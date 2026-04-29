中藝66週年逐藝新光盛典　非遺華服秀珠寶原石展探討傳統工藝轉型

創立於1959年，陪伴香港人走過逾半世紀的文化零售地標「中藝」迎來66週年。今年中藝打破傳統框架，於瑞吉酒店舉辦了以「逐藝新光」為主題的66週年誌慶活動。



是次活動有別於一般的品牌週年晚宴，主辦方將重點放在「非遺華服大秀」及「珠寶原石展」兩大核心內容，並宣佈珠寶玉石交易中心正式開幕，反映出該品牌正嘗試從單一的傳統工藝品零售，拓展至涵蓋源頭交易、珠寶服務及文化體驗的多元業務形態。

非遺華服大秀

是次盛典的其中一項主要活動為「非遺華服大秀」。這場時裝秀以「逐藝新光」為主題，邀請了多位海內外設計師及非遺傳承人參與，旨在展示國家級非物質文化遺產如何與現代服裝設計相結合。

參與走秀的設計師各自運用了不同的傳統工藝。金頂獎設計師曾鳳飛聯合品牌「扶臻」推出了「蜀闕」系列，將四川傳統的蜀錦工藝融入設計之中；設計師古阿新則首次在香港的秀場上發表作品，大量運用苗繡與蠟染技術，呈現獨特的少數民族風貌；阿牛阿呷的作品則聚焦於彝族服飾的現代化，應用了彝族藍染及羊毛擀氈等傳統技藝。

此外，時裝秀亦體現了跨文化的設計交流。德國藝術家 Kathrin von Rechenberg 以廣東特有的傳統面料「香雲紗」為核心材料，結合西方的立體剪裁與設計語言，帶來了「飛天·序」系列。

另一方面，中藝旗下的服裝品牌「天工閣」也發佈了全新的旗袍系列，將蘇繡、緙絲等精細的非遺工藝應用於當代旗袍設計中，嘗試在保留中式古典元素的同時，使其更符合現代人的穿著習慣。

珠寶原石展與翡翠公盤

在服飾之外，珠寶玉石業務也是中藝轉型的重要一環。4月28日同步開幕的「珠寶原石展」，展示了品牌在珠寶產業鏈上的整合能力。據主辦方介紹，中藝透過與海內外礦場的長期合作，並利用「一帶一路」的貿易通道，直接從源頭引進原石。

展覽現場劃分為原石展示區與成品珠寶陳列區，並安排了資深珠寶鑑定師及設計師駐場，為參觀者講解原石鑑定、設計構思及製作工藝等專業知識。這種模式旨在為藏家及業界人士提供從原石採購、設計到成品製作的一站式服務。

與此同時，作為誌慶活動的前奏，中藝已於4月24日至30日在香港潤維創坊舉辦了「翡翠珠寶公盤」。公盤現場展出了高品質的翡翠原石及高端成品，為買賣雙方提供了一個實地鑑賞與交流的空間。中藝表示，舉辦公盤的目的是希望建立一個專業、透明的翡翠珠寶交易生態，落實「所見即所得」的交易原則，這亦有助於豐富香港作為國際珠寶交易市場的產品供給。