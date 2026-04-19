以妖怪寫地景，也寫人情──麥樹堅《人間異冊》（上）｜開卷樂

妖怪主題一直是影視及文學創作的熱門題材，並早就出現於中西方的宗教神話及民間傳說中。六位香港作家包括：麥樹堅、譚穎詩、趙曉彤、徐焯賢、李日康和余婉蘭合著的短篇小說集《人間異冊》，收錄了以「妖怪」為主題，融合香港地景的六個短篇小說。



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第「異」部曲，呈現多樣角色面貌

由六位作家以共同主題合撰的短篇小說集，這個配置對某些讀者來說應該有點熟悉。皆因徐焯賢早於二零二四年策劃的第一部曲，正正同樣由六位香港作家合撰、以動物為主題的短篇小說集《背脊向天》。今年出版的《人間異冊》的「異」字剛好與「二」同音，沿用第一部的製作團隊、以新的作家組合與讀者見面。

徐焯賢坦言並不希望為《人間異冊》定義文類而限制讀者的想像；另一方面，呈現香港作家更多意想不到的面貌，才是他的期望與重視之處。他留意到，作家們在《背脊向天》的寫法主要透過動物意象折射人的想法，並非以動物為主角創作故事，似乎略顯拘謹；反觀《人間異冊》中，六篇故事性質迥然不同：志怪小說、西方奇幻故事，當中涉及家庭、社會等話題的探討；角色設定方面，既有中國傳統妖怪，也有西方妖精及水怪，以及鬼魂。六位作家、六部作品，在沒有坐在一起商討分工的前提下，也完全沒有「撞橋」。眾聲喧嘩，正好呼應了徐焯賢對此系列的期望。

麥樹堅〈狐狸峽〉

和宜合道（一起行山闖蕩去提供）

「鬼神妖怪」和「香港地景」，這個組合聽來呈現實與超現實的對比。怎樣把它們融合成一個故事，非常考驗作家的功力。

麥樹堅的作品〈狐狸峽〉選擇了書寫狐狸精、樹精等傳統妖怪，編者林逆於後記直言：「這（〈狐狸峽〉）根本是現代志怪小說的變奏。」現職為香港浸會大學語文中心一級講師的麥樹堅，過去曾出版散文集《板栗集》、長篇小說《囈長夜多》等。中文系出身的麥樹堅，在過去收穫不少閱讀《聊齋誌異》、《封神榜》等中國明清經典志怪小說的經驗。對比另外五位作家的作品，讀者閱讀〈狐狸峽〉時，也能明顯地感受到志怪小說的筆法。

〈狐狸峽〉在《人間異冊》中「打頭陣」，講述少女葵與姑姐一同生活的奇遇。狐狸峽，實為荃灣北部和宜合的本名，前身為一條客家村落。因狐狸是不祥動物而被客家人改名命為和宜合。麥樹堅憶述當初徐焯賢找他合撰時，給了他三個指引：其一為要與香港地方相關；二為要與妖怪相關；三是不可以止於獵奇，於是便想到自己較為熟悉的狐狸峽為主題。在建構故事脈絡時，麥樹堅希望透過此作，探討人類社會的生活與自然之間的平衡點。故此在故事中創作了居於梨木樹的「梨樹精」、香粉寮沉香木化成的「牙香樹精」等角色。所謂「人死為鬼，物老成精」。麥樹堅認為，這些「精靈」的所在地，其實是該物種最後一個藏身之處。人類為了城市發展，令香港許多本土動物因居住地收窄而失去生存空間。屬於自己的最後一片淨土被破壞，留守在那片地的生命又有何計可施呢？〈狐狸峽〉則給了讀者一個窺探香港地方史的機會，在了解香港地名的同時，也反思城市發展前後的變化對自然帶來的影響。

香粉寮村（CATT'S BLOG授權使用）

妖怪與人的共存之道

我們活在視覺資訊豐富的時代，對妖魔鬼怪的外形已有圖像化的印象。而《人間異冊》書寫的，卻大多是像人一般生活，甚至是欲學習、體驗成為人類的妖怪。人與妖怪之間的界線未必是割裂的，當中也許存在互相理解的空間。

過往極少書寫志怪小說的麥樹堅，藉這次創作機會思考人與動物共存的可能：「我覺得人和妖怪是共存共處的，只是『看到』與『看不到』的差別。」他認為妖怪仿如動物的精英，歷經修煉化為人形；而同時看得到人和妖怪的人，就能成為兩個維度的橋樑，令人與動物走得更近。不同形態的生命之間在互相爭取生存空間，當中衍生的現實問題，麥樹堅就在故事中寫出了最溫柔的解答。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）