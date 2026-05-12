M+亞洲前衛電影節五月強勢回歸　雲集大師作、多元節目聚首蒲點

放假想沾染一下藝術氣息，又不想只局限於看畫展？作為全港唯一一間設有電影院的博物館，M+絕對是文藝愛好者的聚腳地。今年5月底，M+將舉辦一連三日的「亞洲前衛電影節2026：空間 進入 轉移」，舉辦一系列精彩放映、表演、講座、工作坊、虛擬實境體驗和聆賞會等豐富節目。今次電影節的策劃，從博物館的宏觀視覺文化角度切入，匯聚橫跨電影、音樂與表演領域的亞洲先鋒藝術家，並得到品牌CHANEL支持，足證其節目的國際面向及深度。



一次過欣賞大師級作品

若你平日甚少接觸前衛電影，不知從何入手，這次電影節為入門者提供一個「易入口」的完美契機。這次為期三天的電影節，將會為觀眾帶來一場沉浸式的豐富體驗。是次電影節齊集10多位來自世界各地的頂尖藝術家及著名導演，將他們精選作品濃縮於為期三天的盛會之中。對於觀眾而言，猶如走進一間米芝蓮餐廳，品嘗一頓精心設計的「Tasting Menu」！參加者無需花費太多時間盲目摸索，事關策展人已為大眾挑選各藝術家最具代表性的作品。

中國先鋒藝術家徐冰的首部長片《蜻蜓之眼》，全片破天荒利用公共監控錄像片段編織而成，講述一段辛酸的愛情故事，激發觀眾反思當代社會中看與被看的關係。

在這份「菜單」中，你可以領略到中國觀念藝術大師徐冰的《蜻蜓之眼》，這部完全由公共監控畫面組成的感人愛情故事，深刻挑戰了我們對鏡頭凝視與觀看關係的既有認知。而關係美學先驅里爾吉迪拉瓦尼，除了呈獻曾在威尼斯首映的電影《繆叔拜訪他的鄰里》，更透過乒乓球檯裝置作品《蜜蘊於岩 水涵於石》等空間實踐，邀請訪客與陌生人一同打乒乓球，以嶄新方式社交互動。

里爾吉迪拉瓦尼的作品《繆叔拜訪他的鄰里》，帶領觀眾走進泰國清邁鄉間，記錄退休稻農繆叔的日常生活，從不慌不忙的節奏中啟發對平等、自主與民主的思考。

觀眾可以一次過細味多位大師級的流動影像實踐，體驗跨文化、跨世代的電影、藝術與表演激蕩碰撞。這不但是一場視覺盛宴，更是見證藝術家如何挑戰主流歷史敘事、創造出主流或官方媒體欠缺的另類影像的絕佳機會。

大台階焦點首映及 House 3 神秘「盲盒放映」

今屆電影節打破傳統觀影框架，M+大台階將呈獻極具視覺震撼的特別節目。阿聯酋攝影師拉米亞加賈舒與新加坡聲音藝術家王嘉佳首度合作，帶來大型作品《遊牧軌跡》，結合建築攝影與現場配樂，細膩思考當代流動性及居住空間。大台階亦會迎來拉里薩桑蘇爾的科幻新作《被淹沒的故事與遲來的失去》亞洲首映，放映前更會呈獻一段簡短的敘事表演，探討空間與歷史的交織。若你想尋求未知的驚喜，絕對不能錯過於M+戲院3院舉行的「盲盒放映」。觀眾可自由入場，欣賞由特邀藝術家帶來的神秘特別作品，以另一面向深入體驗其創作實踐。

將於M+大台階作亞洲首映的科幻新作《被淹沒的故事與遲來的失去》，電影跟隨巴勒斯坦海盜船長的腳步，奪回從殖民地被掠奪的文物，放映前更設有簡短的敘事表演。

聚首電影節蒲點 營造藝術社交時刻

為了打破大眾對前衛電影「嚴肅」、「高高在上」的刻板印象，並吸引更多人前往M+感受氣氛，這次電影節在場地設計上花了不少心思。有別於傳統電影節看罷即走的模式，大會特別將流動影像中心化身為「電影節蒲點」（Festival Lounge）。這個空間旨在營造一個輕鬆、開放的社交環境，不但讓志同道合的影迷及一家大小休憩交流，蒲點內更將舉辦免費絲網印刷工作坊、放映及藝術家對談。這種將「電影」與「生活社交」完美結合的模式，讓前衛藝術真正走入大眾視野，變得平易近人。

電影節高潮派對「大音希聲：一場實驗性表演」，帶來一夜活力十足的現場演出與實驗音樂，陣容包括本地後噪音搖滾樂團David Boring及韓國聲音藝術家Daham Park的DJ演出等。

此外，5月30日於M+觀海長廊將舉行「大音希聲：一場實驗性表演」派對，掀起電影節高潮。當晚將有香港搖滾樂團David Boring的現場演出、韓國Daham Park的DJ表演，以及結合實驗噪音與滑板的演出，所有持通行證或節目門票的18歲或以上人士均可免費參與。

不只是看電影！免費蝙蝠視覺VR工作坊＋Heri Dono新展

除了大師級的電影與派對外，電影節期間還準備了一連串豐富多元的周邊活動。其中最具話題性的，必定是鄭馬樂的沉浸式「VR體驗」《作為一隻（虛擬）蝙蝠是怎麼樣的？》。參加者可以戴上VR裝置，化身成一隻蝙蝠，以獨特的「蝙蝠視覺」去感知和探索這個世界！這種結合了尖端科技與生態探討的沉浸式感官體驗，保證讓你大開眼界，不論是大人還是小朋友都會覺得新奇有趣。

鄭馬樂大受歡迎的虛擬實境作品《作為一隻（虛擬）蝙蝠是怎麼樣的？》，讓參加者戴上VR裝置化身蝙蝠，以獨特「蝙蝠視覺」感知和探索世界，極具感官顛覆性。

即使你或你的同行伴侶對前衛電影認識不多，M+同樣有其他精彩節目等着你。在5月份，M+將會隆重呈獻全新的「赫里 · 多諾：《思想發酵》展覽」。大家完全可以為自己安排一個充實的周末行程：早上先參觀赫里 · 多諾新展覽，中午在M+的餐廳享用美食，下午參與免費的VR體驗並在電影節蒲點打卡，晚上入場欣賞一套大師級前衛電影，然後參與派對。一個地點，滿足你對文化、藝術、科技與娛樂的所有願望！不妨趁着周末，相約親朋好友一起來到M+，在這個充滿藝術氣息的空間裡，感受這場難得一遇的光影盛宴吧！

「亞洲前衛電影節2026：空間 進入 轉移」

日期︰2026年5月29日至5月31日

地點：M+博物館

票務詳情：設有單場門票HKD 85（Single Ticket）、日票通行證HKD 250（Day Pass）及電影節通行證HKD 750 (Festival Pass)。其中House 3的放映及電影節蒲點的工作坊及活動更是免費向公眾開放。

了解更多︰https://bit.ly/4cWbT5T

（資料由客戶提供）