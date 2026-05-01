5月演出|重慶森林爵士夜+瑪蒂爾達音樂劇深圳上演+搖滾芭比香港版

【舞台劇/芭蕾/演出/音樂會】來到五月，各位藝文迷相信已預先購票，準備好參與今年「法國五月」的連串精彩盛事。但「法國五月」以外的藝文活動，其實精彩程度亦不相上下，不但有活動讓你一邊感受維港吹來的微風，一邊聽著J爵士樂團傾情演繹《重慶森林》的意象；亦有由西九演藝與Motion 27聯合主辦及製作，百老匯最搖滾的音樂劇《搖滾芭比》香港版演出；甚至可以一家大細，一同欣賞迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會等，節目繁多，相信總有一個活動適合你！



Gentle Pause 爵士映畫:《重慶森林》戶外微醺光影爵士之夜

王家衛的《重慶森林》描繪了現代都市人的寂寞與浪漫，可說是香港影史上不會「過期」的經典之作。本地創意策劃團隊 Gentle Pause 就特別以此電影為靈感核心，與爵士樂團 「翻騰三周半」 跨界合作，在即將舉行的 Jazzing Cinema 系列活動中，示範如何將大銀幕上王家衛的獨特美學色彩，轉化為觸手可及的沉浸式文化體驗。

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這場獨特體驗選址K11 Musea 6樓的Sculpture Park舉行，讓各位藝文迷及王家衛的忠粉在維港海風吹拂下，感受樂團的精彩演繹。現場爵士樂除了與城市入夜後霓虹交錯的景致交相輝映，更與《重慶森林》的意象完美契合，以旋律意景深化故事中訴說的都市孤獨，在光影、旋律與情感的交織下，重新感受香港及這套經典電影之美。

Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》

日期：2026年5月1-2日 (星期五&六)

時間：18:00 - 19:30（時長90分鐘）（最早5pm可入場）

地點：K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

Dress Code: 綠色或黃色



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法國5月藝術節：羅玧宣 X Bojan Z 爵樂香頌

曾榮獲法國「藝術與文學勳章」軍官勳位、被譽為韓國第一爵士天后的羅玧宣（Youn Sun Nah），即將於五月強勢登陸香港，為香港的樂迷帶來震撼難忘的爵士樂表演！今次演出，她將與當今歐洲樂壇獨樹一幟、曾獲多項大獎肯定的法國爵士鋼琴家 Bojan Z 攜手，在台上展開一場跨文化對話，重新解構冰島音樂女神Björk 、 古典歌后Nina Simone 等人的名曲，並賦予全新生命力。

羅玧宣的獨特聲線難被歸類，她以極致的聲線掌控力游走於爵士、香頌、搖滾與古典之間，就連英國的《衛報》都曾驚嘆於她能在強大戲劇張力與前衛即興中切換自如。而法國爵士鋼琴家 Bojan Z 則擅長將巴爾幹半島的民謠律動注入當代爵士，令人期待兩位頂尖音樂家將會在舞台上如何激盪出精妙的音樂盛宴。

羅玧宣 X Bojan Z 爵樂香頌

日期： 2026年5月1日 (星期五) 8:00 PM

地點： 香港大會堂音樂廳

票價： $580 / $480 / $380 / $250



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優惠期：2026年4月14日 至 至2026年4月27日

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5月9-10日 > 迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會

法國五月2026：鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

今年法國五月的節目一如既往地豐富，其中古典樂迷今年的必看清單上，必定有這場由韓國頂尖鋼琴家與法國新銳弦樂四重奏聯手呈獻的音樂會。首位奪得國際頂級賽事「范．克萊本國際鋼琴大賽」金牌的韓國鋼琴家鮮于睿權（Yekwon Sunwoo），以收放自如、極具穩定性且氣勢磅礡的演繹見稱。《芝加哥論壇報》曾形容他是「技藝精湛、氣勢磅礡的鋼琴家，能以雷霆之勢演奏卻始終優雅從容」。獨家買1送1購票

