海灘上的貓與蟹》是其晚年作品，筆觸更加自由、狂放。畫面中，貓和螃蟹在海灘上對峙，構圖充滿張力，作品巧妙地融合幽默感以及對藝術史典故的致敬，顯示出藝術家不受拘束的創作力。

Louise Bourgeois織物雕塑《伴侶》

同時，畫廊也呈現了Louise Bourgeois重要晚期作品，譬如是織物雕塑《伴侶》（2002）。作品中兩尊雕塑緊緊相擁，影射出她晚期對「愛」、「依賴」以及「被拋棄的恐懼」等主題的探討，懸掛的姿態與柔軟材質，精確傳遞出人與人之間信任、親密以及脆弱並存的複雜意象。

Louise Bourgeois《致波特萊爾》（À Baudelaire）

其紙上作品《致波特萊爾》（À Baudelaire）系列，則是透過版畫、水彩與墨水等媒介，與法國象徵派詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）的文學精神展開對話，回應《惡之華》對憂鬱、愛慾以及生命無常的探討，展示藝術家豐沛情感與深厚的文學底蘊。

6. 當代唐人藝術中心 Tang Contemporary Art 1D39

看完大量西方大師作品後，如果想把目光拉回亞洲，就可以到當代唐人藝術中心欣賞艾未未、岳敏君、周俊輝以及Gongkan等焦點亞洲藝術家作品。

當中艾未未作品《生肖 龍首》，將中國文化融入樂高積木媒介，反思當代地緣政治以及社會政治狀況。

岳敏君這次則是帶來《孤島》，作品具有鮮明藝術特徵，三個帶有惡魔尖角的「大笑人」被困在虛空中的狹小綠色基座，三人閉上眼睛缺乏交流，暗示當代人精神世界之封閉。

周俊輝作品《上海灘賭聖於元洲仔直升機坪》將經典香港電影場景與本土景觀巧妙融合，以此喚起觀眾對這座城市的強烈共鳴。

7. Victoria Miro 1C27

來自英國的Victoria Miro畫廊這次帶來英國當代知名藝術家Grayson Perry一系列作品。

Grayson Perry作品(攝：梁嘉欣）

他曾於2003年榮獲英國視覺藝術大獎「透納獎」（Turner Prize），是英國最具影響力且最受大眾喜愛的當代藝術家之一。

他擅長運用色彩鮮豔、裝飾華麗的陶瓷花瓶以及版畫等媒材，來探討當代社會中複雜且深刻的議題。乍看之下，他的陶瓷與掛毯帶有古典與傳統的裝飾美感，但細看其表面的圖案與文字，卻是對現代社會的犀利觀察。他的創作經常圍繞著社會階級、性別認同、消費主義、宗教信仰以及大眾品味等主題展開。

8. Herald Street 3D05

倫敦畫廊Herald Street這次帶來藝術家Sang Woo Kim個展，亦是值得一看。

Sang Woo Kim自幼便從南韓移居英國，跨文化成長背景賦予了他獨特的雙重文化視角。在他的創作中，他直面並剖析了伴隨童年成長而來的深刻疏離感。他將藝術作為一種自我剖析的工具，逐層拆解自己的身份認同，並深入探討「影像」與「感知」之間微妙且緊繃的張力。

在成為藝術家之前，Sang Woo Kim曾擁有活躍的模特兒生涯，但這段經歷也讓他在時尚與商業產業中屢遭物化與商品化。在此次個展中，他透過一系列特寫裁切的自畫像，重塑自己的面貌，重新奪回對自身形象的主導權。在這裡，他不再是被動被觀看的商品，而是掌控凝視與敘事的主體。

在媒材與技法上，Kim透過顏料轉印（Pigment transfer）作品，進一步深化了他對攝影本質、影像在當代社會的流通，以及「觀看」行為本身的哲學思考。特別的是，他並未追求影像的完美重現，反而刻意在轉印的技術過程中製造「偏差」與「失誤」。

9. 陳惠立《靡靡摩摩池》

由瑞銀藝術藏品（UBS Art Collection）特別委託香港藝術家陳惠立創作的互動裝置作品《靡靡摩摩池》，絕對是現場最具趣味的亮點之一。作品靈感源自廣東話的擬態俚語「靡靡摩摩」（mi mi mo mo），用來形容人動作緩慢、拖拖拉拉的狀態。陳惠立刻意為參觀者打造了一個可以名正言順「拖拖拉拉」的喘息空間，邀請大家停下腳步，稍作歇息。

《靡靡摩摩池》概念取材自藝術家近期的畫作《夢見游泳池（十二）》，圓形互動裝置在細節上充滿了巧思與度假氛圍，完美還原了泳池畔的悠閒感。觀眾彷彿踩在波光粼粼的水面上，並運用泳池經典的馬賽克鑲嵌設計，強化視覺上的空間感。而座位更內置按摩滾輪，真正落實了讓疲憊的觀展者放鬆身心的概念。

當互不相識的藏家與藝術愛好者在這個色彩繽紛的「泳池」邊並肩而坐、使用按摩滾輪放鬆，無形中便打破了藝術展中原有的嚴肅與距離感，創造出輕鬆且充滿人情味的時刻。

10. 江記《價/值/ 饕餮》 EN7

江記的全新裝置作品《價/值/ 饕餮》由《價格與價值》以及《饕餮》兩件霓虹藝術裝置所組成。藝術家巧妙地將中國上古神話中象徵貪婪與無底慾望的凶獸「饕餮」，召喚至香港這座高度資本主義城市的天際線之中，將藝術、金錢與人類慾望之間的矛盾直接具象化。

這件作品最引人矚目之處，在於其獨特的「交易機制」。當這件全新霓虹藝術裝置《價格與價值》在巴塞爾藝術展上成功交易後，藏家面臨一個殘酷且深刻的抉擇：只能從「價格」或「價值」中二取其一。

藏家做出選擇後，餘下未被選中的那件霓虹光管，將會被藝術家江記當場砸碎。那些破碎的霓虹燈管殘骸，將與被保留下來的部分共同構成這件作品的「最終型態」。江記強調，砸碎霓虹燈管的行為並非單純的表演，而是拒絕讓「價格」來決定藝術的「價值」。

【巴塞爾藝術展香港展會 2026詳情】

地點： 香港會議展覽中心（灣仔博覽道1號）



貴賓預展（只限獲邀請人士出席）：

2026年3月25日（星期三）

2026年3月26日（星期四）



公眾開放日：

2026年3月27日（星期五）

2026年3月28日（星期六）

2026年3月29日（星期日）

