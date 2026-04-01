台灣《嫌疑犯X的獻身》舞台劇 莫子儀葉文豪神還原推理對弈｜何故

《嫌疑犯X的獻身》首次授權台灣改編的舞台劇，忠於原著，演員出色，劇力萬鈞，非常感人！



《嫌疑犯X的獻身》舞台劇由笨鳥工作室出品，楊帛翰擔任製作人，吳維緯導演及劇本改編，黃懷萱劇本翻譯及擔任執行舞監，莫子儀、葉文豪和梅若穎主演，其他演員包括：高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀，這是一部充滿驚喜的大型劇場製作！去年12月在台北初演時，時間未能配合，改為以早鳥優惠購買了2026年3月20日在高雄演出的首場，這正是我今次快閃高雄的主要原因！

《嫌疑犯X的獻身》可算是東野圭吾的代表作品，囊括了日本第134回「直木賞」、第6回「本格推理大賞」、2006年「週刊文春推理小說 Best 10」第1名、2006年「這本推理小說真厲害！」第1名、2006年「本格推理小說 Best 10」第1名等殊榮，亦入圍了2012年美國推理小說界最高榮譽的「愛倫坡獎」（Edgar Awards）最佳小說獎（Best Novel）及「巴瑞獎」（Barry Award）最佳新人獎（Best First Novel），由福山雅治主演的連續劇《神探伽利略》大受歡迎後改編成為賣座電影，從此成為了不少讀者心目中的神作！

《嫌疑犯X的獻身》舞台劇以「愛是什麼？」為主題，講述曾經的數學天才，現時卻是一個不受歡迎的中學數學教師石神哲哉（莫子儀 飾），發現鄰居花岡靖子（梅若穎 飾）和其女兒花岡美里（黃云歆 飾）錯手殺害纏擾她們的前夫富樫慎二（許懷民 飾），石神為了某些原因決意守護花岡母女，以縝密的邏輯算計設了一連串的佈局，令負責此案的刑警草薙俊平（高英軒 飾）沒法查出真相，只好向他的老友，也是石神昔日同窗的物理學副教授湯川學（葉文豪 飾）尋求協助，兩大高手因此展開了連場推理對弈……

《嫌疑犯X的獻身》舞台劇在高雄衛武營歌劇院舉行，這裡可以容納2236位觀眾，舞台規模更是全台灣最大。我坐在1區AA列的第一排，可以近距離欣賞到莫子儀等實力派演員的精彩演出，特別動人又有feel！而在二至三樓的觀眾，也可以欣賞到精心設計的舞台佈置。《嫌疑犯X的獻身》的舞台、燈光、音樂和影像，交織出電影級視聽效果，重點是呼應劇情，為觀眾帶來不一樣的劇場體驗，負責舞台設計的謝均安、燈光設計的賴科竹、服裝造型設計的謝建國、音樂設計的卓士堯、影像設計的王奕盛、梳化統籌的陳懿凡、以及道具統籌的林育全，連同其他幕後工作人員，都是功不可沒！

《嫌疑犯X的獻身》舞台劇由東野圭吾親自監修劇本，貼近原作的世界，因此沒有連續劇版本由柴崎幸飾演的女警內海薰，雖然略嫌推理不足，但勝在扣人心弦，成功牽動觀眾情緒！莫子儀固然是精彩絕倫，最後的歇斯底里令人動容。葉文豪演活了一個帶有其風格的「湯川學」，不遜於福山雅治的「神探伽利略」。梅若穎和黃云歆這對母女真的惹人憐愛，高英軒和謝孟庭的互動很有趣，周明宇也善用了他的身高優勢。最重要是一眾演出擦出火花，而且，「藍衣人」身兼工作人員和遊民角色的安排也值得一讚，可以看見導演的心思。

《嫌疑犯X的獻身》舞台劇演出前，製作人楊帛瀚為觀眾進行了約15分鐘的講解，分享製作的緣起、演出的主題、以及本劇的「五大賣點」，這個名為「演前導聆」的安排很有意思！一直以為《嫌疑犯X的獻身》是大家非常熟悉的名作，然而，在中場休息及散場前往捷運站的路上，我從其他觀眾的對話中，發現不少真的沒有看過小說和電影，對此我真的「完全沒有頭緒」啊！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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