今次蒞臨法國五月，鮮于睿權將帶來他在大賽中的獲獎曲目——法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》。此外，他更會夥拍來自巴黎、2025 年榮獲法國評論家協會「年度音樂新秀」大獎的艾爾米爾四重奏（Quatuor Elmire），共同挑戰法朗克極具難度的鋼琴五重奏。當晚完整曲目還包括貝多芬弦樂四重奏 Op. 59 No. 3「拉祖莫夫斯基」及德布西弦樂四重奏，橫跨古典、浪漫、印象派至現代，打造一個令人難忘的炫技之夜。

鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

日期： 2026年5月12日 8:00 PM

地點： 香港大會堂劇院

票價： $520 / $480



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法國五月2026：星海音航沉浸式音樂會

想在急速的城市節奏中尋找一個可以真正「停一停」的時刻？那就要留意沉浸式音樂會《星海音航》。

《星海音航》由法國跨領域藝術家Symbiose與音樂人IUNI聯手創作，Symbiose的藝術哲學靈感源自菌絲網絡的共生概念，致力以新科技打造沉浸式、以人為本的體驗，拒絕工具化的冰冷數碼美學；IUNI則擅長融合鋼琴原聲與電子音樂，音樂深受Ólafur Arnalds、Nils Frahm等北歐藝術家影響，細膩而充滿張力。獨家買1送1購票

演出以跨越「無限微小」到「無限宏大」為概念，每一滴液體在舞台上幻化成浩瀚宇宙，閃耀、湧動、流淌，展現生命的無限可能。觀眾不只是旁觀者，而是整個詩意旅程的參與者，透過感官的開啟，在流動的光影與共鳴的聲音中，重新建立與自然世界的連結。

星海音航沉浸式音樂會

日期： 2026年5月30日至31日 (星期六至日) 2:30 PM & 5:00 PM

地點： 大埔文娛中心黑盒劇場

票價： $250



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浪人劇場《哨鹿》

浪人劇場與已故文學巨匠西西一向有深切連結，其對西西作品的獨特轉化，亦曾獲得作家本人的高度肯定。繼前作《象是笨蛋》後，來到劇團成立二十周年，浪人劇場今次將西西另一經典小說《哨鹿》搬上舞台。

這部由西西於 1980 年代創作的經典小說，靈感源自一幅乾隆時期的木蘭圖《哨鹿圖》，由三位清朝皇帝的御用西洋畫家郎世寧所畫。「哨鹿」源自滿語「木蘭」，即獵人用哨假扮鹿聲，從而引誘並獵鹿。這層含意令西西創作了雙軌並行的故事，一條線環繞講述乾隆作為一國之君的內心孤寂與自我投射，另一邊廂則以鄂倫春族少年、「哨鹿人」阿木泰為核心，被捲入一場刺殺乾隆的政治迷局，側寫十八世紀清朝的政治角力與文化日常。

浪人劇團以擅長的「劇場魔幻」美學，重新演繹這場交織的雙軌敘事，完美延續劇團近年對文學改編與歷史敘事的探索，讓觀眾感受一場不只重現乾隆盛世，而是要凝視歷史裂縫、質疑自身定位的文學劇場。

浪人劇場《哨鹿》

日期：5月8及9日 8pm，5月10日 3pm

地點：西灣河文娛中心劇院



香港版《搖滾芭比》重演

百老匯傳奇音樂劇《搖滾芭比》（Hedwig and the Angry Inch）香港版，將於 5 月 15 日至 31 日在西九文化區自由空間大盒重演！回溯去年首演時，該劇在跨媒介導演林俊浩的創新手法，及鄭君熾精湛的粵語譯詞下被巧妙地在地化，一舉奪得香港舞台劇獎五項提名，成為年度話題之作。今次重演更獲本地創作歌手J.Arie雷深如加盟，反串飾演「丈夫」Yitzhak，令人期待她的加入將為作品注入怎樣的驚喜。

《搖滾芭比》講述東德搖滾歌手 Hedwig 經歷變性失敗與情感背叛後，以華麗變裝與音樂展開復仇與自我救贖的旅程。今年重演陣容除了有J.Arie驚喜加盟外，音樂劇才子鄭君熾再度領銜飾演 Hedwig；音樂總監李端嫻則帶領香港版限定樂隊The Angry Inch現場伴奏。結合 DJ 派對與主題酒吧，創作團隊亦塑造破格創新的嘉年華式體驗，打破傳統觀演界限，為觀眾帶來難忘一夜。

