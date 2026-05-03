《寒戰1994》集合香港電影全盛期優點　星光熠熠充滿娛樂性｜何故

《寒戰1994》，星光熠熠，充滿娛樂性，以特別的講故事手法，引領觀眾再次進入「寒戰」宇宙，在既熟悉又陌生的平行時空裡，見證1997年前後的香港變遷。



《寒戰1994》是《寒戰》系列第三部作品，作為2012年電影《寒戰》及2016年電影《寒戰II》的前傳，跟《寒戰1995》同時拍攝，由江志強監製，梁樂民編劇兼執導，吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤、白只、彭敬慈、周文健主演，梁家輝友情演出，周潤發、郭富城及古天樂特別演出，還有很多演員客串，但某些只有一兩個鏡頭，飾演證物室警員的邱萬城比他們有更多戲份，以及更多台詞，或許他們在《寒戰1995》將會有更大的發揮空間。

（《寒戰1994》劇照）

《寒戰1994》以「雙時空交錯」敘事架構，而且夾雜了「敘述性詭計」，橫跨1994年與2017年兩條時間線，局中有局，引人入勝！2017年，前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）突然離奇失蹤，現任警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）為查明真相，向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）求助，兩人為此解封了一份1994年的機密檔案，追溯一切權力鬥爭的源頭，竟然由一宗震撼全城的富商綁架案開始……

劉俊謙（《寒戰 1994》劇照）

《寒戰1994》作為前傳，由劉俊謙飾演年輕的李文彬，吳彥祖飾演年輕的前警務處處長（也是《寒戰》和《寒戰II》的幕後主腦）蔡元祺（《寒戰II》由張國柱飾演），選角令人拍案叫絕！與此同時，其他重要角色都令人充滿遐想：謝君豪飾演比「四大家族」更厲害的香港首富、潘兆庵家族第四代當家潘雋亨，吳慷仁飾演潘雋亨的獨生子潘志昂，廖子妤飾演潘雋亨的「十妹」潘怡心（角色取材自龔如心），陳家樂飾演潘怡心的丈夫黃嘉輝（角色取材自王德輝），周文健飾演1994年時任警務處處長許懷翰（角色取材自許淇安），彭敬慈飾演「葵涌之虎」方展強（角色取材自張子強），陳以文飾演香港四大富豪之一馬廷芳，（角色取材自李嘉誠），加上古天樂飾演第五屆香港特別行政區行政長官葉舜廷（造型參考曾俊華），《寒戰1994》讓觀眾浸沉於一個如真似假、黑中有白的1994年香港。

（《寒戰1994》劇照）

《寒戰1994》由劉傑輝和簡奧偉作為「說書人」，他們解開了機密檔案，跟觀眾一同竊探1994年的政治部、警隊及商界的秘密，明智地串連起新舊演員。然而，看著1994年的李文彬不斷犯錯，跟《寒戰》和《寒戰II》的形象有點距離，更有股說不出的違和感，也許，機密檔案裡的記錄都不可以盡信，正如在片尾的峰迴路轉，有理由相信，大家在《寒戰1995》將會看到完全不一樣的「真相」。

（《寒戰1994》劇照）

《寒戰1994》編導梁樂民曾經透露，早在構思《寒戰》時，已經有前傳的故事脈絡，他在《寒戰》中借廉政公署高級調查主任審問中的對話，提及「O記主管李文彬在1995年利用一個完美的臥底計劃瓦解黑社會字頭」，這段對白正是前傳故事的起點，李文彬跟「丸記」龍頭阮先生（王丹妮 飾）的關係確實是撲朔迷離，他所瓦解的黑社會字頭就是「丸記」？然而，我更有興趣的是：究竟誰是李文彬兒子李家俊（彭于晏 飾）的生母？難道……

吳彥祖（《寒戰1994》劇照）

《寒戰1994》是一部非常精彩的警匪片，幾乎集合了香港電影全盛期的所有優點：當時得令的演員、扣人心弦的劇情、打動觀眾的台詞、緊張刺激的槍戰、驚險的飛車場面，作為曾經香港電影界最擅長的類型片，不只是毫無冷場，還有很多值得觀眾留意的細節，例如潘雋亨手上的戒指，以及潘家祖傳的書法墨寶，除了暗藏玄機，更有可能是《寒戰1995》的伏線。與此同時，《寒戰1994》成功呈現出當年的香港和倫敦，美術及造型設計，連同視覺效果團隊，都應記一功！

《寒戰1994》是一部非常成功的「預告片」，令人恨不得馬上追看《寒戰1995》！然而，更重要的是，《寒戰1994》不只是將會改寫香港電影票房記錄的電影，也是一部足以改寫香港歷史的電影。