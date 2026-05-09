五月電影｜話題港產警匪片《寒戰1994》梁朝偉主演《寂靜的朋友》

【五月電影】踏入五月，康城影展在即，全球影迷的目光再次投向大銀幕，而香港院線同樣精彩。



今個月上映的電影選擇豐富，不僅有有取材自真實戰爭悲劇的加沙紀事，有跨越百年的德國女性史詩，有梁朝偉首度主演的歐洲藝術電影，還有萬眾期待的香港警匪大片前傳。今次我們為大家精選了五部五月份不可錯過的電影，無論你喜歡哪一種類型，都值得走進戲院看看。



寒戰1994

作為2012年《寒戰》及2016年《寒戰II》的前傳，這部由江志強監製、梁樂民編劇兼執導的作品，與《寒戰1995》同時拍攝，陣容堪稱近年港產片之最：吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤、白只齊集，梁家輝友情演出，周潤發、郭富城、古天樂特別演出。

電影採用「雙時空交錯」敘事，橫跨1994年與2017年兩條時間線，局中有局。2017年，前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）離奇失蹤，警務處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）求助，兩人解封一份1994年機密檔案，追溯權力鬥爭源頭——竟是一宗震撼全城的富商綁架案。

這部電影神級選角令人驚喜，有劉俊謙飾演年輕版李文彬，吳彥祖飾演幕後主腦蔡元祺，加上吳慷仁、謝君豪、王丹妮等實力派演員，以及影帝級人馬的客串，陣容可謂星光熠熠。電影重現1994年香港與倫敦的時代氛圍，扣人心弦的劇情、緊張刺激的槍戰與飛車場面一應俱全。

寂靜的朋友

這是威尼斯金獅獎、柏林金熊獎及奧斯卡提名導演伊迪高安怡迪（Ildikó Enyedi）的最新力作，更是影帝梁朝偉首次主演的歐洲電影。電影入選威尼斯影展主競賽單元及多倫多國際影展官方單元，延續導演在《夢鹿情緣》中對感知與靈性的探索。

故事以德國一座中世紀大學城的植物園為舞台，一棵百年銀杏樹默默見證三個時代的生命交會。2020年疫情封城期間，梁朝偉飾演的香港腦神經學家滯留校園，開始研究人與樹的心靈交流；1972年，一位靦腆男學生因觀察一盆天竺葵而徹底改變；1908年，大學首位女學生透過攝影鏡頭，發現最卑微植物中隱藏的宇宙神聖圖案。

導演為梁朝偉量身打造角色，她形容：「我需要一種飽滿而有意義的沉默，他那份令人難以置信的存在感。」電影更邀得法國女星蕾雅絲端（Léa Seydoux）特別演出研究植物溝通的科學家Alice，她與梁朝偉雖僅透過螢幕交流，卻迸發出驚人的化學反應。

墜落之聲

德國新銳女導演瑪莎施林斯基（Mascha Schilinski）執導的第二部長片《墜落之聲》，橫空出世便震撼國際影壇。作品榮獲康城影展評審團獎，代表德國角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片15強，並獲提名歐洲電影獎最佳影片等八項大獎，被The New Yorker、IndieWire、Variety、Screen International等多家權威媒體選為年度十大電影。

《墜落之聲》電影海報

故事發生在德國北部一座偏遠農莊，橫跨整整一個世紀。四位少女艾瑪、艾麗加、安祖妮加、寧卡，在不同時代度過各自的青春：二十世紀初的壓抑傳統、二戰時期的陰霾、東德時代的禁錮，以及柏林圍牆倒塌後的當下。她們的故事雖然相隔，卻如鬼魅般迴盪，喚醒潛意識裏的創傷。

導演深受美國攝影師Francesca Woodman的影像啟發，與攝影指導丈夫利用4：3窄幅畫面、大量穩定器甚至針孔相機，捕捉一種難以捉摸的疏離感與解離感。電影極少對白，而是透過女性極度主觀的視覺與身體感知，去探討創傷如何跨世代傳播，以及女性在這百年間所承受的凝視與束縛。

加沙女孩的聲音

《加沙女孩的聲音》入圍康城影展競賽單元、奧斯卡最佳國際電影提名，可能是是今年最震撼人心的作品之一。監製陣容星光熠熠，包括畢彼特、瓦昆費尼克斯、魯妮瑪拉、尊尼芬基沙（《夢想集中營》導演）、艾方素柯朗等重量級電影人。

電影取材自2024年1月29日的真實事件：巴勒斯坦紅新月會接到緊急電話，電話另一端是被困車內、身處戰火中的六歲女孩希恩拉賈布（Hind Rajab）微弱的求救聲。導演在洛杉磯機場轉機時偶然聽到這段錄音，當下便決定放下手頭籌備十年的項目，全力投入這部電影。她聯絡紅新月會取得完整70分鐘錄音，並親自訪問希恩的母親及當日試圖營救她的救援人員。

電影最震撼之處在於使用了希恩本人的真實錄音，演員們在耳機中聽着這把真實的聲音進行演出。全片採用單一場景，刻意將暴力場面置於畫外，專注呈現等待、恐懼，以及當救援無法抵達時那令人無法承受的沉默。導演說：「我無法接受一個孩子呼救卻無人回應的世界。這不僅僅是關於加沙的故事，它訴說着普世的哀傷。」

檢察官的密函

入圍康城影展競賽單元的《檢察官的密函》，是烏克蘭名導沙基羅斯尼薩（Sergei Loznitsa）再度審視蘇聯獨裁史之作。

電影改編自曾在勞改營度過14年的蘇聯物理學家喬治德米多夫的同名小說。故事設定在1937年史太林「大清洗」的最高峰，一名充滿理想的年輕檢察官收到一封由政治犯寫下的血書，當他試圖在體制內尋求程序公義時，卻發現自己步入了一個密不透風的官僚巨網。

電影中漫長的等待、空洞的政府走廊、以及對他人苦難視若無睹的公務員，完美刻劃了漢娜·鄂蘭筆下的「平庸之惡」。主角就像卡夫卡小說中的人物，在一個荒謬且未知的世界裡盲人摸象，最終殘酷地發現，極權機器要消滅的不僅是「國家的敵人」，還包括那些忠實擁護者。