由於早前預售反應熱烈，官方早前已宣佈加開四場（5/27、5/29-31），合共上演 13 場。這場融合變裝藝術與澎湃搖滾、笑淚交織的感官饗宴，絕對不容錯過。

西九演藝 x 林俊浩 x 鄭君熾：《搖滾芭比》



日期及時間：15-16, 18-20, 22-23, 25-31.5.2026 | 7:45pm

地點：自由空間大盒 The Box, Freespace

門票：$988, $888, $788, $588

*粵語演出，輔以中英文字幕

**適合18歲或以上人士 Suitable for ages 18 and above



瑪蒂爾達 Matilda The Musical

由英國皇家莎士比亞劇團打造的倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical），是英國「國寶級」音樂劇，不但在倫敦西區及紐約百老匯公演叫好叫座，多年前在亞洲巡演亦引起轟動，甚至被媒體形容為「現象級」文化事件。如今這齣現象級音樂劇，將於5月1日至6月21日在深圳上演，演出長達近兩個月，對早前錯過入場欣賞的香港觀眾而言絕對機會難得。

音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical）海報（七幕人生）

《瑪蒂爾達》是改編自英國童話大師羅爾德·達爾（Roald Dahl）1988年出版的同名小說，音樂劇自2011年首演至今，全球累計觀演人次已超過1,100萬。故事講述主角瑪蒂爾達（Matilda）在面對壓迫，超能力回擊不公的故事，劇中一句「Even if you're little, you can do a lot」（即使你很渺小，也能有所作為），正是全劇核心訊息。

劇目以兒童視角出發，討論的卻是更廣泛的社會主題，小朋友看得投入，大人也能找到共鳴。這套音樂劇以音樂推進敘事，配合舞台、歌曲與舞蹈，不需太多背景知識也能看得明白，備受不少權威媒體推崇，例如獲《泰晤士報》形容其「讓人無法抗拒」；《星期日泰晤士報》稱劇中曲目為「殺手級歌曲，牽動人心」；一向以嚴格見稱的美國《紐約時報》劇評人亦寫道「沒有什麼能比得上它」。對未看過音樂劇的觀眾，或第一次帶子女入劇場的家長來說，絕對是必看之選。

【演出資訊】

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

時間：2026年5月1日至6月21日

演出總時長約150分鐘，包含中場休息20分鐘；英語演出，中文字幕



誼樂社 x 大館「百味樂章」音樂會

由著名大提琴家李垂誼創立，並擔任藝術總監的「誼樂社」，將會在大館這座歷史氣息濃厚的古蹟，舉辦四場《百味樂章》音樂會。今次活動深受大館及中環一帶歷史啟發，漫妙的旋律在特別調製的香氛襯托下，悄然喚醒記憶，交織出一場細膩而動人的感官體驗。

4場音樂會的內容略有不同，其中5 月 29 至 30 日的室樂團音樂會中，李垂誼將獨奏庫普蘭的抒情名作《音樂會小品》；到了 31 日，他更會領銜室樂小組演出南非民俗旋律巴赫的作品及巴赫作品，極具跨界色彩；而中提琴家魯柏更會將空靈飄逸的「泛音喉唱」技巧即興融入表演中，展現普世音樂的獨特共鳴。

本次演出由「樂・誼獨奏家樂團」擔綱，更特別邀請到愛沙尼亞小提琴家貝茲洛尼及前萊比錫布業大廳樂團中提琴家魯柏參與，讓旅居海外的樂壇精英與本地才俊匯聚一堂，共同探索中環與大館一帶深厚的文化傳承。另外，誼樂社與本地香氣藝術家蔡宛蓉合作，為演出度身設計專屬香氣，讓觀眾在悠揚樂聲與香氣芬芳中，喚醒對這片土地的歷史記憶。

室樂團音樂會

日期及時間：2026 年 5 月 29 - 30 日（五 - 六）晚上 8 時

*全長約 1 小時 15 分鐘,包括一節中場休息。演出場內會使用天然精油。



室樂小組音樂會

日期及時間：2026 年 5 月 31 日（日）下午 2 時 及下午 4 時

*全長約 1 小時,不設中場休息。演出場內會使用天然精油。另設「多元文化故事分享」古蹟導賞團,名額有限,先到先得。

