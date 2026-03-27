走進童話國王的人生──《安徒生的童話世界》（上）｜開卷樂

二零二五年，是丹麥童話作家安徒生逝世一百五十週年。為此，香港恒生大學英文系副教授及系主任曹穎寶博士，聯同各界學者及學生出版《安徒生的童話世界》，以十四篇文章帶大家深入認識這位陪伴過眾多小孩成長的童話國王。

文：香港電台開卷樂｜原題：走進童話國王的人生──《安徒生的童話世界》（上）



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



成書之緣：以港台廣播轉化為文字

二零二五年初，曹穎寶帶領香港恒生大學英文系一眾師生，以「安徒生的童話世界」為題，入選香港電台「社區參與廣播服務」，完成十三輯節目廣播，為大眾補充安徒生創作時代的歷史、文化知識，並剖開安徒生故事中鮮為人知的秘密。

節目反應非常熱烈，而團隊幸得譚國根教授的支持，成功把節目的生命由廣播延續至文字，並邀請更多學者、學生、音樂人參與著書計劃，深化成一本十四章的專著，令讀者能踏入更加豐富的安徒生世界。

安徒生

貧困出身，後聞名世界的童話作家

安徒生的童話故事聞名全球，但他最初的夢想是成為歌唱家。安徒生在一八零五年於丹麥小鎮奥登塞（Odense）出生，父親是一名曾患抑鬱症的鞋匠，母親為洗衣女工。安徒生自小便從父親口中聽莎士比亞的劇作，令他對文學充滿熱愛。可惜的是，安徒生童年便經歷喪父和母親改嫁，歷盡坎坷。和祖父母同住的他，十五歲時為了向歌唱家的夢想進發，便前往哥本哈根，積極參與劇作創作及表演，可惜都未能成名。貧寒出身的安徒生為了夢想，在求學路上，甚至要過上流浪街頭的生活。

幸運的是，安徒生遇上人生伯樂──皇家劇院財務總監喬納斯・柯林（Jonas Collin）的青睞，獲得一筆皇家基金會的資助，讓他能入讀文化學校，並閱讀了許多大文學家的名著，繼續培養對文學的興趣。直到三十歲，安徒生才踏上童話創作之路，並寫出許多流芳百世的經典，漸漸享譽全球，陪伴了多代小孩的童年。

安徒生身世之謎

安徒生童話培養兒童閱讀的興趣，啟發後世。（Getty Images)

安徒生的一生猶如童話：他出身貧寒，卻幸運遇上皇家基金會的資助，靠着努力「出人頭地」。他是唯一一位被允許見弗雷德里克七世遺容的非皇室成員；除此之外，安徒生在就讀文化學校時，更享有皇室及上層貴族後代的權利，犯錯能免於責罰。安徒生在自己的日記中，表達了自己「不願擔任國王」的想法，而直到安徒生去世前不久，他還寫下了這一句意味深長的話：

「我的另一個名字是克里斯蒂安九世（Christian IX）。」

部份人認為安徒生是丹麥國王克里斯蒂安八世的私生子，雖然事實無從稽考，但以上種種線索，都似乎透露着安徒生的身世或許與皇室有莫大的關係。

童話故事不是小孩專屬

安徒生出生於丹麥第三大城市奧登斯，當地有紀念他的雕塑。（Getty Images）

安徒生的寫作風格大致可分成三個階段：第一階段，是安徒生三十至四十歲左右的「進取期」（一八三五年至一八四五年）。這時期的作品大多依照《格林童話》，或改編民間故事。正值青年時期的安徒生非常渴望成名，其故事裏的主人公都是一步步走向成功，較少談及道德規範。代表作有《打火匣》、原創童話《醜小鴨》等。

第二階段，是安徒生四十至四十七歲左右的「成熟期」（一八四五年至一八五二年）。這時安徒生漸漸收穫到名氣，開始書寫人性、描繪社會民生，尤其是有關貧窮困苦、憐憫小孩的題材。例如：《賣火柴的小女孩》、《母親的故事》。

村上春樹站在安徒生的故居外留影。（路透社）

第三階段，是安徒生四十七至六十八歲的「黑暗期」（一八五二年至一八七三年）。這階段的安徒生常用象徵手法書寫社會黑暗面，以黑色幽默直接諷刺時弊，例如：《小鬼和太太》。安徒生寫的童話不僅是小孩子閱讀的書籍，也能引發成人的深思。

安徒生為我們帶來的，除了是引人入勝的童話故事，還有推動後世創作的力量。《安徒生的童話世界》非但以文字記錄安徒生的一生，作者之一何建業還創作了安徒生之歌用音符回饋這位偉大的童話國王。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬。）