五月展覽｜莫奈真跡抵港、蒙娜麗莎沉浸展、紐約大都會珠寶展

【五月展覽】來到五月，除了年度盛事「法國五月藝術節」開鑼，本地各大博物館與畫廊亦陸續端出重磅之選。打頭陣的，有從紐約大都會藝術博物館遠道而來的「琳瑯」珠寶珍藏展、讓莫奈與張大千隔空對話的「園美生活」，還有帶你走進名畫世界的蒙娜麗莎沉浸展，題材橫跨古今中外。



這次我們為大家精選了七個五月值得抽空一看的展覽，週末不妨揀一兩個去逛逛，吸收一下藝術氣息！

邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現

2026年4月30日，「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽開幕典禮舉行。圖為「邂逅蒙娜麗莎」展區。（政府新聞處圖片）

作為今年「法國五月」的重頭戲，香港文化博物館推出的《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》絕對不容錯過。

2026年4月30日，「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽開幕典禮舉行。圖為「邂逅蒙娜麗莎」展區。（政府新聞處圖片）

展覽第一部分「邂逅蒙娜麗莎」，由法國羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館為香港度身打造。有別於隔着人潮遠觀名畫，這次展覽利用沉浸式多媒體技術，將《蒙娜麗莎》逾五百年的傳奇拆解成六個體驗章節，更由「蒙娜麗莎」本人以獨白形式，向觀眾娓娓道來那抹神秘微笑背後的故事。

2026年4月30日，「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽開幕典禮舉行。圖為首次在香港展出的四張達文西的人體及肖像手稿。（政府新聞處圖片）

第二部分「文藝復興的再現」同樣份量十足，展出多件由法國國家文藝復興博物館及意大利昂布羅修藝術博物館等借出的珍貴瑰寶。當中最矚目的，必定是四幅達文西的親筆手稿真跡，讓觀眾能近距離欣賞這位天才大師的筆觸。同場亦展出盧卡．彭尼及米開朗基羅等大師涵蓋繪畫、雕塑及日常用器的作品。

【展覽詳情】

日期： 即日至2026年7月27日

地點： 香港文化博物館



園美生活──中外園林藝術

除了文藝復興瑰寶，今個五月還有重量級的莫奈真跡抵港！香港藝術館的大型巡迴展「園美生活──中外園林藝術」，首度在港一次過匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮以及香港藝術館四館逾百套館藏，透過繪畫、版畫、雕塑及陶瓷等媒介，帶領觀眾穿梭「造園」、「遊園」、「賞園」的三重意境。

展覽陣容星光熠熠，東西方大師作品同場並置。西方代表有印象派大師莫奈（Claude Monet）的《睡蓮》和《睡蓮池》真跡，一窺他親手打造的吉維尼花園如何成為其畢生靈感泉源；東方代表則有張大千的《八德園迎客徑》及《潑彩山水》，展現其私人花園的磅礡氣象。明代吳門四家之一文徵明的《蘭亭修禊圖》亦是焦點，重現王羲之筆下蘭亭雅集的千古風流。

策展團隊在場景設計上花了不少心思，觀眾不僅能一覽清帝乾隆與法國國王路易十四的宮廷花園氣派，更可透過特設的「語音導賞」，聆聽這幾位歷史名人的「親自」導航。教育角更結合科技帶來沉浸式體驗，讓大家與羽觴酒杯互動。

【展覽詳情】

日期： 即日至2026年7月29日

地點： 香港藝術館



致電一首詩．香港

視覺享受以外，五月還有聽覺的選擇。M+二樓焦點空間正舉行互動裝置展「致電一首詩．香港」（Dial-A-Poem Hong Kong），意念源自美國詩人約翰．吉奧諾（John Giorno）1969年發起的同名計劃。他深信「許多詩是要被聽，而不只是被讀」，於是讓大眾只要撥通熱線，便能隨時聆聽詩人、藝術家或音樂家的朗讀。

這次來到香港的全新版本，特別注入了濃厚的本土與多元文化氣息。展覽帶來三十首全新錄製的詩歌，涵蓋粵語、英語及普通話。參與陣容鼎盛，包括著名詩人北島、西西、梁秉鈞（也斯）、廖偉棠、周漢輝，以及音樂人黃衍仁、江逸天等，各以擅長的語言為詩歌賦聲。

