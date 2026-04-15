書介｜賣國賊還是救國臣？從私密信函與奏摺　重識晚清重臣李鴻章

晚清，是一段既熟悉又爭議頗多的歷史。作為身處王朝崩潰邊緣的核心人物，李鴻章的四十年宦海生涯，恰是大清帝國從苟延殘喘到走向覆滅的縮影。香港三聯書店出版的《李鴻章與晚清四十年（增訂版）》帶領讀者走進歷史現場，在奏摺與信函之間，重新認識這位身處風暴核心的晚清重臣。

文：王珺



此書最動人的地方，在於它不從宏大敘事出發，而是從一份份具體文本切入。奏摺，是李鴻章對皇帝的「工作報告」，字字精煉，藏著縱橫捭闔的政治智慧與官場謀略；信函則是他卸下心防的「私人心聲」，直白真摯，流露著面對時局的無奈、掙扎與真實心境。兩相參照，打破了對李鴻章「賣國賊」或「救國臣」的單一評判，讓讀者看見一位衰世重臣在時代巨變中的探索與掙扎——他既敢為天下先，開創近代軍事與實業，推動洋務運動艱難前行。以下從《李鴻章與晚清四十年（增訂版）》摘錄：

在《籌議製造輪船未可裁撤摺》中，他首先高屋建瓴指出，中國面臨的形勢是「合地球東西南朔九萬里之遙，胥聚於中國，此三千餘年一大變局也」！西方列強通過印度從南洋逐漸向東北侵略，闖入中國邊界甚至腹地，這是中國歷史上前所未有的。西方列強之所以能橫行中土，中國之所以受制於西方各國，就在於中國傳統的弓矛、小槍、土炮不敵彼之後膛槍炮；中國傳統的舟楫、艇船、炮划不敵彼輪機兵船。在這種情況下，不要說「攘夷」，就是維持現在局面也要學習、製造西方的船炮。謀求自強之道在於「師其所能，奪其所恃」，「若我果深通其法，愈學愈精，愈推愈廣，安見百數十年後，不能攘夷而自立耶」？日本是一小國，為自保而學習西方，結果近年來反而「逼視我中國」，「中國可不自為計乎」？他進而指出：「士大夫囿於章句之學而昧於數千年來一大變局，狃於目前苟安而遂忘前二三十年之何以創巨而痛深，後千百年之何以安內而制外？」這正是要求停止造船論的由來。因此「國家諸費皆可省，惟養兵設防、練習槍炮、製造兵輪之費萬不可省。求省費則必屏除一切，國無與立，終不得強矣」。他坦言他們並非不知道開始製造船艦花費甚巨，「為國家籌久遠之計，豈不知費巨而效遲哉」，但現在必須開辦此事，否則今後將後悔不及。如果現在停辦，不但前功盡棄，而且將為外人恥笑，並進一步助長列強侵略中國的野心。「由是言之，其不應裁撤也明矣。」

李鴻章（視覺中國）

李鴻章善於自保，在權力博弈中維護自身勢力和利益，最終窮盡一生維護大清這間「紙糊的破屋」，卻落得千古罵名：

「我辦了一輩子的事，練兵也、海軍也，都是紙糊的老虎，何嘗能實在放手辦理？不過勉強塗飾，虛有其表，不揭破猶可敷衍一時。如一間破屋，由裱糊匠東補西貼，居然成一淨室，雖明知為紙片糊裱，然究竟決不定裏面是何等材料。即有小小風雨，打成幾個窟窿，隨時補葺，亦可支吾應付。乃必欲爽手扯破，又未預備何種修葺材料，何種改造方式，自然真相破露，不可收拾，但裱糊匠又何術能負其責？」

李鴻章外購的超勇號巡洋艦，其與揚威號的性能並不甚令北洋海軍滿意。（維基百科公有領域）

《李鴻章與晚清四十年（增訂版）》透過對奏摺行文、策略的細緻解讀，揭開晚清官僚體系的權力博弈、人事佈局與制度困境，讓讀者不僅認識李鴻章，更理解他所處的那個時代。此次增訂版在原有基礎上作出修訂與補充，結構更為清晰，論證更臻嚴謹，亦提升了整體敘事的流暢度。對讀者而言，它既是一部可讀性極高的人物歷史書，也是理解晚清政治運作與近代轉型困境的重要讀本；對歷史愛好者而言，更是一部能引人反思歷史評價標準的作品。

梁啟超曾言：「吾敬李鴻章之才，吾惜李鴻章之識，吾悲李鴻章之遇。」當我們重新翻讀李鴻章的奏摺與信函，也是在重新思考：在一個風雨飄搖的時代，身居高位者究竟有多少選擇？而歷史，又該如何記住他們的掙扎與探索？

（本文獲香港三聯授權轉載，圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）