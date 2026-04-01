CCDC城市當代舞蹈團公佈新舞季「疊景」　一文看清4大必看焦點作

創立於1979年的城市當代舞蹈團（CCDC），不知不覺已踏入第47個舞季。日前，CCDC公佈了2026-27 舞季節目發布會，不單是藝術總監桑吉加上任後的第二個舞季，舞團更在當日同步揭曉了全新的品牌標誌，宣告CCDC正式邁入一個新的篇章。



(CCDC)

今年桑吉加為觀眾帶來了全新主題「疊景」（Sensory Matrix），在這個充滿變數與交融的時代，「疊景」一詞正好捕捉了當下社會與個人內心的複雜狀態。新舞季不僅呈獻多個極具份量的原創舞台作品，更將觸角延伸至文化交流、人才培育與社區連結，向世界展示香港舞蹈的強大力量。

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在發布會上，創作及策劃團隊分享了這個主題的深層意義。「景，人，事，層層疊疊；你中有我，我中有你。」這是新舞季對「疊景」的理解。我們身處的世界，生活從不是單一底色，複雜之中也可以蘊含繽紛。感官與共情在「疊景」中互生，那份連結直達靈魂深處，亦是 CCDC 希望透過今季作品帶給觀眾的體驗：在層層交疊的時空與情感中，感受「此刻，即當下」。

焦點節目巡禮

1. 《兩咚咚》（2026年5月29日至31日｜葵青劇院演藝廳）

作為新舞季的前浪，《兩咚咚》是一場雙拼的舞蹈盛宴，由台灣編舞家陳武康的〈休息記〉與香港編舞家黃振邦的〈流離半空中〉組成。

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陳武康從「休息」這個日常概念出發，巧妙地在舞者的觸碰、支撐之間，穿插極具共鳴的粵語流行曲，將個人情感與香港的集體記憶串連起來；而黃振邦的作品則源於極端情緒中的清明掙扎，將人類懸置於秩序與失衡的邊界，展現念頭層層交疊、生滅不息的心理狀態。兩部作品一動一靜，極具張力。

2. 熠熠炅系列《生如夏花》（2026年7月31日至8月2日｜西灣河文娛中心劇院）

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舞蹈的傳承在於生生不息的創作力，「熠熠炅」系列今年帶來《生如夏花》，這是一部完全由 CCDC 新生代舞者親自編創的作品。觀眾將能在這個極具生命力的舞台上，見證年輕舞者們如夏花般絢爛的青春盛放，感受香港當代舞壇的新銳力量。

3. 佼佼錚錚系列（2026年10月30日至31日｜東九文化中心劇院）

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本季重磅之作，將前荷蘭舞蹈劇場 (NDT) 藝術總監依利．基利安 (Jiří Kylián) 的經典作〈無眠〉與藝術總監桑吉加的新作並置。〈無眠〉以抽象肢體勾勒失眠者的孤寂與意識下游移；桑吉加則以身影與歲月輕輕重疊，延伸情感與關係的流動。兩位大師的作品互為迴響，在虛實之間探索人類最深層的感官連結。

4. 《疊疊不休蔓蔓舞》（2027年1月｜香港文化中心劇場）

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作為呼應「疊景」主題的壓軸之作，這部作品將 CCDC 歷年的經典舞段與全新創作進行連續的層疊交織。舞者將在觸覺、聲響與視覺節奏的引領下，於熟悉與重組的歷史碎片中穿梭。

在地 x 至外

除了精彩的本地演出，桑吉加帶領下的 CCDC 亦積極拓展國際版圖。新舞季將延續「在地 x 至外」的雙向交流模式，讓香港的舞蹈力量如潮汐般在不同地域間往來，引發文化漣漪。

HOTPOT 東亞舞蹈平台

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由香港、首爾、橫濱三地舞蹈節聯合舉辦的「HOTPOT 東亞舞蹈平台」，今年將移師南韓釜山，於第三屆釜山表演藝術博覽會內舉行。CCDC 將精挑多位香港年青新晉編舞的作品遠赴釜山，向來自世界各地的策展人展示香港當代舞蹈的獨特視野，以舞會友。

城市當代舞蹈節 (2026年10月23日至31日)

(CCDC)

在積極「出走」的同時，CCDC 亦將世界帶回香港。今年的「城市當代舞蹈節」將於全新啟用的東九文化中心舉行。舞蹈節將匯聚中、日、韓等地的青年編舞，透過工作坊、大師班與連場演出，為亞洲新生代編舞搭建對話平台，進一步拓展本地觀眾的舞蹈視野。