走進展廳，觀眾可拿起復古按鍵電話雕塑，系統會隨機播放一首詩；即使不完全聽懂該種語言，也能從聲調與節奏中感受詩的音樂性。若不在博物館現場，亦可隨時隨地致電熱線 +852 3009-9386 參與其中。

【展覽詳情】

日期： 即日至2026年8月30日

地點： M+ 二樓焦點空間



琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏

香港故宮文化博物館的全新特別展覽「琳瑯」，是紐約大都會藝術博物館（The Met）首個以珠寶為主題的國際巡迴展，並破天荒選址香港作為全球首站。展覽集合近200件首次在港亮相的The Met館藏，連同香港故宮的珍品，帶領觀眾回顧橫跨五大洲、近四千年的珠寶首飾發展史。

琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏

展覽分為五大主題單元，從「金飾——聖人之軀」到「工藝與創新——絢麗之軀」，多角度探討珠寶在不同文化中如何彰顯權力、形塑信仰及展現女性魅力。重點展品包括約公元前1887年的埃及法老公主假髮環、1940年亞歷山大・考爾德的雕塑式項鍊，以及千燈室收藏、可轉換為胸針的王室橡樹葉與橡果冠冕。

展覽的空間設計由享譽國際的香港設計大師陳幼堅提供藝術指導，其中一個單元更被精心佈置成耀目的「黃金屋」，配合沉浸式多媒體裝置，讓觀眾可以虛擬試戴精選的王室珠寶。

【展覽詳情】

日期：即日至2026年10月19日

地點： 香港故宮文化博物館



Michael Rikio Ming Hee Ho「而我深深地愛着你」

如果你關心身份認同與記憶等命題，那麼位於堅尼地城的 HART HAUS 也值得一訪。場內正舉行國際藝術家駐留計劃成果展，展出常駐東京的日港／日粵裔美國藝術家 Michael Rikio Ming Hee Ho 的個展「而我深深地愛着你」。

藝術家把畫布視為承載懷舊與記憶的載體，將詩歌、文字與繪畫交織並陳。畫布上的句子讀起來宛如一份私密的「自我備忘」，就像是與父母通完長途電話後，在手機裡隨手敲下的零碎字句，慰藉與焦慮並存。他亦借用「錯視幻象箱體」的形式回應東京壓縮的城市狀態，模糊了繪畫與物件之間的界線。

【展覽詳情】

日期： 5月9日至6月4日

地點： 堅尼地城 HART HAUS（參觀需提前於網上預約）



方形幻語：色彩與黑──亞歷山大．詹姆斯

喜歡抽象藝術的讀者，不妨來到西九文化區的富藝斯亞洲總部，欣賞英國多媒體藝壇新星亞歷山大·詹姆斯（Alexander James）的最新作品。這次他以個人視角，重新演繹抽象藝術中最具代表性的形式——「方形」。

Aexander James 《Blue Pulses》（Phillips）

展覽靈感來自藝術家工作室的某個清晨：陽光將空白畫布分成明暗兩半，彷彿在「剖析方形」。他將畫布劃成四個相等的象限，反覆探索碎片化、重複與凝聚之間的張力。其創作過程相當直覺，繪畫前先隨手記下零碎筆記，再在畫布上展開一場「由無數次短跑組成的馬拉松」。作品既向多位抽象大師致敬，亦盛載着當代都市生活的節奏與心理狀態。

【展覽詳情】

日期： 即日起至5月31日

地點： 西九文化區 富藝斯（Phillips）亞洲總部



一朗的願望細胞

五月份最觸動人心的展覽，莫過於 JPS 畫廊與願望成真基金攜手呈獻的「一朗的願望細胞」。這是一場充滿生命力與抗爭精神的展覽，展出13歲願望童一朗的個人畫作。一朗於2023年確診罕見危疾，在漫長而痛苦的化療歲月中，畫本成為了他的避風港，也是對抗病魔的武器。

走進展廳，你會驚訝於一朗筆下那份幽默與狂想。他把乏味的病房生活畫成「惡作劇」：醫生變成砧板上的火雞，每日的注射變成街機般的攻城戰。隨着病情漸趨穩定，畫作也從早期為保護免疫系統而只用的黑色馬克筆，過渡到大膽傾注的螢光與壓克力色彩，構築出他心目中的海洋烏托邦。展覽將推出印有一朗原創畫作的限量紀念品，淨收益將全數撥捐願望成真基金。

【展覽詳情】

日期： 5月5日至5月16日

地點： 中環 JPS 畫廊

