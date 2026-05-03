大濛影評｜悲情城市裡見證人性真善美　柯煒林演繹大放異彩｜何故

《大濛》在白色恐怖中流露黑色幽默，在悲情城市裡見證人性的真善美，柯煒林唯妙唯肖的精彩演出，香港觀眾特別有親切感！



《大濛》香港版海報

《大濛》由葉如芬及李烈監製，陳玉勳編劇及執導，方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、陳以文等好戲之人主演，還有劉冠廷驚喜客串，台前幕後近乎完美的組合，既是2025年台灣票房過億的五部台灣電影之一（其餘四部分別是《96分鐘》、《角頭－鬥陣欸》、《泥娃娃》和《陽光女子合唱團》），也是在2025年，甚至近十年內，最能打動我的台灣電影！

《大濛》的故事由民國43年（1954年）開始，15歲的嘉義農家少女黃秋月（方郁婷 飾）得悉兄長黃育雲（曾敬驊 飾）因為政治案件被槍決後，不理家人的反對，決定獨自前往台北尋找姊姊阿霞（9m88 飾），籌措贖回兄長遺體的費用。在這趟充滿未知與危險的旅程中，阿月結識來自廣東的退伍三輪車伕趙公道（柯煒林 飾），趙公道伸出援手守護阿月，在動盪時代的迷霧中互相扶持，發展出一段超越血緣、溫暖人心的情誼。

《大濛》的片名發音接近台語「罩雺」，代表「霧」，藉此象徵那個時期的黑暗與混沌，片中也借黃育雲創作的故事，呈現出「雲」和「霧」的意象。「黃育雲」這個名字，不禁令人聯想起「二二八事件」時，被便衣人員帶走後失蹤的王育霖檢察官。《大濛》從死難者家屬阿月的視角出發，由威權統治時期，走到政黨輪替的民主時代，見證台灣的變遷，向那些年的「雲」和「霧」致敬。

（《大濛》劇照）

《大濛》是一部以台灣白色恐怖時期為背景的公路電影，這是阿月和趙公道的故事，也是在大時代下不同小人物的故事，當中不只是抗爭者和殉道者（黃育雲），也有當權者（陳以文飾演的特務頭子范春）和孤假虎威之徒（蕭東意飾演的殯儀館職員），亦有在威權中選擇妥協（蔡昌憲飾演的二雄）、沉默（林雨宣飾演的醫師太太）、求生的普通市民（陳竹昇飾演的阿月叔叔），還有因為生活困境而淪為流氓（胡智強飾演的阿林仔、陳俊成飾演的人口販子）、盜賊（劉冠廷飾演的高金鐘）、童養媳（阿霞）、以及只夠錢購買一根菸度日的普通人（趙公道），慶幸仍看見即使能力有限卻樂於助人的善良好人（李雪飾演的醫學院員工）。《大濛》成功讓觀眾回到數十年前的台灣，除了劇本和拍攝出色，整個美術團隊可算是居功厥偉。

（《大濛》劇照）

《大濛》在第62屆金馬獎獲得11項提名，包括：最佳劇情片、最佳導演（陳玉勳）、最佳男主角（柯煒林）、最佳女主角（方郁婷）、最佳原著劇本（陳玉勳）、最佳視覺效果（郭憲聰、陳姵均）、最佳音效（簡豐書、湯湘竹）、最佳美術設計（王誌成、尤麗雯）、最佳造型設計（許力文）、最佳剪輯（賴秀雄）、最佳原創電影歌曲（〈大濛的暗眠〉，9m88主唱），最後勇奪最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、以及最佳造型設計4項大獎，另外也榮獲觀眾票選最佳影片，絕對是實至名歸。柯煒林不敵《幸福之路》的張震，可算是雖敗猶榮，慶幸他其後在第1屆台灣娛樂電影獎獲得「希望一起演男主角」的嘉許。

《大濛》的編劇和導演陳玉勳，是台灣著名的「喜劇鬼才」，擅長以荒謬、幽默且富有庶民生活感的喜劇風格，包裝嚴肅的社會批判和人性議題，「白色恐怖」這類敏感的題材，如果處理得不好，很容易變成販賣悲情，或是淪為說教的樣版戲，今回陳玉勳以悲中帶喜的獨特手法，劇情反轉再反轉，柳暗花明又一村，讓觀眾投入死難者家屬的內心世界，跟阿月同喜同悲，既為她擔心，也為她感恩，一起經歷難以預料結局的冒險旅程。

（《大濛》劇照）

《大濛》的幾位主演大放異彩，令本片得以昇華！「美國女孩」方郁婷演活了純真簡樸卻堅毅的農村少女，柯煒林也演活了帶點古惑卻善良的老粗退役軍人，而且善用了他不標準的國語，每次講出不同地區的粗言穢語，都令觀眾莞爾。陳以文的老奸巨猾，教人不寒而慄。劉冠廷飾演真實的飛賊「廖添丁二世」高金鐘，輕鬆搞笑，足以緩和氣氛，正是本片另一大亮點。9m88、曾敬驊、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等都有出色表現。

《大濛》於2025年11月27日正式上映，我在12月初快閃台北時先睹為快，早已知道「哭點密集」，故此做好了心理準備，也帶了兩包紙巾入場。在觀影過程中，不斷聽到飲泣聲和開紙巾袋的聲音，即使在阿月跟姊姊認屍的一幕，仍然可以強忍淚水，打算稱讚自己時，卻在最後醫院重逢的一幕，終於再也按耐不住。散場後，突然有點唏噓，在熱鬧的西門町徘徊了好一會兒……

《大濛》讓我們看著「什麼都沒有，只有勇敢」的主角們，如何在逆境中掙扎求存，更重要是如何在有限的條件下選擇「善良」。在那個什麼都看不清的朦朧年代，前人用勇氣與善良，照亮彼此前行的路，值得我們好好借鏡。